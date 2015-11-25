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LG Ray: Giriş seviyesi 3G akıllı telefon

Son olarak LG Class/Zero adındaki orta seviye akıllı telefon modelini tanıtan LG, şimdi de giriş seviyesine yönelik olarak 3G destekli bir modelin duyurusunu yaptı.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Ray: Giriş seviyesi 3G akıllı telefon


Dünyada gittikçe büyüyen 4G ağları nedeniyle LG'nin 4G uyumlu akıllı telefonlara daha fazla ağırlık verdiği biliniyor ancak halen 3G bağlantısından vazgeçmeyen ülkelere yönelik de 3G uyumlu akıllı telefonları mevcut.

Firmanın Latin Amerika ve Rusya bölgesi için yeni duyurduğu LG Ray, uygun fiyata mütevazi bir donanım sunmak amacında. 5.5 inçlik 720p IPS ekrana sahip olan model 8 çekirdekli bir yonga setinden gücünü alıyor. Cihazın tasarımı LG G4 amiral gemi modelinden esintiler taşıyor ve metal kasa görünümünde polikarbonat alaşıma sahip. Kalınlık ise 9.8mm seviyesinde. 

1GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasiteye sahip olan cihazda 3000mAh kapasiteli bir batarya ile hızlı internet bağlantılarına imkan tanıyan HSPA+ adındaki 3G standardı yer alıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunurken, Android 5.0 işletim sistemi tercih edilmiş. Modelin fiyatı henüz açıklanmadı. 

http://www.lgnewsroom.com/2015/11/lg-ray-delivers-large-hd-display-and-best-in-class-cameras-for-3g-markets/ Yorum Yaz
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lapatid 3 yıl
ekran 5 inç,ram 2gb olsaymis fiyati da 800 tl nin altinda tutsalar on numara cihaz
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porsche911gt2 3 yıl
Şu telefonların ekranlarını niye bukadar büyük yaparlar bende mi sorun var 4.7 inç benim üst sınırım resmen.
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Patren 3 yıl
fiyatı 80 dolar olur artık
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Mr.ED 3 yıl
Ram 2 gb olaydı. Fiyatı uygun olaydı. Peynir ekmek gibi giderdi.
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cngzmls 3 yıl
Giriş seviyesi için iyi, tabi fiyatı da uygun olursa.
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mert1907 3 yıl
RAM 1.5 olup fiyatıda ona göre ayarlansaymış çok güzel bir fp ürünü olabilirmiş.
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gbzlim 3 yıl
Bataryasi güzelmiş
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