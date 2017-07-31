Apple HomePod'un yazılımında iPhone 8'in yüz tanıma özelliği ve tasarımı ortaya çıktı

Apple'ın bu yıl üç yeni iPhone modeli duyurması bekleniyor. Bunlardan biri OLED ekranlı ve tamamen yeni bir tasarıma sahip iPhone 8 olacak. Ayrıca son birkaç aydır devamlı olarak 10. yıla özel iPhone 8'in yüz tanıma teknolojisi ile geleceğini duyuyoruz. Geliştirici Steve Troughton-Smith, Apple'ın akıllı hoparlörü olan HomePod'un firmware yazılımında cihazın yüz tanıma teknolojisiyle geleceğini gösteren referans kodlar keşfetti.

Apple geçtiğimiz hafta başlarında, Aralık ayından önce piyasada görmeyeceğimiz HomePod'un firmware yazılımını yayınlamıştı. Geliştirici, yazılımın yeni nesil iPhone'da bulunacağı söylenen "Pearl ID" olarak tanımlanmış kızılötesi tabanlı yüz tanıma teknolojisine yönelik bir dizi kod içerdiğini söylüyor.

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Yüz tanıma özelliği, TouchID'yi etkinleştiren framework olan BiometricKit'te bulundu. Bu da, Apple'ın TouchID'den vazgeçmeyeceğinin bir göstergesi olabilir. Anlaşılan o ki şirket yüz tanıma özelliğini alternatif bir biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak sunmayı düşünüyor.

iPhone 8'in kod adı D22

Apple'ın iPhone 8'e yüz tanıma özelliğini eklemek istediğini ortaya koyan iddialar bununla sınırlı değil. Daha önce KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo ve Bloomberg'den Mark Gurman, iPhone 8'de cihazın kilidini açmak için 3D yüz tanıma teknolojisinin olacağını söylemişti.

Yayınlanan firmware yazılımı yüz tanıma özelliğine ek olarak iPhone 8'in çerçevesiz bir tasarımla geleceğini onaylayan bir görüntü de içeriyor. Bir diğer geliştirici Guilherme Rambo, yazılımda çerçevesiz form faktörünü ortaya koyan bir simge bulduğunu söylüyor. Ayrıca iPhone 8'in şirket içindeki kod adının D22 olduğu da açığa çıkmış durumda.

Cihazın, Eylül ayında tanıtılması bekleniyor ancak gecikmeler yüzünden başlangıçta sınırlı sayıda satışa çıkabileceğine yönelik raporlar var. Bu nedenle iPhone 8, yeni iPhone 7s ve 7s Plus'ın raflara çıkmasından yaklaşık bir ay sonra yani Ekim veya Kasım ayında piyasaya sürülebilir.

https://twitter.com/stroughtonsmith/status/891841607728844801