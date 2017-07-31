LG V30 düşük ışıkta en iyisi olacak

Aynasız fotoğraf makineleri ve DSLR kameralarda kullanılan sensörün büyüklüğü, telefon sensörlerinden kat kat daha büyük olduğu için bu kameralarla hem düşük ışık altında daha iyi çekim yapılabiliyor hem de çekimler daha geniş dinamik aralığına sahip oluyor. Akıllı telefon üreticileri, mobil cihazlarda büyük sensör kullanamayacakları için kısmen daha geniş diyafram açıklığı kullanarak bu sorunu çözmeye çalışıyor.
Diyafram Açıklığı Nedir?
Daha geniş diyafram açıklığına sahip akıllı telefonlar geceleri daha keskin ve daha ayrıntılı çekimler yapabilirler, ancak kamera donanımı kadar yazılımının gürültüyü azaltma ve diğer iyileştirmeleri de uygulaması gerekir.Ayrıca Bkz. "Apple HomePod'un yazılımında iPhone 8'in yüz tanıma özelliği ve tasarımı ortaya çıktı"
Bugün bir akıllı telefondaki en geniş diyafram açıklığı Galaxy S8/S8+ ve S7/S7 Edge'deki kameralarda bulunuyor (f/1.7). Ancak yeni raporlar LG V30'un kamerasının f/1.6 diyafram açıklığına sahip olacağını gösteriyor.
https://www.phonearena.com/news/LG-V30-could-be-awesome-for-low-light-photography_id96534 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sony a6000 bırak 1 inçlik kpmakt makinalar ble s7 egeden daha iyi çeker. Söylediğiniz fizik kurallarına ters :)
Güneş altında bahçe fotoğrafı mı çekiyorsunuz?
Nereden biliyorsunuz bunların kesin olacağını...? Müneccim misiniz...??