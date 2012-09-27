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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus Vu II resmi olarak tanıtıldı

6 yıl
3,2b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin 5 inçlik ekrana sahip ve önemli bir satış başarısı yakalayan Optimus Vu modelinin devamı olarak hazırladığı ve bir süredir internette bilgileri paylaşılan Optimus Vu II modeli nihayet resmiyet kazandı.

5 inçlik 1024 x 768 piksellik 4:3 görüntü oranına sahip IPS ekran sunan modelde, Qualcomm tarafından 28nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen çift Krait çekirdekli sahip 1.5GHz hızında çalışan Snapdragon S4 Plus MSM 8960 işlemcisine yer veriliyor. Grafik tarafında ise Adreno 225 birimi kullanılıyor.

2GB RAM bellek, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.0 işletim sistemi, 2150mAh çıkarılabilir batarya, 802.11 a/?b/g/n WiFi, Bluetooth 4.0, microSD kart girişi, LTE uyumluluğu, NFC, DLNA, WiFi Direct, Miracast kablosuz içerik aktarımı standardı, kızılötesi modül, Q Remote hepsi bir arada kızılötesi kumanda uygulaması, 9.4mm kalınlık, 159gr ağırlık şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

Model ile birlikte One Key adında bir aksesuar da tanıtıldı. Anahtarlık şeklinde yanınızda taşıyabileceğiniz bu aksesuar, telefonu bulamadığınızda ses çıkararak yakınlaşmanızı sağlarken, gelen arama ve mesajlarda da farklı LED ışıklarıyla bildirim yapabiliyor.

Optimus Vu II modelinin Güney Kore satış fiyatı yaklaşık 894$ olarak açıklandı. Diğer pazarlar için henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/22901 Yorum Yaz
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bayraak 6 yıl en beğenilen
Onu bırakında tasarlayan adam nasıl düşünüdü acaba? Öyle bi telefon yapsam ki millet benimle dalga geçsin
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İnsan Çakması 6 yıl
lg... samsung çakması telefon üreten bi marka işte.
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9metal_99 6 yıl
Harika olmuş. Özellikle net için ideal.
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join 6 yıl
Genişliği çok ama çok kötü. Samsungun note ile yaptığı yeni bir pazar oluşturma çabasına girmiş ama sıvamış resmen.
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sertacarslan 6 yıl
Kaç tane sattığını çok merak ediyorum. Bu kadar çirkin bulduğum başka bir telefon yok piyasada.
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SystemApps 6 yıl
9gag.com daki tasarım değilmi bu :S
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Adam Lallana 6 yıl
Keşke Adreno 320yi bekleselerdi.
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mehmetferhat 6 yıl
ne büyük ne küçük ama işlemci iyi bana hitap etmesede bekleyenleri vardır illaki
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MrKattchup 6 yıl
piyasadan farkımız olsun diye kare yapmışlar ama olmamış :D
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DH Misafiri 6 yıl
xperia p gibisi yok
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FreeRun 6 yıl
abi şu LG nin telefonları adamı kanser eder yav, bikere buşaltım birdaha asla.
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JoeyBane 6 yıl
Telefon anlayışından uzaklaşıyorsun anladık da bu kadar da olmaz. Bana saçma geldi. 4:3 oranı göze güzel gelse de tablet ve telefonlarda kullanışlı değil. Hatta Notebook ve Lcd TV'ler bile bu formattan uzaklaşırken ekran üreten LG niye?..
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