LG, QSlide uygulamasını üçüncü taraf geliştiricilere açıyor





LG'nin üst seviye akıllı telefonlarında çoklu pencere modu olarak adlandırabileceğimiz QSlide uygulaması şimdiye kadar belirli uygulamaların çalışmasına izin vermekteydi. Genelde LG'ye ait olan bu uygulamaların kapsamı artık genişliyor.





Firma QSlide özelliğinin yazılım geliştirme aracını üçüncü taraf geliştiricilere de açma kararı aldı. Böylece geliştiriciler uygulamaların bu desteği sunarak çoklu pencere moduna geçmesini sağlayabilecek.





Ayrıca geliştiriciler çoklu pencere modunda pencere şeffaflığını, boyutunu ayarlayabilecek ve QSlide tepsisine kısayol da ekleyebilecek. LG'nin bu kararı sonrasında QSlide destekli cihazların kısa süre içerisinde daha çok uyumlu uygulamaya kavuşacağı belirtiliyor.

http://www.androidauthority.com/lg-qslide-sdk-340038/