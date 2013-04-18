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LG : Optimus G'nin devam modeli daha farklı ve benzersiz olacak

6 yıl
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG : Optimus G'nin devam modeli daha farklı ve benzersiz olacak

LG'nin geçen yılın amiral gemi modeli olarak pazara sunduğu ilk Snapdragon S4 Pro işlemcili akıllı telefon olan Optimus G, dönemindeki iddialı donanım özelliklerine rağmen yaygın kullanıma sunulmakta geç kalınca rakiplerinin amiral gemi modellerinin gerisine düşmüştü.

Model ile ilgili bazı eleştirileri göz önüne alan LG, Optimus G Pro adında 5.5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 600 çözümü barındıran bir geçiş modeli ile tepkileri dindirmeyi hedeflemişti. Ancak gelen bilgiler asıl amiral gemisinin ikinci nesil Optimus G modeli olacağı yönünde.

LG'nin mobil pazarlama şefi Won Kim de bu bilgileri teyit ediyor. Bir röportajda Kim, Optimus G'nin devam modelinin benzersiz ve farklı olacağını dile getirdi. Modelin Optimus G Pro'dan tamamen ayrılacakken, 5 inçlik boyuta yakın olacağı belirtiliyor. Kim bunun dışında herhangi bir detay vermiyor.
Bir süre önce LG'nin Google ile devam eden ortaklığının ikinci meyvesinin 5.2 inçlik Nexus 5 olacağı iddia edilmişti. Kim'in açıklamaları ile Optimus G stratejisinde olduğu gibi 5.2 inçlik ekrana sahip bir Optimus G 2 ve Nexus 5 modellerinin arka arkaya pazara sunulacağına dair ihtimaller güçleniyor. Modelin yılın üçüncü çeyreğinde pazarda olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Follow-up-to-LG-Optimus-G-planned-for-Q3-2013_id42045 Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
2013 te tanıtılır 2015 te televizyon izlerken birden türkcell reklamı girer ve başlar muhabbet LG Optimus G2 ilk defa ve sadece türkcell de üstelik tarifenize ek sadece 250tl taksitle:)
2013 te tanıtılır 2015 te televizyon izlerken birden türkcell reklamı girer ve başlar muhabbet LG Optimus G2 ilk defa ve sadece türkcell de üstelik tarifenize e...
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interwap 6 yıl
Lg uyan artık. Nerenden tutsak elimizde kalıyorsun.
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stalker(1979) 6 yıl
Elinde bu kadar teknoloji ve bilgi birikimi olduğu halde kendini tanıtamayan, Yazılım desteği zayıf ,Ürünleri pazara geç süren başka bir firma var mıdır acaba? HTC bile kendini dünyaya daha iyi tanıtıyor:)
Elinde bu kadar teknoloji ve bilgi birikimi olduğu halde kendini tanıtamayan, Yazılım desteği zayıf ,Ürünleri pazara geç süren başka bir firma var mıdır acaba? ...
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R.V.PERSİE 6 yıl
LG bana hiç güvenilir gelmiyo hiç kullanmadım bilemem ama bende öyle bi görüntüsü vardır hep
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saltooo 6 yıl
Tek sorun ne zaman bize gelir birincisi gibi geç geldikten sonra
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darkaura 6 yıl
Düşünen Biri
aziz77 telefon çıkar güncelleme yapma,sende daha çok uğraşırsın lg....
Lg yeni nesillerin hemen hemen hepsine 4.1.2 yi verdi. anca boş konuşursunuz.

cok gec. bir kere hasar olustu. kullanicinin gozunden dustukden sonra geri donmesi zordur.
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java 6 yıl
Güncelleme ile ilgili bahsedenlere sormak istiyrum; Sony HTC sanki yıllardır bizi güncellemeye boğdu da LG kötü oldu bir tek... Güncelleme konusunda Samsung hariç diğerlerinin hepsi aynı... Sony Xperia serilerini yüz üstü bırakmadı mı da millet şimdi Xperia Z diye yanıyor...
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Jacobıan 6 yıl
bakıyorum bir samsung ekranına kullanıyorum güzel,bakıyorum bir sony ekranına soluk ve parmak hareketleri zor bakıyorum htc ye aynı şey ama bir de bakıyorum lg ye harika ekran yapıyor 1 yıl optimus black kullandım ve şu ana kadar o telefondan daha iyi ekranı olan bir cihaz görmedim verdiği his bile farklı kesinlikle ekran konusunda LG 1 numara ama güncelleme vermedi vs. kullanıcı sırtını döndü ben sırf ekranı için sd karttan vazgeçip nexus 4 almak istiyorum üstelik güncellemesi de garanti lg vazgeçilmez kullanıcıları için
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TeufeL-07 6 yıl
Lg nin kendi pazarına 5.0 , diğer pazarlara 5.5 vermesinin sebebi çekik gözlüler küçük insanlar olduğu için tutamayacaklarını düşünmüşlerdir. Çok tartışıldı bu konu ama tek sebebi bu diye düşünüyorum :)
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metallkraft 6 yıl
'... devam modeli'
iyice almancılar gibi oldunuz ey DH editörleri :)
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meego 6 yıl
web101
2013 te tanıtılır 2015 te televizyon izlerken birden türkcell reklamı girer ve başlar muhabbet LG Optimus G2 ilk defa ve sadece türkcell de üstelik tarifenize ek sadece 250tl taksitle:)

Çok doğru
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xxxx1 6 yıl
LG önce güven tazelesin kazansın...zira bu yolda çok işleri var...
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hayal@t 6 yıl
ilkleri yapan LG birde istikrar bekliyoruz senden yazılım ve reklam konusunda .
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Bukalemun 6 yıl
tegra2 ve LG x2 gibi olmadı mı?
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