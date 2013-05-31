Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus L4 II ve Optimus L4 II Dual detaylandı

5 yıl
1,4b
1
18
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Optimus L4 II ve Optimus L4 II Dual detaylandı
LG, Şubat'ta resmen duyurduğu Optimus L serisine mensup ikinci nesil çözümleri L3 II, L5 II ve L7 II'ye yeni bir bütçe dostu model daha eklemeyi planlıyor. Üreticinin yeni telefonuyla alakalı birçok detay paylaşan Hi-Tech.mail.ru sitesi, basın görüntülerini yayınladığı Optimus L4 II'nin yakında Optimus L ailesine dahil olacağını ileri sürdü ve aygıtın teknik özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Diğer Optimus L II çözümleri gibi bir de çift SIM kart desteğine sahip Dual sürümü mevcut olacak Optimus L4 II, 3.8 inç büyüklüğünde 480x320 piksel çözünürlüklü True IPS LCD ekran ve 1GHz hızında tek çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ile PowerVR SGX531 GPU'ya sahip MediaTek'in MT6575 çipsetini bünyesinde barındıracak.
Arkadan aydınlatmalı 3MP kamera, LED flaş, 512MB sistem belleği, 4GB dahili hafıza, microSD kart desteği, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, 3G HSPA mobil iletişim teknolojisi ile 7.2Mbps veri aktarım hızı, akıllı LED aydınlatmaya sahip fiziksel ana ekran düğmesi, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 1.700 mAh pili beraberinde getirecek E440, 324TL fiyatla Haziran'da Rusya'da satılmaya başlayacak. Biri SIM kartlar arası değişim fonksiyonunu üstlenen dört kapasitif düğme, Optimus L4 II'ye kıyasla daha yuvarlak köşelere sahip bir tasarım ve çift SIM kart slotuyla gelen Optimus L4 II Dual E445 ise; yaklaşık 353TL'lik bir fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak. Telefonların diğer ülkelere ne zaman giriş yapacağı bilinmiyor.
LG Optimus L4 II ve Optimus L4 II Dual detaylandı

http://hi-tech.mail.ru/news/misc/optimus_l4.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
asdemre 5 yıl en beğenilen
türkiyede EDERİ anca 349TL veya 399TL. Diğer türlü küfür yazıp satsalar daha iyi olur
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
General. 5 yıl
Telefonu sadece Gürüşme için kullananlara güzel bir seçenek olur tabi fiyat çok önemli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexstz 5 yıl
Türkiyede fiyat n'olur acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByAliTR 5 yıl
lg telefonlarinin en begendigim yani hava durumu widgetlari arkadas. o ne guzel bir widget oyle
optimus 3d telefonunda bulunan hava durumu widgeti daha guzeldi tabii.. su widgetlari bir portlayamadilar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.mert 5 yıl
Tíara`S

Şu telefonda bile Jelly Bean var.

Motorola Atrixte ICS bile yok.Onu geçtim Ace 2'ye JB gelicek dediler onada daha gelmedi.Sadecene sızıntı Portekiz,İtalya ve UK'lar var.


Bu büyük firmalar nasıl bir strateji izliyor anlamıyorum.Motorola Atrixe güncelleme versek,diğer cihazlarımız alınmazmış pehh!!
Bu mu yani sebep.Kıytırıktan bir ICS bile yeterdi be.Bizim bağımsız geliştiriciler onun üstesinden gelirlerdi.Bir kameranın sorunu bile ne kadar sürdü.Bu kadar beklemeye değermiydi..Hadi verileceğini duyuruyorsun.Son üç ay kala niye vazgeçiyorsun ? ICS'nin kodlarıda elinde neyin kafasında bunlar
Biz buna halk dilinde birşey diyoruzda buraya yazmıycam.Neyse sinirlerim zıpladı..Kusura bakmayın.

