LG Optimus L4 II ve Optimus L4 II Dual detaylandı

LG, Şubat'ta resmen duyurduğu Optimus L serisine mensup ikinci nesil çözümleri L3 II, L5 II ve L7 II'ye yeni bir bütçe dostu model daha eklemeyi planlıyor. Üreticinin yeni telefonuyla alakalı birçok detay paylaşan Hi-Tech.mail.ru sitesi, basın görüntülerini yayınladığı Optimus L4 II'nin yakında Optimus L ailesine dahil olacağını ileri sürdü ve aygıtın teknik özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Diğer Optimus L II çözümleri gibi bir de çift SIM kart desteğine sahip Dual sürümü mevcut olacak Optimus L4 II, 3.8 inç büyüklüğünde 480x320 piksel çözünürlüklü True IPS LCD ekran ve 1GHz hızında tek çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ile PowerVR SGX531 GPU'ya sahip MediaTek'in MT6575 çipsetini bünyesinde barındıracak.

Arkadan aydınlatmalı 3MP kamera, LED flaş, 512MB sistem belleği, 4GB dahili hafıza, microSD kart desteği, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, 3G HSPA mobil iletişim teknolojisi ile 7.2Mbps veri aktarım hızı, akıllı LED aydınlatmaya sahip fiziksel ana ekran düğmesi, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 1.700 mAh pili beraberinde getirecek E440, 324TL fiyatla Haziran'da Rusya'da satılmaya başlayacak. Biri SIM kartlar arası değişim fonksiyonunu üstlenen dört kapasitif düğme, Optimus L4 II'ye kıyasla daha yuvarlak köşelere sahip bir tasarım ve çift SIM kart slotuyla gelen Optimus L4 II Dual E445 ise; yaklaşık 353TL'lik bir fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak. Telefonların diğer ülkelere ne zaman giriş yapacağı bilinmiyor.

http://hi-tech.mail.ru/news/misc/optimus_l4.html