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LG, Samsung'un OLED sırlarını çaldığını iddia ederek dava başvurusu yaptı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un bir süredir LG ile devam eden OLED teknolojisini çalma tartışmasını mahkemeye taşımasının ardından bir hamle de LG'den geldi.

Güney Koreli üretici, yaptığı dava başvurusunda Samsung'un bazı mobil cihazlarının Narrow Bezel adlı ensiz kenar patentinin de aralarında olduğu OLED teknolojileriyle ilgili 7 patenti ihlal ettiğini iddia ediyor. Bu cihazlar Galaxy S III, Galaxy S II, Galaxy S II HD, Galaxy Note ve Galaxy Tab 7.7 şeklinde.

LG'nin tazminat talebi olan, patentlerin ihlalinden doğan zarar ise cihaz başı yaklaşık 880 bin dolardan 6.26 milyon dolar. 

LG açıklamasında LG Display firmasının fikri haklarını korumak için mücadele edeceklerini, Samsung Electronics ve Samsung Display firmalarının izinsiz patent kullanımından vazgeçmeleri gerektiğini belirtti.

Samsung ise LG Display'in araştırmacılarını etkileyerek ticari sırlarını çaldığı şeklinde bir açıklama yaptı.

Dava kabul edilirse, önümüzdeki aylarda Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.


http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2012/09/27/0302000000AKR20120927123100003.HTML Yorum Yaz
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Xtracer 6 yıl en beğenilen
allah belanı versin apple
1 Yanıt Yanıtla +16
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Xtracer 6 yıl
carnador
emrah.kas allah belanı versin apple
Fazla İsmail YK dinlemenin zararları vol. 1

@carnador dikkat ettim de hangi apple konusunda biri yada birileri bir eleştri yapsa hindi gibi kaparıp taarruza geçiyorsun,nedir bu asabiyetinin nedeni ?
yok cidden merak ettim..hani mühendislik felan okuyosundur,bikaç yıl sonra apple şirketinde iş başı yapacaksındır,torpilin felan vardır ne bileyim.
içtenlikle cevaplayacağından kuşkum yok
carnadoremrah.kas allah belanı versin appleFazla İsmail YK dinlemenin zararları vol. 1@carnador dikkat ettim...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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keremkmbr 6 yıl
Beyler samsung tozuttuuuu:))))))
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senatorlines 6 yıl
Asil Türk Kanı
Samsungun hırsızlık yaptığı falan yok.Apple Samsunga karşı zaferini sadece kendi evinde kazandı.Diğer ülkelerde Appleın talepleri reddedildi.Tek akıllı,dürüst ülke ABD herhalde.Diğer ülkelerin mahkemeleri aptal,ABD mahkemeleri akıllı öyle değil mi ?.Samsungun 1 milyar dolar tazminata mahkum edilmesi siyasi bir karardır.ABD en büyük teknolojik firmalarından birini cezalandıramazdı zaten. Samsung çalıp çırparmışta vs.Samsung denilen firma teknoloji dünyasına sayısız yenilik sundu.LG ve Apple, Samsung gibi teknolojik devrimler yapan firmalar değil,ticari başarılarıyla buralara gelmiş firmalardır.Adamlar LED 3D TV sundular teknoloji dünyasına ki samsung bu teknolojiyi bulduğunda Apple,LG standart görüntü kalitesini iyileştirmeye uğraşıyorlardı.

Samsung gibi taklitçi tekelci hırsız bir firma daha dünya görmedi, piyasanın tam DELİ DANASI, herkese azılı bir şekilde saldırıyor ve kimsenin hakkına saygı duymuyor, patetnt hak ihlallerinde dünya lideri bir firma, ama Allah büyük OLED üretimine iyi ki LG ve Sony/Panasonic ve bazı Taiwanlı firmalar da girdi ki umarım bu tekniği kullanarak üretim yapan başka firmlar da olur, bizim Arçelik ve Vestel de dahil, Samsungun bu TELKELCİ SALDIRILARINI fark eden bir çok firma samsungtan siparişlerini iptal edip başka firmalarla çalışma yoluna gidiyor, kaldı ki OLED'in patenti samsungta değil, samsung sadece tekelci parasına ve bazı üretim tekniklerine istinaden piyasayı tamamen ele geçirip bir çok konuda olduğu gibi TEKEL OLMAK İSTİYOR!
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DH Misafiri 6 yıl
LG OLED mi OLED yazsını bile tam yazamamış :)) Sony OLED dir. patentlidir. Bunların yaptığı ÖZOLED :) Samsung AMOLED:) LG OHLET gibi yazıyor :)Ayrıca Samsung Super AMOLED in Sony OLED ile yakından ilgisi yoktur. Samsung ÖZOLED Beyazları mavi gibi veriyor ve tüm renkleri etkiliyor.Akıllı olan sıradan bir LCD ile karşılaştırır beyazları bile rezalet verdiğini görür. Sony OLED mi dediniz işte size yıllardır üretilen Profesyonel OLED monitor.
BVME250 OLED Master Monitor (24.5-inch) Görüntüden anlayan bunları alıyor. Profesyonel sektötün Koreli çakma telefon ve buzdolabı üreticileriyle işi olmaz. :))BVME170 OLED Master Monitor fiyatlarına artık siz bakarsınız. :))
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Asil Türk Kanı 6 yıl
Samsung'un hırsızlık yaptığı falan yok.Apple Samsung'a karşı zaferini sadece kendi evinde kazandı.Diğer ülkelerde Apple'ın talepleri reddedildi.Tek akıllı,dürüst ülke ABD herhalde.Diğer ülkelerin mahkemeleri aptal,ABD mahkemeleri akıllı öyle değil mi ?.Samsung'un 1 milyar dolar tazminata mahkum edilmesi siyasi bir karardır.ABD en büyük teknolojik firmalarından birini cezalandıramazdı zaten.

