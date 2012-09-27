LG Optimus Vu II resmi olarak tanıtıldı

LG'nin 5 inçlik ekrana sahip ve önemli bir satış başarısı yakalayan Optimus Vu modelinin devamı olarak hazırladığı ve bir süredir internette bilgileri paylaşılan Optimus Vu II modeli nihayet resmiyet kazandı.





5 inçlik 1024 x 768 piksellik 4:3 görüntü oranına sahip IPS ekran sunan modelde, Qualcomm tarafından 28nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen çift Krait çekirdekli sahip 1.5GHz hızında çalışan Snapdragon S4 Plus MSM 8960 işlemcisine yer veriliyor. Grafik tarafında ise Adreno 225 birimi kullanılıyor.





2GB RAM bellek, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.0 işletim sistemi, 2150mAh çıkarılabilir batarya, 802.11 a/?b/g/n WiFi, Bluetooth 4.0, microSD kart girişi, LTE uyumluluğu, NFC, DLNA, WiFi Direct, Miracast kablosuz içerik aktarımı standardı, kızılötesi modül, Q Remote hepsi bir arada kızılötesi kumanda uygulaması, 9.4mm kalınlık, 159gr ağırlık şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





Model ile birlikte One Key adında bir aksesuar da tanıtıldı. Anahtarlık şeklinde yanınızda taşıyabileceğiniz bu aksesuar, telefonu bulamadığınızda ses çıkararak yakınlaşmanızı sağlarken, gelen arama ve mesajlarda da farklı LED ışıklarıyla bildirim yapabiliyor.





Optimus Vu II modelinin Güney Kore satış fiyatı yaklaşık 894$ olarak açıklandı. Diğer pazarlar için henüz bir bilgilendirme yapılmadı.