LG Optimus L3, Turkcell ile satışta

LG firmasının Barcelona'daki MWC 2012 fuarında tanıttığı ve tasarımı ön planda tutan L-Style serisinin giriş seviyesine hitap eden modeli LG Optimus L3, Turkcell ile ülkemizde satışa sunuldu.





LG Optimus L3, 800MHz hızında çalışan Qualcomm MSM7225A işlemci, Adreno 200 grafik birimi, 3.2 inçlik 240 x 320 piksellik ekran, Android 2.3 işletim sistemi, 1GB depolama kapasitesi, 384MB RAM, microSD kart desteği, WiFi, Bluetooth 3.0, A-GPS/S-GPS, 1500mAh batarya ve 3MP kamera şeklinde özelliklere sahip.





LG Optimus L3 modelinin kontratsız satış fiyatı 499TL olarak belirlenmiş. 12 ay/24 ay şeklindeki taahhütlerde ise 250MB internet ile birlikte 54TL/34TL, 1GB internet ile birlikte 64TL/44TL, 4GB internet ile birlikte 73TL/53TL aylık ödemeler ile modele sahip olabiliyorsunuz.





Kampanya 30 Haziran'a kadar devam edecek.