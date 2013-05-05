LG Optimus G2'ye ait ilk prototip görüntüsü sızdı





Optimus G2 isimli yeni bir akıllı telefon hazırladığı bilinen LG, geçen yıldan beri LG Display, LG Chem gibi alt kuruluşlarıyla birlikte 2013 ikinci yarısını hedef alan bu üst düzey ürününü geliştiriyor. Hakkında uzak doğulu internet sitelerinin kayda değer veriler yayınladığı ve bazı LG yöneticilerinin beyanda bulunduğu G2'nin ilk prototip görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal paylaşım platformlarından onlarca mobil aygıtın sızıntısını gerçekleştiren evleaks takma adlı kaynak, daha önce LG markasıyla piyasaya sürülmüş hiçbir akıllı telefona benzemeyen, ön yüzü tamamen tuşsuz bir cihazı gün yüzüne çıkardı.

Oldukça ince bir çerçeveye sahip olan cihazın ön yüzünü neredeyse tamamen dokunmatik ekran işgal ediyor. Panelin alt kısmında fiziksel veyahut kapasitif dokunmatik düğmeler yerine LG logosu yer alırken; üst kısımda garip görünümlü ahize, görüntülü görüşme kamerası ve sensörler yan yana sıralanıyor. Ice Cream Sandwich ile Android platformuna dahil olan ekrana üzerindeki dolaşım çubuğu, Google tarafından Nexus serisi çözümlerde tercih edilerek diğer üreticiler de kullanıma teşvik ediliyordu. 2013 ile birlikte üst seviye standart akıllı telefonların dahi 5 inç büyüklüğünde panellerle donatılması, fiziksel giriş birimleriyle ürünlerini daha büyük tasarlayarak taşınabilirliğini azaltmak istemeyen firmaları Google'nin alternatif uygulamasını benimsemeye itmeye başlamıştı. Sony ve Huawei derken LG'nin de yeni amiral gemisiyle ekran üzerindeki dolaşım çubuğuna geçiş yapması bekleniyor.

Google Nexus 4'e referans olan Optimus G'nin devam modeli Optimus G2, aynı zamanda Nexus 5 olarak anılan yeni Google telefonunun da hangi formda çıkış yapacağını gösteriyor olabilir. Kısa süre önce The Korea Times, Google CEO'su Larry Page ve Android, Chrome takımlarının lideri Sundar Pichai'nin Güney Kore ziyaretleri sırasında LG CEO'suyla yeni Nexus hakkında konuştuklarını ileri sürmüştü. 2.3GHz'ye kadar çıkabilen Krait 400 işlemci, Adreno 330 GPU, 4K Ultra HD video çekme ve oynatma kabiliyeti, LPDDR3 RAM desteği, yüksek kalitede ses ve görüntü kaydı gibi fonksiyonlara sahip Qualcomm Snapdragon 800 veya LG'nin tasarımını henüz tamamladığı yeni dört çekirdekli Cortex-A15 işlemciye sahip yongasından gücünü alacak Optimus G2'nin Ağustos'ta Berlin'de düzenlenecek IFA 2013 organizasyonu kapsamında tanıtılması bekleniyor.

LG'nin resmen müjdesini verdiği plastik OLED panellerinin de ilk olarak Optimus G2 ve Nexus 5'te yer alması mümkün. Firma yöneticilerinin açıklamalarından birkaç kez sözünü ettiği yeni telefonun çarpıcı özellikleri bünyesinde barındıracağı ve herkesi kendine hayran bırakacağı dile getirilmişti. Prototip görseline aşağıdan göz atabileceğiniz G2 ve yeni Nexus'a dair yeni sızıntıların gelmeye devam edeceği ve yaz dönemi boyunca resmi ağızlardan daha detaylı açıklamaların yapılacağı tahmin ediliyor.





https://twitter.com/evleaks/status/330838337957015553/photo/1