Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG V30s geliyor: İşte detaylar

Güney Koreli telefon üreticisi LG'nin MWC 2018 fuarında LG V30s modeliyle sahnede olması bekleniyor. Yapay zeka odaklı telefona dair bildiklerimiz haberimizde...
1 yıl
4,6b
1
22
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bildiğiniz üzere LG Electronics CEO'su Jo Seong-jin, LG G7'nin sil baştan tasarlanması için talimat vermişti. LG CEO'sunun bu emri, LG G7'nin MWC 2018'e yetişemeyeceği söylentilerine neden oldu. Bunun üzerine gözler geçtiğimiz yıl IFA fuarında tanıtılan LG V30 modeline çevrildi. LG V30'a yapay zeka entegre edilerek ve çeşitli iyileştirmelere tabii tutularak daha güçlü bir LG V30 modelinin geleceği söylentileri ortaya çıktı. Açıkçası bu iddialar doğru gibi gözüküyor zira LG V30'un güncellenmiş versiyonu LG V30s hakkında sızıntılar mevcut. 
Güney Koreli teknoloji devi, LG V30 modeline "s" takısı ekleyerek telefonuna çeşitli özellikler kazandırıyor. 256 GB depolama kapasitesine sahip olacağı söylenen LG V30s'e yapay zeka entegre edilecek. AI ile birlikte çekilen fotoğraflara konu olan nesneler telefon tarafından otomatik olarak algılanacak ve bu sayede nesnenin fiyatı ve özellikleri gibi bilgiler kullanıcıya otomatik olarak sunulacak. Bunun yanında barkod ve QR kod tanımlama işlevlerini de yerine getirecek olan telefonun kamerasını kullanarak objektif metin çevirileri yapabilmek de mümkün olacak. 

LG V30 daha da akıllanıyor

Telefonun yetenekleri elbette tüm bunlarla sınırlı değil. LG V30s; GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) temel alarak, kullanıcının konumunu gerçek zamanlı olarak kavrayabilir ve çevredeki bilgileri kameranın yönüne ve açısına göre sağlayabilir. Artırılmış gerçeklik (AR) desteğiyle birlikte sizi hedefinize giden en hızlı rotaya yönlendirir ve çevrenizdeki restoran, mağaza, hastane v.b yapıların detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse LG V30s'in kamera uygulaması açıkken fotoğraf çekerseniz, görüntüde yer alan ürünün her türlü ayrıntısına ulaşabilir, bununla da kalmayıp aynı ya da benzer ürünleri bulabilir fiyatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.LG'nin yapay zeka desteğini yazılımsal olarak mı yoksa dahili nöral işlemci birimine sahip bir çiple mi sağlayacağı ise şimdilik merak konusu.
LG V30s isimli cep telefonunun, 26 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan MWC 2018 fuarında duyurulması bekleniyor. 

