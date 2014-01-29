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LG, QSlide uygulamasını üçüncü taraf geliştiricilere açıyor

5 yıl
7,3b
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12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, QSlide uygulamasını üçüncü taraf geliştiricilere açıyor

LG'nin üst seviye akıllı telefonlarında çoklu pencere modu olarak adlandırabileceğimiz QSlide uygulaması şimdiye kadar belirli uygulamaların çalışmasına izin vermekteydi. Genelde LG'ye ait olan bu uygulamaların kapsamı artık genişliyor.

Firma QSlide özelliğinin yazılım geliştirme aracını üçüncü taraf geliştiricilere de açma kararı aldı. Böylece geliştiriciler uygulamaların bu desteği sunarak çoklu pencere moduna geçmesini sağlayabilecek. 

Ayrıca geliştiriciler çoklu pencere modunda pencere şeffaflığını, boyutunu ayarlayabilecek ve QSlide tepsisine kısayol da ekleyebilecek. LG'nin bu kararı sonrasında QSlide destekli cihazların kısa süre içerisinde daha çok uyumlu uygulamaya kavuşacağı belirtiliyor. 

http://www.androidauthority.com/lg-qslide-sdk-340038/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
qslide uygulamasını kaldırmak istiyorum ama olmuyor, nasıl yapmam gerekiyo, yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 5 yıl
Lg umut verici uygulamalar ve cihazlarıyla karşımızda! şahsen teknojinin her gün geliştiğini göz önüne alırsak böyle bir uygulama telefonu kullanırken bizlere kolaylık sağlayacak
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Mr. Management 5 yıl
Şu root-garanti sorununu da kaldırsalar önlerinde durulmaz
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YediyuzYetmisYedi 5 yıl
Herseyi acsin :)
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Balawitz 5 yıl
Keşke arayuzune acsa o zaman yikilirdi ortalik
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Shakur54 5 yıl
Beklenen bi haberdi


Çok güzel oldu
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freudunpiposu 5 yıl
Bunun olması iyi olmuş.
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DH Misafiri 5 yıl
3. tarafa açık olması çok güzel xperia z1 de kullanıyorum marketten ihticıma göre smallapps indiriyorum hatta tüm wigdetlar smallapps şekildede görüntülenebiliyor...iyi yapmıl lg
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Pi 5 yıl
Bunu zaman gosterecek ama sahsen Lgden gelecek adina umutluyum. Samsung kendi basini yiyor. Hergun yeni bir model haberlerini goruyoruz. Ama Lg son bikac modelden baska modeli yok. Simdi fanatikligi birakip egri oturup dogru konusmak lazim. Lg babamin oglu degil tabi. Samsung dusmanida degilim. Guncelleme konusunda ise onumuzdeki bikac ay icinde 4.4 cikacak. Benim icin cok da onemli degil. Xda sagolsun kaymak gibi romlar var.
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Smile75 5 yıl
Abi bu haber harbiden on numara oldu. Top Eleven oynarken mesajlaşmak süper olurdu.
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TheNewAtilla 5 yıl
gerçekten süper bir haber.
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acura07 5 yıl







ıste bu guzel haber... cok kullanıslı bırseydı dıger uygulamalarda da kullanmak baya keyıflı olacak :)
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