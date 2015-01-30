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LG : Snapdragon 810 yongasetinde az da olsa aşırı ısınma sorunu ile karşılaştık

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG : Snapdragon 810 yongasetinde az da olsa aşırı ısınma sorunu ile karşılaştık

Son dönemde Qualcomm'un amiral gemi yongaseti Snapdragon 810 ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Yongasetinde aşırı ısınma nedeniyle Samsung'un Galaxy S6 modelinde Exynos 7 Octa yongasetine yöneldiği iddialarından sonra LG tarafından böyle bir şeyin sözkonusu olmadığı hatta rakip cihazlardan daha az ısındığı açıklanmıştı. 

Ancak Qualcomm tarafından aşırı ısınma problemi ile ilgili resmi bir açıklamanın gelmemesi kafalarda soru işareti oluştururken, LG tabiri yerindeyse ağzındaki baklayı çıkardı. Firmanın açıklamalarına göre Snapdragon 810 yongasetli LG G Flex 2 modelinin ilk parti üretiminde aşırı ısınma problemine rastlandı. Ancak tasarım ve soğutma çözümleri sayesinde bunun üstesinden gelindi. 

LG cihazda tam olarak ne tür bir çözüm kullandığını belirtmese de Snapdragon 810 için özel olarak bazı optimizasyonlar yaptığı anlaşılıyor. Fakat bu optimizasyonlar performansı düşürmek veya ekran parlaklığını azaltmak gibi seçenekler içermiyor. Bu bakımdan kullanıcı tarafında hissedilir bir performans düşüşü yaşanmayacak. Bununla birlikte yongasetinin aşırı ısınması nedeniyle genel performansta düşüşler yaşandığı da gelen bilgiler arasında. 

LG dışında cihazlarında bu tarz bir hamle yapamayan diğer üreticilerin aşırı ısınma sorunu ile karşı karşıya kalması muhtemel. Buna ilk aday da Xiaomi Mi Note Pro modeli. Eğer Qualcomm Mart ayına kadar yongasetinde optimizasyon yapmazsa veya Xiaomi çözüm bulmazsa Mi Note Pro modelinde aşırı ısınma sorunu yaşanacak. Ayrıca LG G4 modelinde de Snapdragon 810 yongaseti kullanılacağı firma tarafından doğrulandı. Cihaz herhangi bir gecikmeye de uğramayacak.

Aşırı ısınma probleminin ilk etapta yongasetini üreten TSMC'nin 20nm fabrikasyon sürecindeki bir sıkıntıdan kaynaklandığı düşünülüyor. Ayrıca Adreno 430 grafik biriminin de buna sebep olduğu tahminler arasında. Şimdilik Qualcomm'un buna nasıl bir çözüm bulacağı açıklanmadı.  

http://www.phonearena.com/news/LG-says-Snapdragon-810-heat-issues-have-been-dealt-with-LG-G-Flex-2-and-LG-G4-stay-on-track_id65355 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ERYX 4 yıl
Cebimdeyken bacagim karda kista sicacik.seyyar kombi mubarek (:
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serdar6055 4 yıl
Isınıyor ya. Kaçış yok. LG g3 var. Az once Dead killer oynadım kılıf yanacak nerdeyse. Tamam telefonumu savunurum heryerde. Çoğu özelliğine de hayranım. Ama bazen bildiğin katalitik soba kıvamına geliyor.
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mühendis266 4 yıl
Lg indirim istemiş chipcisinden anlamadınız siz...
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lido 4 yıl
Daha geçen hafta yok öyle birşey demişlerdi yahu :)
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Fell on Black Days 4 yıl
Böyle bir sorun olduğunu öğrendiğinizde neden geri çekmediniz telefonu? 810'lu telefonlar için erken hareket edilmemeli o halde.
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assasin34 4 yıl lido
lido

Daha geçen hafta yok öyle birşey demişlerdi yahu :)

ee kimse yogurdum eksi der mi:-)?
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coco1912 4 yıl
Daha iyi gflex2 ucuza alırız varsın olsun az ısınsın
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einhander 4 yıl
onumuzdekı donem amıral gemılerını satın alamayacagız anlasılan. elımde sıcaklıktan kızaran telefon ıstemıyorum :)
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DH Misafiri 4 yıl
LG g glex soba:)
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DH Misafiri 4 yıl
Aslinda telefonun yaninda sogutucu bir kap vericekler belki çözüm olmaz ama ise yarayabilir
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DH Misafiri 4 yıl
S810'u kullanan tüm cihazlar bu sorunu yaşayacak. Bu sadece LG'ye özgü bir durum değil. Önceki modelleri zaten güzel ısınan Samsung bu işlemci ile tam çuvallayacaktır. Note 5 alacakların halini şimdiden tahmin edebiliyorum. Thermal throttling olayı gözardı edilecek bir durum değil. Binlerce lira sayılan cihazın elde kalması hiç hoş olmaz.
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TearsForFears 4 yıl
Nelerle uğraşıyoruz ya adam gibi işlemci yapamadılar sürekli gelişiyorlar ama ısınma sorununu aşamadılar
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E30a Biner Yan Yan Gider 4 yıl
LG Yetkilileri: Snapdragon 810 ısınmıyor.
LG Yetkilileri: Snapdragon 810 biraz ısınıyor.
LG yetkilileri: Nalet olsun Snapdragon 810 yanıyor
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