http://www.etnews.com/20180208000228 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OsmanlıKafası 1 yıl en beğenilen
Lg önce kandırdığı daha öncesinden kendinden telefon alan müşterilere çikolata yaptırıp eve ayakkabıları çıkararak 2 koreli alıp özür ziyaretine gelmeli. Zilyon tane özelliği üç kuruşa da verse artık bitti. Boschun sözünün tam tersinin canlı halini yaşamaktalar.
Lg önce kandırdığı daha öncesinden kendinden telefon alan müşterilere çikolata yaptırıp eve ayakkabıları çıkararak 2 koreli alıp özür ziyaretine gelmeli. Zi...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 1 yıl
Lg ,sevilmiyosun artik kardeşim
Adı cikti 9 a inmez 8 e lg nin
Kronik sorunlardan bikan bi lg kullanicisinin 1 tb depolama yapsan da lg alacagini zannetmem
Lg ,sevilmiyosun artik kardeşimAdı cikti 9 a inmez 8 e lg ninKronik sorunlardan bikan bi lg kullanicisinin 1 tb depolama yapsan da lg alacagini z...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl
Şu seri ölü doğdu resmen. Satışı gecikti, yok Plus modeli gelecek, yok şu renk bu renk derken bitti gitti.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
serserim06 1 yıl
Pek tutmadı sanırım v30.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ŞahEser 1 yıl
Önce tüm kronik sorunlar giderildi diye bir açıklama yapılarak güven verilmeli yoksa durduk yere telefonun saçma sapan arızalar vermesinden bıkmış birisi olarak Lg markalı telefon almaya korkar oldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system electronıc 1 yıl
LG şaşırdı artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GörünmezAdam 1 yıl
Olm ne celallendiniz hemen ellemeyin çıkarsınlar da v30 soğusun biraz. Şöyle 3000 civarlarına gelsin.
Çıkar çıkar v40 çıkar kim tutar seni koçum bee..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Her lg konusunun altında kronik sorunlarla ilgili yorum görmekten bıktım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 1 yıl
Yapay zekalı olmasın, hatta akıllı olmasın. Şarjı sağlamlığı basit işlemleri(mail, whatssap vb) doğru düzgün yapsın yeter. Hala 3310 almaya çalışan insanlar var para sıkıntısı olmadığı halde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 1 yıl
Yapay zekadan bahsediyorlarsa bir ihtimal Snapdragon 845 ile güncelleyebilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T Square 1 yıl
Sen gelme LG
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OsmanlıKafası 1 yıl en beğenilen
Lg önce kandırdığı daha öncesinden kendinden telefon alan müşterilere çikolata yaptırıp eve ayakkabıları çıkararak 2 koreli alıp özür ziyaretine gelmeli. Zilyon tane özelliği üç kuruşa da verse artık bitti. Boschun sözünün tam tersinin canlı halini yaşamaktalar.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 1 yıl
Lg ,sevilmiyosun artik kardeşim
Adı cikti 9 a inmez 8 e lg nin
Kronik sorunlardan bikan bi lg kullanicisinin 1 tb depolama yapsan da lg alacagini zannetmem
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4615 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, akıllı telefon ve
9 etiket daha mobil dünya kongresi lg v30 mwc 2018 lg v30s Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 2018 Peugeot 508 modeli Cenevre'de tanıtılabilir 1 yıl SkyPixel jürisi 2017'nin drone ile çekilen en iyi fotoğraflarını seçti 1 yıl AMD'den sürpriz dev işlemci kutusu: Ryzen APU geliyor 1 yıl Aynı anda hem sıvı hem de katı olan yeni su formu keşfedildi 1 yıl Sberbank kripto para madenciliği iddialarını yalanladı 1 yıl Kış olimpiyatları için App Store’da özel sekme 1 yıl İtalyan kripto para borsasından 170 milyon dolarlık XRB çalındı 1 yıl Tata, Yeni Delhi'de iki yeni konsept aracını tanıttı 1 yıl Xiaomi Mi MIX 2s tüm özellikleriyle gözler önüne serildi 1 yıl Nvidia Volta oyunculara sunulmayabilir 1 yıl Netflix'ten yeni bilim-kurgu filmi: Extinction 1 yıl Final Fantasy XV: Pocket Edition mobil platformlar için yayınlandı 1 yıl Bluboo S2 akıllı telefonu dönebilir kamerasıyla MWC 2018 fuarına geliyor 1 yıl Elektrikli Hyundai Kona'nın ilk teaser'i yayınlandı 1 yıl Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den yerli kripto para açıklaması 1 yıl Tekken efsanesi mobilde 1 yıl Google'dan oyun konsolu / internete sansür | 2si1 Teknoloji ve Oyun 1 yıl 2018 Volkswagen Touareg 23 Mart'ta Pekin'de tanıtılacak 1 yıl Xiaomi Mi 7, 8 GB RAM ve Snapdragon 845 ile birlikte geliyor 1 yıl Kapsama alanın artması için baz istasyonu kurulumu kolaylaştırılacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG V30s geliyor: İşte detaylar Sonraki Bitcoin reklamları Facebook yasağını aştı 1 yıl Uber-Waymo davasında sona gelindi 1 yıl ASUS ZenFone 5 Lite, 4 kamerayla geliyor 1 yıl Endüstri 4.0 geçişinde 6 zorluk 1 yıl Call of Duty Black Ops 4 geliştiricisi tarafından onaylandı 1 yıl Sevgiliniz için teknolojik hediye önerileri 1 yıl Japonya kripto para yatırımcılarından yüzde 55'e varan oranlarda vergi alacak 1 yıl 2018 Skoda Fabia'nın ilk resmi görüntüleri ve detayları ortaya çıktı 1 yıl Venom filminin ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Rus mühendisler nükleer tesiste Bitcoin madenciliği yapmaya kalkıştı 1 yıl Nvidia: Rakibimizden 10 kat daha büyüğüz 1 yıl Çin'de satılan bu elektrikli araç yalnızca $5,600 1 yıl Kuaför salonunda patlayan iPhone büyük panik yarattı 1 yıl Microsoft, Windows 10'un yeni sürümünde parolaları ortadan kaldırıyor 1 yıl Microsoft, 2018 Build Geliştirici Konferansı'nın tarihini duyurdu 1 yıl Qualcomm: LG, Sony ve daha fazla şirketin 5G cihazlarına güç vereceğiz 1 yıl ASELSAN'dan tanklara çelik kalkan: PULAT 1 yıl Tayvan, IOTA iş birliği ile dijital kimlik geliştirecek 1 yıl DH ölücülerine fısıldayan adam "Tahsin Hasoğlu" | Mesut Çevik ile Canlı 1 yıl Biyomühendislik meraklıları YTÜ'de buluşuyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim