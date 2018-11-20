Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu Thuraya X5-Touch satışa çıkıyor

Teknoloji Editörü
Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu olan Thuraya X5-Touch'un çok yakında piyasaya sürüleceği resmen açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Thuraya şirketinin geliştirdiği bu akıllı telefon Aralık ayında tanıtılacak ve Ocak ayının sonunda da satışa sunulacak.
160 ülkede satışa sunulacak
5.2 inç 1080p IPS dokunmatik ekran, Snapdragon 625 yonga seti, 2 GB RAM, 16 GB genişletilebilir depolama alanı sunan cihazın ekranı ıslak olduğunda veya eldivenle dekullanılabilecek. 8 MP arka, 2 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip olacak Thuraya X5-Touch'un pil kapasitesinin ise 3.800 mAh olduğu belirtiliyor.Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan telefonun IP67 su ve toz geçirmez sertifikasının yanı sıra NFC özelliği ve GPS tabanlı navigasyon desteği de bulunuyor. Uydu aramaları için yerleşik bir antene de sahip olan cihaz çift sim kartı da destekliyor. 160 ülkede satışa sunulması beklenen cihazın fiyat etiketiise 999 Sterlin olarak belirlenmiş.
https://www.indiatvnews.com/technology/news-thuraya-x5-touch-the-world-s-first-satellite-smartphone-based-on-android-484641 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Baz istasyonu yerine uydu aracılığıyla iletişim kuruyor. Gizliliğe önem veren zengin kodamanlar dinlemelere takılmamak için kullanıyor genelde. Bahsedilecek çok teknik detay var ama misyon olarak mesele bu.