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LG Optimus Vu ve Samsung Galaxy Note yanyana

7 yıl
7,9b
1
46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü 5.3 inçlik tablet ve akıllı telefon hibridi Galaxy Note ile açılan segmente bu kez LG Optimus Vu ile giriş yapmıştı.

5 inçlik ekran, 1.5 GHz hızında çalışan işlemci, 1GB RAM, 8MP arka kamera, LTE uyumluluğu Optimus Vu'nun bilinen özellikleri. 4 çekirdekli X3 modeli gibi MWC 2012'de tanıtılması beklenen Optimus Vu modeli görünüşe göre çıkışından önce bir blog yazarının eline düştü.

Güney Koreli bir blogda yayınlanan resimde Optimus Vu ve rakibi Galaxy Note yanyana duruyor. 5.3 inçlik ekrana sahip Galaxy Note, Vu modelinden biraz uzun. Vu modeli ise 90mm ile rakibinden 7mm daha geniş. Bunun sebebi de 4:3 olan görüntü oranı.

1280 x 800 piksel çözünürlük ve 16:10 görüntü oranı ile Galaxy Note, yatay pozisyonda standart geniş ekran TV çerçevesinden biraz daha uzun kalıyor. Optimus Vu ise 1024 x 768 tahmini çözünürlük ve 4:3 görüntü oranı ile geleneksel bir televizyona daha çok benziyor. 

Resimde Vu modelinin ekranı biraz daha küçük olsa da Note modelinden daha geniş. Note modeli hali hazırda global olarak satışta ve 3 milyon rakamını zorlayan başarılı bir model. Yılın ortalarına doğru piyasaya çıkacak Vu modelinin ise segmentte ne kadar başarılı olacağını hep birlikte göreceğiz.


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ColDasHeLL 7 yıl en beğenilen
note öper
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
Pardon ama ekran boyutuyla mı kopyacı olunuyor o zaman bütün markalar kopyacı yada 5"lik ilk telefon Dell Streak samsung da kopyacı o zaman,hatta kopyacının allahı hangi marka olduğu fark etmez ne varsa kopyalıyordu hala kopyalıyor;

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Pardon ama ekran boyutuyla mı kopyacı olunuyor o zaman bütün markalar kopyacı yada 5"lik ilk telefon Dell Streak samsung da kopyacı o zaman,hatta kopyacının al...
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artcraft35 7 yıl
çöpe atıcam ama poşete yazık
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
Burda yorum yapanlarin alayi samsung manyaa olmali yada lg ile hic tanismadan kulak duyma konusan enayiler olmali son iki telefonumda lg son olarak lg black kullaniyorum muhtesem bence vu note dan cok daha iyidir
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blackcurse 7 yıl
LG herşeyin ilkini yapıyor da boynuz da kulağı hep geçiyor. Demek ki adamların pazarlaması kötü.burdan bunu anlarım
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french press 7 yıl
iğrenç ötesi
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DH Misafiri 7 yıl
Lg nin taklitci oldugunu soyleyenler bilmeden uyduranlardir lg samsungun cok otesinde bir cihazdir ornek mi vereyim buyrun ilk nova ekran ilk 3d telefon ilk ciftcekirdekli telefon ilk on kamerasi 2mp olan bunlari hep lg yapar ayrica islemci olarak samsungtan cok faha iyi oldugu trstlerde kanitlanmistir taklitci olan samsung iphone ozentosi cihazlarla doldurdu piyasayi optimus one kullandim optimus black kullaniyorum sonraki cihazimda kesin olarak lg olucaktir lg yaparsa en iyisini yapar;)
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Chandler Bing 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Lg nin taklitci oldugunu soyleyenler bilmeden uyduranlardir lg samsungun cok otesinde bir cihazdir ornek mi vereyim buyrun ilk nova ekran ilk 3d telefon ilk ciftcekirdekli telefon ilk on kamerasi 2mp olan bunlari hep lg yapar ayrica islemci olarak samsungtan cok faha iyi oldugu trstlerde kanitlanmistir taklitci olan samsung iphone ozentosi cihazlarla doldurdu piyasayi optimus one kullandim optimus black kullaniyorum sonraki cihazimda kesin olarak lg olucaktir lg yaparsa en iyisini yapar;)

