LG : Snapdragon 810 yongasetinde az da olsa aşırı ısınma sorunu ile karşılaştık





Son dönemde Qualcomm'un amiral gemi yongaseti Snapdragon 810 ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Yongasetinde aşırı ısınma nedeniyle Samsung'un Galaxy S6 modelinde Exynos 7 Octa yongasetine yöneldiği iddialarından sonra LG tarafından böyle bir şeyin sözkonusu olmadığı hatta rakip cihazlardan daha az ısındığı açıklanmıştı.





Ancak Qualcomm tarafından aşırı ısınma problemi ile ilgili resmi bir açıklamanın gelmemesi kafalarda soru işareti oluştururken, LG tabiri yerindeyse ağzındaki baklayı çıkardı. Firmanın açıklamalarına göre Snapdragon 810 yongasetli LG G Flex 2 modelinin ilk parti üretiminde aşırı ısınma problemine rastlandı. Ancak tasarım ve soğutma çözümleri sayesinde bunun üstesinden gelindi.





LG cihazda tam olarak ne tür bir çözüm kullandığını belirtmese de Snapdragon 810 için özel olarak bazı optimizasyonlar yaptığı anlaşılıyor. Fakat bu optimizasyonlar performansı düşürmek veya ekran parlaklığını azaltmak gibi seçenekler içermiyor. Bu bakımdan kullanıcı tarafında hissedilir bir performans düşüşü yaşanmayacak. Bununla birlikte yongasetinin aşırı ısınması nedeniyle genel performansta düşüşler yaşandığı da gelen bilgiler arasında.





LG dışında cihazlarında bu tarz bir hamle yapamayan diğer üreticilerin aşırı ısınma sorunu ile karşı karşıya kalması muhtemel. Buna ilk aday da Xiaomi Mi Note Pro modeli. Eğer Qualcomm Mart ayına kadar yongasetinde optimizasyon yapmazsa veya Xiaomi çözüm bulmazsa Mi Note Pro modelinde aşırı ısınma sorunu yaşanacak. Ayrıca LG G4 modelinde de Snapdragon 810 yongaseti kullanılacağı firma tarafından doğrulandı. Cihaz herhangi bir gecikmeye de uğramayacak.





Aşırı ısınma probleminin ilk etapta yongasetini üreten TSMC'nin 20nm fabrikasyon sürecindeki bir sıkıntıdan kaynaklandığı düşünülüyor. Ayrıca Adreno 430 grafik biriminin de buna sebep olduğu tahminler arasında. Şimdilik Qualcomm'un buna nasıl bir çözüm bulacağı açıklanmadı.

http://www.phonearena.com/news/LG-says-Snapdragon-810-heat-issues-have-been-dealt-with-LG-G-Flex-2-and-LG-G4-stay-on-track_id65355