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LG Optimus G2'ye ait ilk prototip görüntüsü sızdı

6 yıl
2,1b
1
48
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG Optimus G2'ye ait ilk prototip görüntüsü sızdı

Optimus G2 isimli yeni bir akıllı telefon hazırladığı bilinen LG, geçen yıldan beri LG Display, LG Chem gibi alt kuruluşlarıyla birlikte 2013 ikinci yarısını hedef alan bu üst düzey ürününü geliştiriyor. Hakkında uzak doğulu internet sitelerinin kayda değer veriler yayınladığı ve bazı LG yöneticilerinin beyanda bulunduğu G2'nin ilk prototip görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal paylaşım platformlarından onlarca mobil aygıtın sızıntısını gerçekleştiren evleaks takma adlı kaynak, daha önce LG markasıyla piyasaya sürülmüş hiçbir akıllı telefona benzemeyen, ön yüzü tamamen tuşsuz bir cihazı gün yüzüne çıkardı. 
Oldukça ince bir çerçeveye sahip olan cihazın ön yüzünü neredeyse tamamen dokunmatik ekran işgal ediyor. Panelin alt kısmında fiziksel veyahut kapasitif dokunmatik düğmeler yerine LG logosu yer alırken; üst kısımda garip görünümlü ahize, görüntülü görüşme kamerası ve sensörler yan yana sıralanıyor. Ice Cream Sandwich ile Android platformuna dahil olan ekrana üzerindeki dolaşım çubuğu, Google tarafından Nexus serisi çözümlerde tercih edilerek diğer üreticiler de kullanıma teşvik ediliyordu. 2013 ile birlikte üst seviye standart akıllı telefonların dahi 5 inç büyüklüğünde panellerle donatılması, fiziksel giriş birimleriyle ürünlerini daha büyük tasarlayarak taşınabilirliğini azaltmak istemeyen firmaları Google'nin alternatif uygulamasını benimsemeye itmeye başlamıştı. Sony ve Huawei derken LG'nin de yeni amiral gemisiyle ekran üzerindeki dolaşım çubuğuna geçiş yapması bekleniyor.
Google Nexus 4'e referans olan Optimus G'nin devam modeli Optimus G2, aynı zamanda Nexus 5 olarak anılan yeni Google telefonunun da hangi formda çıkış yapacağını gösteriyor olabilir. Kısa süre önce The Korea Times, Google CEO'su Larry Page ve Android, Chrome takımlarının lideri Sundar Pichai'nin Güney Kore ziyaretleri sırasında LG CEO'suyla yeni Nexus hakkında konuştuklarını ileri sürmüştü. 2.3GHz'ye kadar çıkabilen Krait 400 işlemci, Adreno 330 GPU, 4K Ultra HD video çekme ve oynatma kabiliyeti, LPDDR3 RAM desteği, yüksek kalitede ses ve görüntü kaydı gibi fonksiyonlara sahip Qualcomm Snapdragon 800 veya LG'nin tasarımını henüz tamamladığı yeni dört çekirdekli Cortex-A15 işlemciye sahip yongasından gücünü alacak Optimus G2'nin Ağustos'ta Berlin'de düzenlenecek IFA 2013 organizasyonu kapsamında tanıtılması bekleniyor. 
LG'nin resmen müjdesini verdiği plastik OLED panellerinin de ilk olarak Optimus G2 ve Nexus 5'te yer alması mümkün. Firma yöneticilerinin açıklamalarından birkaç kez sözünü ettiği yeni telefonun çarpıcı özellikleri bünyesinde barındıracağı ve herkesi kendine hayran bırakacağı dile getirilmişti. Prototip görseline aşağıdan göz atabileceğiniz G2 ve yeni Nexus'a dair yeni sızıntıların gelmeye devam edeceği ve yaz dönemi boyunca resmi ağızlardan daha detaylı açıklamaların yapılacağı tahmin ediliyor. 

LG Optimus G2'ye ait ilk prototip görüntüsü sızdı
Tam Boyutta Gör

https://twitter.com/evleaks/status/330838337957015553/photo/1 Yorum Yaz
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Yosunluel 6 yıl
Yazılımsal buton işi yaş
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alemburda34 6 yıl
siyahdan vazgeçip ön kısmı komple beyaz yapsınlar birde ahize kısmında sesin geldiği yeri niye farklı bir renkte gözümüze sokar gibi yapmışlar anlamak mümkün degil donanım güzel duruyor fakat tasarım kısmında biraz daha çalışmaları gerekiyor ama bu saatten sonra tasarımının değişmesi hayal olur.
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mehmetferhat 6 yıl
tasarım güzel üst tarafıda sanki şeffaf gibi acayıp hoş göründü gözüme :)
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gameseve123 6 yıl
televizyon Kumandası gibi aynı uzunca bu nasıl telefon bole :)
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@CAN@ 6 yıl
S4 gibi sanki ama dahada yuvarlatılmış,tabii kide böyle çıkacak kesin diyemeyiz.
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redbloodedman 6 yıl
krait 400lü telefonlar gelene kadar fullhd ye geçmemek lazım...Güzel gelişmeler bunlar...
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zbilici 6 yıl
Düşünen Biri
DH Misafiri
Düşünen Biri
yunusfurkanayse Sol üstte ölü pixel var prototipte bile böyleyse .... Aman yaklasmayin L.G.(Lan Gülme)
Piksel büyüklüğü o kadar büyük olamaz, yani o ölü piksel değil.
Neden 4-5 pixel aralarında anlaşıp beraber ölmüş olamaz mı?
Olur tabii neden olmasın
ama ölü pikselleri görmek için 40 takla atıp farklı açılardan ve renklerde bakmak lazım, burda direk 90 dereceyi koymuşlar. kısaca o şey ölü piksel değil.