Sakın yanlış anlamayın LG'ye lafım yok.Lafım gideceği yere gitti.Ancak duyuramıyoruz sesimizi.Çünkü kaale alan yok.






bu aslında nvidia nın sucu
atrixte yarım yamalak revizyon kullanıldı (motorola nın hatası olduğunu düşünmüyorum) ve yarım yamalak driverları bile sunmayınca nvidia sonuc böyle oldu

Her ne kadar PC pazarındaki driverlarının kalitesiyle ün salsa da Nvidia ne yazık ki mobil pazarda da rezaletleriyle ün saldı
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tíara`S 5 yıl .mert
Knife Party

Tíara`S

Şu telefonda bile Jelly Bean var.

Motorola Atrixte ICS bile yok.Onu geçtim Ace 2'ye JB gelicek dediler onada daha gelmedi.Sadecene sızıntı Portekiz,İtalya ve UK'lar var.


Bu büyük firmalar nasıl bir strateji izliyor anlamıyorum.Motorola Atrixe güncelleme versek,diğer cihazlarımız alınmazmış pehh!!
Bu mu yani sebep.Kıytırıktan bir ICS bile yeterdi be.Bizim bağımsız geliştiriciler onun üstesinden gelirlerdi.Bir kameranın sorunu bile ne kadar sürdü.Bu kadar beklemeye değermiydi..Hadi verileceğini duyuruyorsun.Son üç ay kala niye vazgeçiyorsun ? ICS'nin kodlarıda elinde neyin kafasında bunlar
Biz buna halk dilinde birşey diyoruzda buraya yazmıycam.Neyse sinirlerim zıpladı..Kusura bakmayın.

Sakın yanlış anlamayın LG'ye lafım yok.Lafım gideceği yere gitti.Ancak duyuramıyoruz sesimizi.Çünkü kaale alan yok.






bu aslında nvidia nın sucu
atrixte yarım yamalak revizyon kullanıldı (motorola nın hatası olduğunu düşünmüyorum) ve yarım yamalak driverları bile sunmayınca nvidia sonuc böyle oldu

Her ne kadar PC pazarındaki driverlarının kalitesiyle ün salsa da Nvidia ne yazık ki mobil pazarda da rezaletleriyle ün saldı


Doğrudur hocam.Benim bilgim zaten bir yere kadar.Ama böyle olmasını hiç istemezdim.Neyseki 3.1 Kernelde epey yol kat edildi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl .mert
Knife Party

Tíara`S

Şu telefonda bile Jelly Bean var.

Motorola Atrixte ICS bile yok.Onu geçtim Ace 2'ye JB gelicek dediler onada daha gelmedi.Sadecene sızıntı Portekiz,İtalya ve UK'lar var.


Bu büyük firmalar nasıl bir strateji izliyor anlamıyorum.Motorola Atrixe güncelleme versek,diğer cihazlarımız alınmazmış pehh!!
Bu mu yani sebep.Kıytırıktan bir ICS bile yeterdi be.Bizim bağımsız geliştiriciler onun üstesinden gelirlerdi.Bir kameranın sorunu bile ne kadar sürdü.Bu kadar beklemeye değermiydi..Hadi verileceğini duyuruyorsun.Son üç ay kala niye vazgeçiyorsun ? ICS'nin kodlarıda elinde neyin kafasında bunlar
Biz buna halk dilinde birşey diyoruzda buraya yazmıycam.Neyse sinirlerim zıpladı..Kusura bakmayın.

Sakın yanlış anlamayın LG'ye lafım yok.Lafım gideceği yere gitti.Ancak duyuramıyoruz sesimizi.Çünkü kaale alan yok.






bu aslında nvidia nın sucu
atrixte yarım yamalak revizyon kullanıldı (motorola nın hatası olduğunu düşünmüyorum) ve yarım yamalak driverları bile sunmayınca nvidia sonuc böyle oldu

Her ne kadar PC pazarındaki driverlarının kalitesiyle ün salsa da Nvidia ne yazık ki mobil pazarda da rezaletleriyle ün saldı


EVET NEXUS 7 deki renk sorunu bariz nvidia kaynaklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tíara`S 5 yıl
Şu telefonda bile Jelly Bean var.

