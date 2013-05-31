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LG Optimus L9 II ortaya çıktı

5 yıl
1,1b
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19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Optimus L9 II ortaya çıktı

LG'nin Optimus akıllı telefon ailesine ekleyeceği yeni akıllı telefon modelleri resmi veya gayri resmi olarak yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Firmanın internete sızan son modeli LG Optimus L9 II oldu. 

Orta üst seviye akıllı telefon segmentine hitap edeceği düşünülen LG Optimus L9 II modelinde 4.7 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekran bulunuyor. İşlemci tercihi ise çift Krait çekirdekli 1.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 çözümünden yana kullanılmış. Adreno 305 grafik birimi ve 1GB RAM diğer özellikleri. Model kutu içeriğinde Android 4.1.2 işletim sistemi ile geliyor.

Modelin bunun dışında hangi özelliklere sahip olduğu bilinmiyor. Tahminler LG'nin halen model üzerinde çalışmalarına devam ettiği yönünde ve lansmanın yaz sonlarına doğru yapılması bekleniyor. 


http://www.phonearena.com/news/LG-Optimus-L9-II-slips-out---4.7-HD-display-Snapdragon-400-at-1.4-GHz_id43551 Yorum Yaz
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aykut.. 5 yıl en beğenilen Toshiromifune53
Toshiromifune53

donanım olarak çok yetersiz

Amiral gemisi değil bu farkındamısın ? 900-1000 liralık telefon için başka hangi özellikleri istersiniz acaba ?
Toshiromifune53donanım olarak çok yetersizAmiral gemisi değil bu farkındamısın ? 900-1000 liralık telefon için başka ha...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 yıl
abi l9 u 5 gün önce aldım yaaaa
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DH Misafiri 5 yıl
Tasarımın neresi vasat allah için biri bana söylesin arkadaş , sen beğenmedin diye başkası beğenmiyecek diye birşey yok ki...
L9 un tasarımı bana göre s4 ten daha hoş yan yana koydum L9 daha güzel geldi bana.
Orta seviye telefon fiyatına göre çok çok iyi bence 800 liraya daha ne bekliyorsunuz ki ? s4 minide benzer donanımla geliyor , hemde hd bile değil onu öven çok oluyor nedense , hic bir firma bir anda mükemmelleşemiyor her telefonun bir kusuru illaki var. O yüzden işinizi görmesine bakın en iyi diye bir kavram yok , bu kadar değişken bir piyasada imkansız zaten.
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heredot_abi_ 5 yıl
LG L9 serisini araştıran, bütçesini bilen, işi bilen, akıllı insanların çoğu kullanıyor. Ve tasarım ve hız ve akışkanlık süper. Siz bilmiyorsanız o sizin sorununuz. Ben kullanıyorum ve çok memnunum. Atıp tutuyorsun. Şu an kliksada 799 TL L9 modeli. % 10 da bonus puan veriyor. alınabilecek tek telefon orta segmentte. LG L9 II ise çözünürlük ve hız bakımından artmış. Bence süper yine ucuz fiyata gelirse. He yazılım desteği vermiyor dersiniz şimdi. Algı öyle. Valla L9 a bile 4.1.2 verdi. Ve kusursuz, hızlı çalışıyor. Samsung arayüzünden daha iyi bence. Bilinçli adam araştırırsa gider alır. Babam ne aliyim diye sorarsa adam al Samsung gitsin der tabi. Ey yawrum eyy..
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1OOOOOO 5 yıl
tasarıma laf atanlar l9 II yi gördüler heralde nerde gördünüz?
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mert1907 5 yıl
S4 Minide ayni ozelliklere sahip tek farki 1.5 Gb ram olmasi ki bunun ekrani 720P dikkatinizi cekerim sirf LG diye vurmaya kalkiyorsunuz.
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General. 5 yıl
1000 TL altı olursa özellikleri gayet güzel
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fatihtasoz 5 yıl
l9 un üzerine yapıştırmışlar
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Zkenstein 5 yıl
Tasarımı düzeltseler muhtemelen satışları yükselir. Fiyat aralığına göre çok iyi bir telefon.
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Tour Guide 5 yıl Zkenstein
Zkenstein

Tasarımı düzeltseler muhtemelen satışları yükselir. Fiyat aralığına göre çok iyi bir telefon.

Tasarımı vasat kalmış gerçekten.
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Toshiromifune53 5 yıl
donanım olarak çok yetersiz
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aykut.. 5 yıl Toshiromifune53
Toshiromifune53

donanım olarak çok yetersiz

Amiral gemisi değil bu farkındamısın ? 900-1000 liralık telefon için başka hangi özellikleri istersiniz acaba ?
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