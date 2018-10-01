LG V40 ThinQ modelinin kameraları detaylandı

LG’nin ilk 3 arka kameralı akıllı telefonu olması beklenen LG V40 ThinQ amiral gemisi bu hafta içerisinde tanıtılacak. Arkada 2 adet önde ise 3 adet yer alan kameraların tanıtıcı basın görselleri internete düştü.

LG V40 ThinQ özellikleri

Görseller ve daha önceki sızıntılara bakarsak her bir kameranın farklı görevi olduğu anlaşılıyor. Standart 16MP çözünürlüğündeki ana kamera f/1.5 aralığına sahip ve karanlık ortamlarda en iyi performansı veriyor. 13MP çözünürlüğündeki ikinci kamera ise f/1.9 sabit odağa sahip ve geniş açı görevi görüyor. 8MP çözünürlüğündeki kamera ise 80mm veya 3x optik yakınlaştırma değeri sunuyor.

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Ön kısımda ise çift kameranın birisi standart iken diğeri de geniş açı veriyor. Böylece daha geniş öz çekimler yapılabiliyor. LG V30 modelinde bu iki görevi de tek kamera yapabiliyordu.

6.4 inçlik Quad HD+ çözünürlüklü P-OLED bir ekranla karşımıza çıkacak olan cihaz, Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alacak. 6GB RAM yanında 64GB veya 128GB seçenekler sunulurken 8GB RAM kapasitesi Plus versiyonunda gelecek. 3300mAh kapasiteli batarya ise hızlı şarj destekli. Şimdilik fiyatlandırma belli değil.