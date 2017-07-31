LG V30 düşük ışıkta en iyisi olacak

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Akıllı telefon kameraları her ne kadar genel anlamda üstün yeteneklere sahip olsa da halen daha zayıf ışık altında başarısız kalıyorlar. Akıllı telefon kameralarının sensörlerinin küçük olmasının bunda payı büyük.





Aynasız fotoğraf makineleri ve DSLR kameralarda kullanılan sensörün büyüklüğü, telefon sensörlerinden kat kat daha büyük olduğu için bu kameralarla hem düşük ışık altında daha iyi çekim yapılabiliyor hem de çekimler daha geniş dinamik aralığına sahip oluyor. Akıllı telefon üreticileri, mobil cihazlarda büyük sensör kullanamayacakları için kısmen daha geniş diyafram açıklığı kullanarak bu sorunu çözmeye çalışıyor.

Diyafram Açıklığı Nedir?

Diyafram açıklığı, ışığın kamera merceğinden sensöre ulaşmasını sağlayan bir açıklıktır. Diyafram ne kadar büyük olursa o kadar çok ışık geçer. Açıklık boyutları f numarası ile gösterilir. Örneğin f/4.6, f2.0 gibi. F sayısı büyüdükçe, diyafram açıklığı azalır. Günümüzde amiral gemisi telefonların diyafram açıklıkları genellikle f/2.0 ile f/1.7 aralığındadır.





Daha geniş diyafram açıklığına sahip akıllı telefonlar geceleri daha keskin ve daha ayrıntılı çekimler yapabilirler, ancak kamera donanımı kadar yazılımının gürültüyü azaltma ve diğer iyileştirmeleri de uygulaması gerekir.

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Bugün bir akıllı telefondaki en geniş diyafram açıklığı Galaxy S8/S8+ ve S7/S7 Edge'deki kameralarda bulunuyor (f/1.7). Ancak yeni raporlar LG V30'un kamerasının f/1.6 diyafram açıklığına sahip olacağını gösteriyor.

Her ne kadar cebirsel anlamda iki sayı arasında 1 kademe fark var gibi gözükse de iki kameranın aldığı ışık miktarı arasında ciddi boyutlarda fark bulunuyor. Söylentiler doğruysa çift kamerası ve yazılımsal iyileştirmeler ile birlikte LG V30, mobil kameraların en iyisi olacaktır.

https://www.phonearena.com/news/LG-V30-could-be-awesome-for-low-light-photography_id96534