nova ekran zaten lg'nin kendi ürettiği bir ekran. tabi ki ilk olacak. o zaman ilk bravia ekranı da sony yaptı diyelim, sony'i övelim. öyle şey mi olur? ben de ekran yapayım, ahmet diyeyim adına, siz beni ilk ahmet ekranı yapan diye övecek misiniz? ön kameranın 2 mp olması, ilk 3d telefon, ilk çift çekirdekli telefon... bunlar hep elde olan teknolojiyi telefona aktarmakta önde gelmek, yoksa bunlar için büyük firma olmaya gerek yok. isteseler arka kamerayı öne aktarıp ilk 12 mp ön kameraya sahip telefon da yapabilirler. başarı mı? değil. ayrıca lg ve samsung muhabbetinde lg'yi savunanlar sadece lg kullanıcıları oluyor. samsung kat kat büyük bir firmadır lg'den.
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TearsForFears 7 yıl
Fiyatı uygun olursa burada kötüleyen herkes gider paşa paşa alır veya başkasına önerir.
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Besiktask34 7 yıl
tarihin tozlu çöpünde yerini alacaktır
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DH Misafiri 7 yıl
Olmaz ama 1024x768 piksel ya bu deseler ki ipad uygulamalarına destek verecek bak nasıl alıyorsunuz şimdi beğenmediğiniz aleti..4:3 ıyyy deniliyor ama iphone un ipad in oranı ne acaba ?bu yüzden iphone un ekranı büyütmek zor ya 4" ve 4.3" yapsan ekranı, yana doğru çok büyüyor alet elde tutması zorlaşıyor şimdi apple oranı 16:9 yapsa bu sefer şuan ki uygulamalar kullanılmayacak nasıl yapacak merak ediyorum.
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truvazotti 7 yıl
Ya sizn gibi samsung kullanicilari yuzunden s2 almadim sizler ne kadar fanatik adamlarsiniz anlamiyorum. ustelik sizin ne dusundugunuz ne samsungun umrunda ne de lg nin. eger o kadar sevdiginiz samsung sizi azicik dusunseydi. ics listesine galaxy s i de alirdi ama naber ics falan yok galaxy s e ama htc galaxy s aarindaki tum modellerine ics verecegini bildirdi. eh ne demis atalarimiz. deveyi diken insani miken yaranir. siz habire fanatiklige devam edin. Ama sonucta kimsenin umrunda degilsiniz onu da bilin.
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Lepanto 7 yıl
Olmamış, fazla geniş olmuş. Neticede elle tutulacak ve kullanılacak, Note bile sınırda, hatta biraz aşmışken Vu'nun bu genişliği olmamış. Tek elle kullanmayı bırakın tutması bile zor olur, tabii ki cebe girmesi de. Geniş olmasındansa uzun olması iyidir. 4:3 de bana kalırsa pek kullanışlı bir çözünürlük değil, cihazın tasarımı da kötü. Anca fiyatıyla iş yapmaya çalışabilir, başka türlüsü de olmaz. Note'un boyutlarına yakın bir cihaz yapsaydı ya LG, hem bu klasmanda rakip olmuş olur fiyatlarında aşağı çekilmesine sebep olmuş olurdu, hem kendi de başarılı olmuş olurdu. Bu cihazı neden üreteceklerini anlamış değilim...
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DH Misafiri 7 yıl
Ucuz akıllı telefon arayan arkadaşım, burada bir tane var : mobixir.com/...
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phyzik 7 yıl
lg naptın sen ya
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X-FI 7 yıl
ehe bu ne. ?.. Galaxy NOTE her türlü :)
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shimoda 7 yıl
Her ne kadar Optimus Black kullansamda LG' ye bayıldığım yok, bugün Lg olur yarım Sony.
Ama bu boyutta ekranı ve 4:3 oranı malum armut yapsaydı millet ayakta alkışlardı. Bu arada 4:3 oran telefonda hangi akla hizmettir diyenlere de armudun ekran oranı nedir diye sormak isterim.
Kendi adıma 4:3 ekranlı bir telefon asla almam, kullanmam. Ama yapanı da markaya göre salak ya da akıllı diye tanımlamanın mantığını anlamak da zor tabii :(
Düzeltme: İmla.
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