Walla benim televizyonda ölü piksel var, görmemek için 40 takla atmak lazım!
2 Yanıt Yanıtla
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_extreme_ 6 yıl
Resimde görünen cihazın ekranı en az 5.2" gibi duruyor. Bu demek oluyor ki yaklaşık 145 mm bir uzunluk ve 160 gr civarlarında bir ağırlığa sahip olacak ki bu da Optimus G Pro ve Note II deki gibi taşınabilirliğin minimuma indiği bir büyüklük demektir. Benim düşüncem 135 mm civarlarında bir uzunluk bir cep telefonu için limittir. Bu uzunluktan sonra taşınabilirlik aşırı derecede düşüyor. Cihaz elde bir garip duruyor, zaten cihazı kulağınıza götürdüğünüzde de tuhaflık tavan yapıyor. Ayrıca dolaşım tuşlarını ekran üzerine alınması hiç hoşuma gitmiyor. Resimde görünen cihazda da, Sony Xperia Z'de de telefonun alt kısmında kapasitif butonlar için yeterli alan bulunmasına rağmen ekrandaki net alandan kısmalarına anlam veremiyorum. Bu konuda Samsung Galaxy S serisi istikrarlı çizgisini devam ettiriyor. LG'nin de bence Optimus G modelinde olduğu gibi tamamen kapasitif butonlara gitmesinde fayda var. Böyle olunca kapalı mekanlarda kapasitif buton ışıkları cihaza ayrı bir estetik katıyor ve bunun yanında ekrandaki net alandan da yememiş oluyorsunuz.

Optimus G ve HTC One modelleri arasında kaldım ancak hala bir karar verebilmiş değilim. Bu kararsızlığımdaki etkenlerden biri de Optimus G II haberleri artık nette alıp başını gitmişken hala Optimus G'nin detaylı bir incelemesinin yayınlanmamış olmasıdır. Cihaz 1 aydır satışta ama hala detaylı bir inceleme yok. Bu konu ile ilgili Mesut Bey'e mail de attım ancak incelemenin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili tarafıma herhangi bir cevapta dönülmedi..Beklemeye devam..

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java 6 yıl zbilici
zbilici

Walla benim televizyonda ölü piksel var, görmemek için 40 takla atmak lazım!


Tv'deki ekran ile telefondaki ekran büyüklüğü aynı mı...? Elbette ki pixel boyutları farklı... Birazcık mantıklı düşünün lütfen...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl zbilici
zbilici

Düşünen Biri

DH Misafiri
Düşünen Biri
yunusfurkanayse Sol üstte ölü pixel var prototipte bile böyleyse .... Aman yaklasmayin L.G.(Lan Gülme)
Piksel büyüklüğü o kadar büyük olamaz, yani o ölü piksel değil.
Neden 4-5 pixel aralarında anlaşıp beraber ölmüş olamaz mı?
Olur tabii neden olmasın
ama ölü pikselleri görmek için 40 takla atıp farklı açılardan ve renklerde bakmak lazım, burda direk 90 dereceyi koymuşlar. kısaca o şey ölü piksel değil.


Walla benim televizyonda ölü piksel var, görmemek için 40 takla atmak lazım!

Hocam ppi yoğunluğu farkı. 440 ppi da pikselleri görmekte bile 40 taklam atarsın ama tv lerin ppi yoğunluğu 150 civarı diye biliyorum bunuda tv nin yakınına giderek rahatlıkla görebilirsiniz.
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musa_unsal2005 6 yıl
playstyle
10 numara 5 yıldız ! bunu gördükten sonra S4 almaktan vazgeçtim ( S4ler plastik şase yüzünden X-Raydan ötmeden geçtiği için piyasada herkes kaçak yollusunu bulup kullanacak zaten ! o kadar para verecekse paramızla rezil olmayalım bağre ! :)

Bu titanyumdan mı yapılmış ????
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fss1403 6 yıl
Güncelleme versin önce ürettiği modellere lg anca telefon çıkarıyor.
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furkant1 6 yıl
Sadece tasarım için kendi düşüncemi söylüyorum, gözüme çok hoş gözüktü. Farklı ve güzel olmuş. Ama LG'nin Türkiye'ye vermediği önemden dolayı LG almak aklımın ucundan geçmez.
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genc34 6 yıl
el ci ağzıynan kuş tutsa telefonu tutmaz
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Batuist 6 yıl
yükseliş sırası şimdi lg'de
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