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LG Optimus L3, Turkcell ile satışta

7 yıl
5,4b
1
37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG firmasının Barcelona'daki MWC 2012 fuarında tanıttığı ve tasarımı ön planda tutan L-Style serisinin giriş seviyesine hitap eden modeli LG Optimus L3, Turkcell ile ülkemizde satışa sunuldu.

LG Optimus L3, 800MHz hızında çalışan Qualcomm MSM7225A işlemci, Adreno 200 grafik birimi, 3.2 inçlik 240 x 320 piksellik ekran, Android 2.3 işletim sistemi, 1GB depolama kapasitesi, 384MB RAM, microSD kart desteği, WiFi, Bluetooth 3.0, A-GPS/S-GPS, 1500mAh batarya ve 3MP kamera şeklinde özelliklere sahip.

LG Optimus L3 modelinin kontratsız satış fiyatı 499TL olarak belirlenmiş. 12 ay/24 ay şeklindeki taahhütlerde ise 250MB internet ile birlikte 54TL/34TL, 1GB internet ile birlikte 64TL/44TL, 4GB internet ile birlikte 73TL/53TL aylık ödemeler ile modele sahip olabiliyorsunuz.

Kampanya 30 Haziran'a kadar devam edecek.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/LG-Optimus-L3.aspx Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Valla yorumları okudum hepiniz kotu demıssınız ama ben 350 lırayaaldım..telefonu ekran çözünürlüğü ve kamerayı bir kenara atın ... ama root yedıgınde çok sağlam telefon o paraya fotograf çekmek harıc ıphone kullanan arkadaşımdan daha fazla uygulama yukleyıp daha özgür bir yapıda işlemlerimi yapabiliyorsam... sorun yoktur ..Herkesin kullanım kapasitesi ve anlayısı vardır.. ben bu telefondan asırı derecede memnunum.. gerisi hikaye... ! özellikle root atılınca telefon gayet stabil..
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CertificatedStaff 5 yıl
kasa biraz daha küçük olaymış
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redlineolanadam 5 yıl
lawless cahil
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben almayı düşünüyorüm çok hevesliyim bu telefona iyimi sizce
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One_Shot 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben almayı düşünüyorüm çok hevesliyim bu telefona iyimi sizce

400 TL CİVARI SATILIYOR KESİNLİKLE AL MEMNUN KALACAKSIN
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bende almayı düşünüyorumda acaba kullananlar memnunmu özellikleri iyimi
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__Nikolaus__ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar bende almayı düşünüyorumda acaba kullananlar memnunmu özellikleri iyimi

Sanmiyorum donanimhabere uye olup boyle cihaz alabilcek birisini.
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Orlando DeJoseph 6 yıl
Turkcell'de şu an 399 Lira
400 Lira bütçeyle telefon almayı düşünüyorum.
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BERK BEY 6 yıl
TASARIMI REZALET
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DH Misafiri 6 yıl
yorumlarınız için çok tşk almaktan vaz geçtim bu nasıl bir tasarım hakkatten rezalet
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DH Misafiri 6 yıl
turkcell her zaman yuzde 50 kazık atar bu fix düseni acımaz kolaylık saglamaz
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DH Misafiri 6 yıl
Kamburuna bakan da heralde 3000 mah batarya vardır sanır içinde. yazık günah milletin parasına
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crashday 6 yıl
[ILKER]
Hesap makinesi gibi tasarımı var bu nedir abi

Donanımı da hesap makinesi gibi.
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