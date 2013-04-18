LG : Optimus G'nin devam modeli daha farklı ve benzersiz olacak





LG'nin geçen yılın amiral gemi modeli olarak pazara sunduğu ilk Snapdragon S4 Pro işlemcili akıllı telefon olan Optimus G, dönemindeki iddialı donanım özelliklerine rağmen yaygın kullanıma sunulmakta geç kalınca rakiplerinin amiral gemi modellerinin gerisine düşmüştü.





Model ile ilgili bazı eleştirileri göz önüne alan LG, Optimus G Pro adında 5.5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 600 çözümü barındıran bir geçiş modeli ile tepkileri dindirmeyi hedeflemişti. Ancak gelen bilgiler asıl amiral gemisinin ikinci nesil Optimus G modeli olacağı yönünde.





LG'nin mobil pazarlama şefi Won Kim de bu bilgileri teyit ediyor. Bir röportajda Kim, Optimus G'nin devam modelinin benzersiz ve farklı olacağını dile getirdi. Modelin Optimus G Pro'dan tamamen ayrılacakken, 5 inçlik boyuta yakın olacağı belirtiliyor. Kim bunun dışında herhangi bir detay vermiyor.

Bir süre önce LG'nin Google ile devam eden ortaklığının ikinci meyvesinin 5.2 inçlik Nexus 5 olacağı iddia edilmişti. Kim'in açıklamaları ile Optimus G stratejisinde olduğu gibi 5.2 inçlik ekrana sahip bir Optimus G 2 ve Nexus 5 modellerinin arka arkaya pazara sunulacağına dair ihtimaller güçleniyor. Modelin yılın üçüncü çeyreğinde pazarda olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Follow-up-to-LG-Optimus-G-planned-for-Q3-2013_id42045