LG V30s geliyor: İşte detaylar

Bildiğiniz üzere LG Electronics CEO'su Jo Seong-jin, LG G7'nin sil baştan tasarlanması için talimat vermişti. LG CEO'sunun bu emri, LG G7'nin MWC 2018'e yetişemeyeceği söylentilerine neden oldu. Bunun üzerine gözler geçtiğimiz yıl IFA fuarında tanıtılan LG V30 modeline çevrildi. LG V30'a yapay zeka entegre edilerek ve çeşitli iyileştirmelere tabii tutularak daha güçlü bir LG V30 modelinin geleceği söylentileri ortaya çıktı. Açıkçası bu iddialar doğru gibi gözüküyor zira LG V30'un güncellenmiş versiyonu LG V30s hakkında sızıntılar mevcut.

Güney Koreli teknoloji devi, LG V30 modeline "s" takısı ekleyerek telefonuna çeşitli özellikler kazandırıyor. 256 GB depolama kapasitesine sahip olacağı söylenen LG V30s'e yapay zeka entegre edilecek. AI ile birlikte çekilen fotoğraflara konu olan nesneler telefon tarafından otomatik olarak algılanacak ve bu sayede nesnenin fiyatı ve özellikleri gibi bilgiler kullanıcıya otomatik olarak sunulacak. Bunun yanında barkod ve QR kod tanımlama işlevlerini de yerine getirecek olan telefonun kamerasını kullanarak objektif metin çevirileri yapabilmek de mümkün olacak.

LG V30 daha da akıllanıyor

Telefonun yetenekleri elbette tüm bunlarla sınırlı değil. LG V30s; GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) temel alarak, kullanıcının konumunu gerçek zamanlı olarak kavrayabilir ve çevredeki bilgileri kameranın yönüne ve açısına göre sağlayabilir. Artırılmış gerçeklik (AR) desteğiyle birlikte sizi hedefinize giden en hızlı rotaya yönlendirir ve çevrenizdeki restoran, mağaza, hastane v.b yapıların detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse LG V30s'in kamera uygulaması açıkken fotoğraf çekerseniz, görüntüde yer alan ürünün her türlü ayrıntısına ulaşabilir, bununla da kalmayıp aynı ya da benzer ürünleri bulabilir fiyatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.LG'nin yapay zeka desteğini yazılımsal olarak mı yoksa dahili nöral işlemci birimine sahip bir çiple mi sağlayacağı ise şimdilik merak konusu.

LG V30s isimli cep telefonunun, 26 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan MWC 2018 fuarında duyurulması bekleniyor.

http://www.etnews.com/20180208000228