Motorola Atrixte ICS bile yok.Onu geçtim Ace 2'ye JB gelicek dediler onada daha gelmedi.Sadecene sızıntı Portekiz,İtalya ve UK'lar var.


Bu büyük firmalar nasıl bir strateji izliyor anlamıyorum.Motorola Atrixe güncelleme versek,diğer cihazlarımız alınmazmış pehh!!
Bu mu yani sebep.Kıytırıktan bir ICS bile yeterdi be.Bizim bağımsız geliştiriciler onun üstesinden gelirlerdi.Bir kameranın sorunu bile ne kadar sürdü.Bu kadar beklemeye değermiydi..Hadi verileceğini duyuruyorsun.Son üç ay kala niye vazgeçiyorsun ? ICS'nin kodlarıda elinde neyin kafasında bunlar
Biz buna halk dilinde birşey diyoruzda buraya yazmıycam.Neyse sinirlerim zıpladı..Kusura bakmayın.

Sakın yanlış anlamayın LG'ye lafım yok.Lafım gideceği yere gitti.Ancak duyuramıyoruz sesimizi.Çünkü kaale alan yok.



1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 5 yıl Tíara`S
Tíara`S

Şu telefonda bile Jelly Bean var.

Motorola Atrixte ICS bile yok.Onu geçtim Ace 2'ye JB gelicek dediler onada daha gelmedi.Sadecene sızıntı Portekiz,İtalya ve UK'lar var.


Bu büyük firmalar nasıl bir strateji izliyor anlamıyorum.Motorola Atrixe güncelleme versek,diğer cihazlarımız alınmazmış pehh!!
Bu mu yani sebep.Kıytırıktan bir ICS bile yeterdi be.Bizim bağımsız geliştiriciler onun üstesinden gelirlerdi.Bir kameranın sorunu bile ne kadar sürdü.Bu kadar beklemeye değermiydi..Hadi verileceğini duyuruyorsun.Son üç ay kala niye vazgeçiyorsun ? Biz buna halk dilinde birşey diyoruzda neyse buraya yazmıycam.Neyse sinirlerim zıpladı..Kusura bakmayın.

Sakın yanlış anlamayın LG'ye lafım yok.Lafım gideceği yere gitti.Ancak duyuramıyoruz sesimizi.Çünkü kaale alan yok.





markalarla alakalı değilki donanım üreticileriyle alakalı bi durum bu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 5 yıl
Millet giriş seviyesine bile 1Ghz Arm Cortex A5 CPU, 768Mb RAM koyar, LG kaç yıllık MTK 6577 gibi bir işlemciyi layık görür, şaka gibisin LG.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdemre 5 yıl en beğenilen
türkiyede EDERİ anca 349TL veya 399TL. Diğer türlü küfür yazıp satsalar daha iyi olur
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tour Guide 5 yıl
Giriş seviyesinde bir cihaz ederi çok olmamalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 5 yıl asdemre
asdemre

türkiyede EDERİ anca 349TL veya 399TL. Diğer türlü küfür yazıp satsalar daha iyi olur

telefonun donanımı gayet ıyı gıbı görünyor bu fiyat aralıgında arm v7 cortex a9 mtk 6575 1 ghz ve 512 mb ram sgx 531 adreno 200 den daha güçlü hatta cogu zamanda adreno 205 den de yuksek skorlara ımza atabılen bır gpu bizim ülkemizdekı hala galaxy ace gibi telefonlar 500 liraya satılırkenkı armv6 komut setıne sahıp arm 11 800 mhz adreno 200 gpu ve 384 mb ram daha kucuk ekran derken kı bu telefonun fıyatı tamda o sevıylerde olacaktır bence suan bu fıyat sevıyesınde baska alternatifli bir android cihaz zor görürüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1383 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg ve
5 etiket daha lg mobile jelly bean çift sim mediatek akıllı telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Ses Kartları Geri Döndü "Soundblaster Z - ZX ve ZXR" Test Masamızda 5 yıl AMD FX-4130 işlemci video inceleme "FX ailesinin dört çekirdekli ekonomik üyesi testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim