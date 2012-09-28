LG, Samsung'un OLED sırlarını çaldığını iddia ederek dava başvurusu yaptı

Samsung'un bir süredir LG ile devam eden OLED teknolojisini çalma tartışmasını mahkemeye taşımasının ardından bir hamle de LG'den geldi.





Güney Koreli üretici, yaptığı dava başvurusunda Samsung'un bazı mobil cihazlarının Narrow Bezel adlı ensiz kenar patentinin de aralarında olduğu OLED teknolojileriyle ilgili 7 patenti ihlal ettiğini iddia ediyor. Bu cihazlar Galaxy S III, Galaxy S II, Galaxy S II HD, Galaxy Note ve Galaxy Tab 7.7 şeklinde.





LG'nin tazminat talebi olan, patentlerin ihlalinden doğan zarar ise cihaz başı yaklaşık 880 bin dolardan 6.26 milyon dolar.





LG açıklamasında LG Display firmasının fikri haklarını korumak için mücadele edeceklerini, Samsung Electronics ve Samsung Display firmalarının izinsiz patent kullanımından vazgeçmeleri gerektiğini belirtti.





Samsung ise LG Display'in araştırmacılarını etkileyerek ticari sırlarını çaldığı şeklinde bir açıklama yaptı.





Dava kabul edilirse, önümüzdeki aylarda Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.