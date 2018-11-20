Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu Thuraya X5-Touch satışa çıkıyor

Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu olan Thuraya X5-Touch'un çok yakında piyasaya sürüleceği resmen açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Thuraya şirketinin geliştirdiği bu akıllı telefon Aralık ayında tanıtılacak ve Ocak ayının sonunda da satışa sunulacak.

160 ülkede satışa sunulacak

5.2 inç 1080p IPS dokunmatik ekran, Snapdragon 625 yonga seti, 2 GB RAM, 16 GB genişletilebilir depolama alanı sunan cihazın ekranı ıslak olduğunda veya eldivenle dekullanılabilecek. 8 MP arka, 2 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip olacak Thuraya X5-Touch'un pil kapasitesinin ise 3.800 mAh olduğu belirtiliyor.

https://www.indiatvnews.com/technology/news-thuraya-x5-touch-the-world-s-first-satellite-smartphone-based-on-android-484641

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Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan telefonunsu ve toz geçirmez sertifikasının yanı sıraözelliği vetabanlı navigasyon desteği de bulunuyor. Uydu aramaları için yerleşik bir antene de sahip olan cihaz çift sim kartı da destekliyor.satışa sunulması beklenen cihazın fiyat etiketiiseolarak belirlenmiş.