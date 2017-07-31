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Apple HomePod'un yazılımında iPhone 8'in yüz tanıma özelliği ve tasarımı ortaya çıktı

Geliştirici Steve Troughton-Smith, Apple HomePod'un firmware yazılımında iPhone 8'in yüz tanıma özelliğiyle geleceğini gösteren referans kodlar keşfetti. Cihazın tasarımı da kodlara gizlenmiş durumda.
1 yıl
15,2b
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21
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın bu yıl üç yeni iPhone modeli duyurması bekleniyor. Bunlardan biri OLED ekranlı ve tamamen yeni bir tasarıma sahip iPhone 8 olacak. Ayrıca son birkaç aydır devamlı olarak 10. yıla özel iPhone 8'in yüz tanıma teknolojisi ile geleceğini duyuyoruz. Geliştirici Steve Troughton-Smith, Apple'ın akıllı hoparlörü olan HomePod'un firmware yazılımında cihazın yüz tanıma teknolojisiyle geleceğini gösteren referans kodlar keşfetti.
Apple geçtiğimiz hafta başlarında, Aralık ayından önce piyasada görmeyeceğimiz HomePod'un firmware yazılımını yayınlamıştı. Geliştirici, yazılımın yeni nesil iPhone'da bulunacağı söylenen "Pearl ID" olarak tanımlanmış kızılötesi tabanlı yüz tanıma teknolojisine yönelik bir dizi kod içerdiğini söylüyor.
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Yüz tanıma özelliği, TouchID'yi etkinleştiren framework olan BiometricKit'te bulundu. Bu da, Apple'ın TouchID'den vazgeçmeyeceğinin bir göstergesi olabilir. Anlaşılan o ki şirket yüz tanıma özelliğini alternatif bir biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak sunmayı düşünüyor.

iPhone 8'in kod adı D22

Apple'ın iPhone 8'e yüz tanıma özelliğini eklemek istediğini ortaya koyan iddialar bununla sınırlı değil. Daha önce KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo ve Bloomberg'den Mark Gurman, iPhone 8'de cihazın kilidini açmak için 3D yüz tanıma teknolojisinin olacağını söylemişti.
Yayınlanan firmware yazılımı yüz tanıma özelliğine ek olarak iPhone 8'in çerçevesiz bir tasarımla geleceğini onaylayan bir görüntü de içeriyor. Bir diğer geliştirici Guilherme Rambo, yazılımda çerçevesiz form faktörünü ortaya koyan bir simge bulduğunu söylüyor. Ayrıca iPhone 8'in şirket içindeki kod adının D22 olduğu da açığa çıkmış durumda.
Cihazın, Eylül ayında tanıtılması bekleniyor ancak gecikmeler yüzünden başlangıçta sınırlı sayıda satışa çıkabileceğine yönelik raporlar var. Bu nedenle iPhone 8, yeni iPhone 7s ve 7s Plus'ın raflara çıkmasından yaklaşık bir ay sonra yani Ekim veya Kasım ayında piyasaya sürülebilir.

https://twitter.com/stroughtonsmith/status/891841607728844801 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Time Lord 1 yıl
Reklamlar... Halen anlamadınız şu reklam politikasını. Adamlar cihazı gündeme getirmek için yapıyor...
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carman1tr 1 yıl
Birde klavyeye rakam satırı ekleseler...
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BekirTemel 1 yıl
artık tasarım konusunda şüphemiz yok az çok biliyoruz, 7 serisinde de bu böyleydi.
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haydarali34 1 yıl
Parmak izimizi aldılar şimdi sıra yüzümüzde. Dünya çok kötü bir yöne gidiyor farkında değiliz.
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.Space. 1 yıl haydarali34
Bence bütün bilgilerimiz ellerinde. Ben düz mantık olarak şöyle düşünüyorum. 5 versiyonunda parmak izi yok. Biz nereden biliyoruzki apple oraya parmak izini almadığını? (öyle oldugunu varsaysak tabi) . Ön kamera sürekli bize bakıyor her telefonda ki yüzlerimizde ellerindedir. Gerek yok yani bunlara. Hatta adam şunumu diyecek haydarali34'ün parmak izi ve yüz hatları bunlar sunları kullanalım.
Artık iphone 8 i beklemekten yoruldum cıksında yolumuza bakalım, telefon bozuk aylardır bunu bekliyorum
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DH Misafiri 1 yıl
Ekran özellikleri de ortaya çıktı bu konuda da haber yaparsanız :)
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IraArel 1 yıl
Parmak izi okuyucusunun yerini merak ediyorum.
Bir de şarj durumunu tabi.
5s den sonra nihayet güzel bi tasarım göreceğiz gibi.
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Nuverti 1 yıl
5s ile devam
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putinn 1 yıl
Fena olacak
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Takeshi Kovacs 1 yıl
Ekran kasa oranından apple a vura vura öldürenlerin yüzünü merak ediyorum şimdi. Müthiş tasarım + çift apple kamerası + ios + (sayısı önemsiz olan ram ve işlemci) + su geçirmezlik = kusursuz telefon

Eskiden olan düşük hafıza durumuda yok 32gb normal kullanıcıya zaten yetiyor mis gibi telefon parası olan alsın
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emresalvation 1 yıl Takeshi Kovacs
mütiş fiyatinida ekle altina
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huseyincarnege 1 yıl
O bişeymi ben iphone10 buldum :)
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Guest-F8946C419 1 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
O bişeymi ben iphone10 buldum :)
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Choq qomiqsin hanny qardeshhh.
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