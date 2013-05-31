LG Optimus L4 II ve Optimus L4 II Dual detaylandı

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LG, Şubat'ta resmen duyurduğu Optimus L serisine mensup ikinci nesil çözümleri L3 II, L5 II ve L7 II'ye yeni bir bütçe dostu model daha eklemeyi planlıyor. Üreticinin yeni telefonuyla alakalı birçok detay paylaşan Hi-Tech.mail.ru sitesi, basın görüntülerini yayınladığı Optimus L4 II'nin yakında Optimus L ailesine dahil olacağını ileri sürdü ve aygıtın teknik özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Diğer Optimus L II çözümleri gibi bir de çift SIM kart desteğine sahip Dual sürümü mevcut olacak Optimus L4 II, 3.8 inç büyüklüğünde 480x320 piksel çözünürlüklü True IPS LCD ekran ve 1GHz hızında tek çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ile PowerVR SGX531 GPU'ya sahip MediaTek'in MT6575 çipsetini bünyesinde barındıracak.
Arkadan aydınlatmalı 3MP kamera, LED flaş, 512MB sistem belleği, 4GB dahili hafıza, microSD kart desteği, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, 3G HSPA mobil iletişim teknolojisi ile 7.2Mbps veri aktarım hızı, akıllı LED aydınlatmaya sahip fiziksel ana ekran düğmesi, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 1.700 mAh pili beraberinde getirecek E440, 324TL fiyatla Haziran'da Rusya'da satılmaya başlayacak. Biri SIM kartlar arası değişim fonksiyonunu üstlenen dört kapasitif düğme, Optimus L4 II'ye kıyasla daha yuvarlak köşelere sahip bir tasarım ve çift SIM kart slotuyla gelen Optimus L4 II Dual E445 ise; yaklaşık 353TL'lik bir fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak. Telefonların diğer ülkelere ne zaman giriş yapacağı bilinmiyor.
http://hi-tech.mail.ru/news/misc/optimus_l4.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu aslında nvidia nın sucu
atrixte yarım yamalak revizyon kullanıldı (motorola nın hatası olduğunu düşünmüyorum) ve yarım yamalak driverları bile sunmayınca nvidia sonuc böyle oldu
Her ne kadar PC pazarındaki driverlarının kalitesiyle ün salsa da Nvidia ne yazık ki mobil pazarda da rezaletleriyle ün saldı
Doğrudur hocam.Benim bilgim zaten bir yere kadar.Ama böyle olmasını hiç istemezdim.Neyseki 3.1 Kernelde epey yol kat edildi.
EVET NEXUS 7 deki renk sorunu bariz nvidia kaynaklı.
Motorola Atrixte ICS bile yok.Onu geçtim Ace 2'ye JB gelicek dediler onada daha gelmedi.Sadecene sızıntı Portekiz,İtalya ve UK'lar var.
Bu büyük firmalar nasıl bir strateji izliyor anlamıyorum.Motorola Atrixe güncelleme versek,diğer cihazlarımız alınmazmış pehh!! Bu mu yani sebep.Kıytırıktan bir ICS bile yeterdi be.Bizim bağımsız geliştiriciler onun üstesinden gelirlerdi.Bir kameranın sorunu bile ne kadar sürdü.Bu kadar beklemeye değermiydi..Hadi verileceğini duyuruyorsun.Son üç ay kala niye vazgeçiyorsun ? ICS'nin kodlarıda elinde neyin kafasında bunlar Biz buna halk dilinde birşey diyoruzda buraya yazmıycam.Neyse sinirlerim zıpladı..Kusura bakmayın.
Sakın yanlış anlamayın LG'ye lafım yok.Lafım gideceği yere gitti.Ancak duyuramıyoruz sesimizi.Çünkü kaale alan yok.
markalarla alakalı değilki donanım üreticileriyle alakalı bi durum bu
telefonun donanımı gayet ıyı gıbı görünyor bu fiyat aralıgında arm v7 cortex a9 mtk 6575 1 ghz ve 512 mb ram sgx 531 adreno 200 den daha güçlü hatta cogu zamanda adreno 205 den de yuksek skorlara ımza atabılen bır gpu bizim ülkemizdekı hala galaxy ace gibi telefonlar 500 liraya satılırkenkı armv6 komut setıne sahıp arm 11 800 mhz adreno 200 gpu ve 384 mb ram daha kucuk ekran derken kı bu telefonun fıyatı tamda o sevıylerde olacaktır bence suan bu fıyat sevıyesınde baska alternatifli bir android cihaz zor görürüz.
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