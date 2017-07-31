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LG V30 düşük ışıkta en iyisi olacak

Son sızıntılara göre LG V30'un kamerasında diğer mobil kameralardan daha geniş diyafram açıklığı kullanılacak. Bu sayede LG V30 düşük ışık koşullarında en iyi görüntüyü yakalayabilecek.
1 yıl
2,8b
1
22
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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LG V30 düşük ışıkta en iyisi olacak
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Akıllı telefon kameraları her ne kadar genel anlamda üstün yeteneklere sahip olsa da halen daha zayıf ışık altında başarısız kalıyorlar. Akıllı telefon kameralarının sensörlerinin küçük olmasının bunda payı büyük.


Aynasız fotoğraf makineleri ve DSLR kameralarda kullanılan sensörün büyüklüğü, telefon sensörlerinden kat kat daha büyük olduğu için bu kameralarla hem düşük ışık altında daha iyi çekim yapılabiliyor hem de çekimler daha geniş dinamik aralığına sahip oluyor. Akıllı telefon üreticileri, mobil cihazlarda büyük sensör kullanamayacakları için kısmen daha geniş diyafram açıklığı kullanarak bu sorunu çözmeye çalışıyor.

LG V30 düşük ışıkta en iyisi olacak

Diyafram Açıklığı Nedir?

Diyafram açıklığı, ışığın kamera merceğinden sensöre ulaşmasını sağlayan bir açıklıktır. Diyafram ne kadar büyük olursa o kadar çok ışık geçer. Açıklık boyutları f numarası ile gösterilir. Örneğin f/4.6, f2.0 gibi. F sayısı büyüdükçe, diyafram açıklığı azalır. Günümüzde amiral gemisi telefonların diyafram açıklıkları genellikle f/2.0 ile f/1.7 aralığındadır.


Daha geniş diyafram açıklığına sahip akıllı telefonlar geceleri daha keskin ve daha ayrıntılı çekimler yapabilirler, ancak kamera donanımı kadar yazılımının gürültüyü azaltma ve diğer iyileştirmeleri de uygulaması gerekir.

Ayrıca Bkz. "Apple HomePod'un yazılımında iPhone 8'in yüz tanıma özelliği ve tasarımı ortaya çıktı"

Bugün bir akıllı telefondaki en geniş diyafram açıklığı Galaxy S8/S8+ ve S7/S7 Edge'deki kameralarda bulunuyor (f/1.7). Ancak yeni raporlar LG V30'un kamerasının f/1.6 diyafram açıklığına sahip olacağını gösteriyor.

Her ne kadar cebirsel anlamda iki sayı arasında 1 kademe fark var gibi gözükse de iki kameranın aldığı ışık miktarı arasında ciddi boyutlarda fark bulunuyor. Söylentiler doğruysa çift kamerası ve yazılımsal iyileştirmeler ile birlikte LG V30, mobil kameraların en iyisi olacaktır.

https://www.phonearena.com/news/LG-V30-could-be-awesome-for-low-light-photography_id96534 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eyozgurluk 1 yıl en beğenilen asig
asig
sanılanın aksine s7 edge ve sony a6000 makine sahibin aralarında ucurum yok sensör büyüklüğü de hikayeymiş

sony a6000 bırak 1 inçlik kpmakt makinalar ble s7 egeden daha iyi çeker. Söylediğiniz fizik kurallarına ters :)
asigsanılanın aksine s7 edge ve sony a6000 makine sahibin aralarında ucurum yok sensör büyüklüğü de hikayeymişsony a6000 bır...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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mokinto 1 yıl asig
asig

sanılanın aksine s7 edge ve sony a6000 makine sahibin aralarında ucurum yok sensör büyüklüğü de hikayeymiş

Güneş altında bahçe fotoğrafı mı çekiyorsunuz?
asigsanılanın aksine s7 edge ve sony a6000 makine sahibin aralarında ucurum yok sensör büyüklüğü de hikayeymişGüneş al...
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java 1 yıl denizci535
denizci535
Yine ghost ekran yine bootloopppp. Yine bi lg faciasi...

Nereden biliyorsunuz bunların kesin olacağını...? Müneccim misiniz...??
denizci535Yine ghost ekran yine bootloopppp. Yine bi lg faciasi...Nereden biliyorsunuz bunların kesin olacağını...? Müneccim ...
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Yanıtla +5
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___Lawyer___ 1 yıl
Allah aşkına birisi şu LG yetkililerine söylesin mesele düşük ışık falan değil. Mesele ghost screen , bootloop sorunu yani marka güvenirliliği.
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axaxa 1 yıl
Kesin öyle olur
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alemburda34 1 yıl
LG kamerayi bosver sen kalite standartlarini, kalite kontrol asamalarini elden gecir.
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swat882 1 yıl
Çıkan batarya yapın yine alalım.
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mavizaman 1 yıl
hangi şirket bekleneni veriyor ki sony çöp htc çöp lg çöp android kanadında sadece samsung var çinlileri saymazsak.
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım,Note 8'de de öyle deniyor.
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HoLY.oNE 1 yıl
Düşük Işık'ta bence hiçbir telefonda gelişme yok henüz
G4 kullanıyordum
Şimdi i7 kullanıyorum ama gelişme yok Hale'n yetersiz telefonlar düşük Işıkta
Bu arada not: LG ye lanet olsun,isterse dünyanın inanılmaz müthiş telefonunu yapsın yine de çöptür o mobile bölümü kapanacak !!!
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OverClocK1ng 1 yıl
"CAK"
LG hep söyler, Samsung yapar..
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addidas_85 1 yıl
LG kadar gerizekalı bir firma zor bulunur, adamlar resmen batmak için çabalıyor. G2 nin en büyük özelliği sahip olduğu batarya iken V serisinin en büyük eksiği bu batarya süresi ve bakın görün bu telefona da gidip saçma sapan bir batarya koyacak...
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asig 1 yıl
sanılanın aksine s7 edge ve sony a6000 makine sahibin aralarında ucurum yok sensör büyüklüğü de hikayeymiş
4 Yanıt Yanıtla +2
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eyozgurluk 1 yıl asig
asig
sanılanın aksine s7 edge ve sony a6000 makine sahibin aralarında ucurum yok sensör büyüklüğü de hikayeymiş

sony a6000 bırak 1 inçlik kpmakt makinalar ble s7 egeden daha iyi çeker. Söylediğiniz fizik kurallarına ters :)
1 Yanıt Yanıtla +11
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mokinto 1 yıl asig
asig

sanılanın aksine s7 edge ve sony a6000 makine sahibin aralarında ucurum yok sensör büyüklüğü de hikayeymiş

Güneş altında bahçe fotoğrafı mı çekiyorsunuz?
Yanıtla +6
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cngzmls 1 yıl asig
asig
sanılanın aksine s7 edge ve sony a6000 makine sahibin aralarında ucurum yok sensör büyüklüğü de hikayeymiş

Çok amatörce bir yorum.
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lg, mobil ve
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