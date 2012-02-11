LG Optimus Vu ve Samsung Galaxy Note yanyana

Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü 5.3 inçlik tablet ve akıllı telefon hibridi Galaxy Note ile açılan segmente bu kez LG Optimus Vu ile giriş yapmıştı.





5 inçlik ekran, 1.5 GHz hızında çalışan işlemci, 1GB RAM, 8MP arka kamera, LTE uyumluluğu Optimus Vu'nun bilinen özellikleri. 4 çekirdekli X3 modeli gibi MWC 2012'de tanıtılması beklenen Optimus Vu modeli görünüşe göre çıkışından önce bir blog yazarının eline düştü.





Güney Koreli bir blogda yayınlanan resimde Optimus Vu ve rakibi Galaxy Note yanyana duruyor. 5.3 inçlik ekrana sahip Galaxy Note, Vu modelinden biraz uzun. Vu modeli ise 90mm ile rakibinden 7mm daha geniş. Bunun sebebi de 4:3 olan görüntü oranı.





1280 x 800 piksel çözünürlük ve 16:10 görüntü oranı ile Galaxy Note, yatay pozisyonda standart geniş ekran TV çerçevesinden biraz daha uzun kalıyor. Optimus Vu ise 1024 x 768 tahmini çözünürlük ve 4:3 görüntü oranı ile geleneksel bir televizyona daha çok benziyor.





Resimde Vu modelinin ekranı biraz daha küçük olsa da Note modelinden daha geniş. Note modeli hali hazırda global olarak satışta ve 3 milyon rakamını zorlayan başarılı bir model. Yılın ortalarına doğru piyasaya çıkacak Vu modelinin ise segmentte ne kadar başarılı olacağını hep birlikte göreceğiz.



