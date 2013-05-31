LG Optimus L9 II ortaya çıktı





LG'nin Optimus akıllı telefon ailesine ekleyeceği yeni akıllı telefon modelleri resmi veya gayri resmi olarak yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Firmanın internete sızan son modeli LG Optimus L9 II oldu.





Orta üst seviye akıllı telefon segmentine hitap edeceği düşünülen LG Optimus L9 II modelinde 4.7 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekran bulunuyor. İşlemci tercihi ise çift Krait çekirdekli 1.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 çözümünden yana kullanılmış. Adreno 305 grafik birimi ve 1GB RAM diğer özellikleri. Model kutu içeriğinde Android 4.1.2 işletim sistemi ile geliyor.





Modelin bunun dışında hangi özelliklere sahip olduğu bilinmiyor. Tahminler LG'nin halen model üzerinde çalışmalarına devam ettiği yönünde ve lansmanın yaz sonlarına doğru yapılması bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/LG-Optimus-L9-II-slips-out---4.7-HD-display-Snapdragon-400-at-1.4-GHz_id43551