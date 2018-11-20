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Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu Thuraya X5-Touch satışa çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli teknoloji şirketi, dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu olan Thuraya X5-Touch'ı tamamladı ve Ocak 2019 tarihinde piyasaya sürecek.
6 ay
5,5b
1
20
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu olan Thuraya X5-Touch'un çok yakında piyasaya sürüleceği resmen açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Thuraya şirketinin geliştirdiği bu akıllı telefon Aralık ayında tanıtılacak ve Ocak ayının sonunda da satışa sunulacak.

160 ülkede satışa sunulacak

5.2 inç 1080p IPS dokunmatik ekran, Snapdragon 625 yonga seti, 2 GB RAM, 16 GB genişletilebilir depolama alanı sunan cihazın ekranı ıslak olduğunda veya eldivenle  dekullanılabilecek. 8 MP arka, 2 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip olacak Thuraya X5-Touch'un pil kapasitesinin ise 3.800 mAh olduğu belirtiliyor.
Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan telefonun IP67 su ve toz geçirmez sertifikasının yanı sıra NFC özelliği ve GPS tabanlı navigasyon desteği de bulunuyor. Uydu aramaları için yerleşik bir antene de sahip olan cihaz çift sim kartı da destekliyor. 160 ülkede satışa sunulması beklenen cihazın fiyat etiketiise 999 Sterlin olarak belirlenmiş.

https://www.indiatvnews.com/technology/news-thuraya-x5-touch-the-world-s-first-satellite-smartphone-based-on-android-484641 Yorum Yaz
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reshthesucker 6 ay en beğenilen Mr. Jingles
Mr. Jingles
Uydu telefonunun özelliği nedir?

Baz istasyonu yerine uydu aracılığıyla iletişim kuruyor. Gizliliğe önem veren zengin kodamanlar dinlemelere takılmamak için kullanıyor genelde. Bahsedilecek çok teknik detay var ama misyon olarak mesele bu.
Mr. JinglesUydu telefonunun özelliği nedir?Baz istasyonu yerine uydu aracılığıyla iletişim kuruyor. Gizliliğe önem veren zengi...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
dreamblue35 6 ay
iyi güzelde madem bu kadar telefonu kalın yapıyorsun(bildiğin takoz) madem uydu telefonu hiç olmuş mu bu telefonun 3800 mah batarya :)
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sniper23 6 ay
Illegal işler ve baz istasyonuna erişimi olmayanlar için iyi bir haber.
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DH Misafiri 6 ay
Reklam politikası gütmeden, bu işler olmaz. Benim gibi bir çok kişide yeni duymuştur.
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DH Misafiri 6 ay
ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli ...
işin sırrı reklamda.
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DH Misafiri 6 ay
baz istasyonları yerine direk uydu üzerinden sinyal alıyolar yani neredeyse dünyanın her yerinden çekim gücü oluyor.
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DH Misafiri 6 ay
9000? den başlar
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ceo-tr 6 ay
Bizim Aselsan'ın da böyle bir projesi vardı sanırım seneler önce. 10 - 15 seneden fazladır rahat. ne oldu kim bilir?
bide sim kartlı 1919 modelleri vardı. çıktığı tarihte dünyada telefon üreten birkaç ülkeden biriyiz diye açıklanmıştı. Telefon o zaman için güzeldi ama devamı gelmedi.
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interwap 6 ay ceo-tr
Raks vardı. Forumda bir Raks yetkilisi olduğunu hatırlıyorum. Siparişleri forumdan alıp yollardı. Vodafone'un (yada Telsim) gazete reklamlarında Raks olurdu. Özellikleri Nokia telefonlardan daha iyi ancak daha ucuzdu. Örneğin; Nokia'larda 9MB, 16MB gibi hafızalar varken Raks'ta 128MB gibi hafıza vardı. Hafıza o dönem çok önemliydi. Renkli ekranlar ve mp3 yaygınlaşıyordu.
Raks'ı bu ülkenin vatandaşı desteklemediği için bitti.
Aselsan 1 bit ekran, Raks 1 bit ve renkli ekran dönemlerinin yerli markası.
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OverClocK1ng 6 ay
Telefonun amacı , uyduya bağlanarak, okyanusun ortasından bile çekmesi.
Bana garip gelen ise, uydu telefonu olup, akıllı özelliklere zaten ihtiyaç var yani. Böyle bir şeyi anca akıl ede ede Araplar mı akıl etmiş...
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reshthesucker 6 ay OverClocK1ng
Low bandwidth ile isterse en akıllı telefon olsun işlevini yerine getiremeyecek.
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34sem 6 ay
Bu telefonun amavi gizlilik ise, android işletim sisteme sahip olması gizlilige dezavantaj sağlamaz mi?
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ozansirinn 6 ay
Bizim konfeksiyon da çalışan türk kardeşlerimiz alır hemen lazım olur diye
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thuraya x5-touch, cep telefonu ve
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