Samsung çalıp çırparmışta vs.Samsung denilen firma teknoloji dünyasına sayısız yenilik sundu.LG ve Apple, Samsung gibi teknolojik devrimler yapan firmalar değil,ticari başarılarıyla buralara gelmiş firmalardır.Adamlar LED 3D TV sundular teknoloji dünyasına ki samsung bu teknolojiyi bulduğunda Apple,LG standart görüntü kalitesini iyileştirmeye uğraşıyorlardı.
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BERK BEY 6 yıl
Iki kisinin bildigi sir sir degildir gencler auhaha
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JoeyBane 6 yıl
Vay bee. İşler kızışmaya başladı. LG ne derece haklı görelim.
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huseyincarnege 6 yıl
yaw bu samsung ta herkeze dava acmaya başladı :)
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Ginga Bishounen 6 yıl
Samsung açmamış, LG açmış davayı. =) Samsung'a da dava açan açana...
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Xtracer 6 yıl
carnador
emrah.kas allah belanı versin apple
Fazla İsmail YK dinlemenin zararları vol. 1

@carnador dikkat ettim de hangi apple konusunda biri yada birileri bir eleştri yapsa hindi gibi kaparıp taarruza geçiyorsun,nedir bu asabiyetinin nedeni ?
yok cidden merak ettim..hani mühendislik felan okuyosundur,bikaç yıl sonra apple şirketinde iş başı yapacaksındır,torpilin felan vardır ne bileyim.
içtenlikle cevaplayacağından kuşkum yok
1 Yanıt Yanıtla +9
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aleeslate 6 yıl
Teknoloji ile yıllarca iç içe yaşadım üretim arge vs.. hangi açıdan bakarsanız bakın SONY Like no other
gerisi boş
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teksalih 6 yıl Xtracer
emrah.kas
carnador
Orijinalden alıntı: emrah.kas allah belanı versin apple
Fazla İsmail YK dinlemenin zararları vol. 1

@carnador dikkat ettim de hangi apple konusunda biri yada birileri bir eleştri yapsa hindi gibi kaparıp taarruza geçiyorsun,nedir bu asabiyetinin nedeni ?
yok cidden merak ettim..hani mühendislik felan okuyosundur,bikaç yıl sonra apple şirketinde iş başı yapacaksındır,torpilin felan vardır ne bileyim.
içtenlikle cevaplayacağından kuşkum yok

Steve job manevi evladi
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Xtracer 6 yıl
ceo-tr
emrah.kasallah belanı versin apple
:)) Apple ile nasıl bir bağlantı kurdun. :)) gerçi sende haklısın dava deyince apple geliyor akla. :)) akşam akşam güldürdün :))

olurmuu,bu patent davalarının tek nedeni apple denilen şirkettir..teknoloji adına çok daha kötü seneler bekliyor teknoloji dünyasını
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Kasatka 6 yıl
myhotyro
... cihaz başı yaklaşık 880 bin dolardan ...Eğer Samsung cihaz başı 880 bin dolar öderse LG alacağı parayla değil Amerikayı samanyolu galaksisini satın alabilir :)

Cihaz basina derken hocam ornek atiyorum Galaxy NEXUS modeli icin bir kerelik odeme orda ki anlatilan. Yani Galaxy Nexus 1 milyon satti bunu bir milyonla carp degil sadece bir cihaz icin bir kerelik. 10 cihaz ise 10 carpi ceza bedeli/ Benim anladigim bu.
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myhotyro 6 yıl
"... cihaz başı yaklaşık 880 bin dolardan ..."
Eğer Samsung cihaz başı 880 bin dolar öderse LG alacağı parayla değil Amerikayı samanyolu galaksisini satın alabilir :)
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