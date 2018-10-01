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LG V40 ThinQ modelinin kameraları detaylandı

Arkasında 3 kamera ve önünde 2 kamera olmak üzere 5 kamera ile gelecek olan LG V40 ThinQ amiral gemisinin sensörleri detaylandı. Geniş açı ve optik yakınlaştırma iki önemli avantajı.
7 ay
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin ilk 3 arka kameralı akıllı telefonu olması beklenen LG V40 ThinQ amiral gemisi bu hafta içerisinde tanıtılacak. Arkada 2 adet önde ise 3 adet yer alan kameraların tanıtıcı basın görselleri internete düştü.

LG V40 ThinQ özellikleri

Görseller ve daha önceki sızıntılara bakarsak her bir kameranın farklı görevi olduğu anlaşılıyor. Standart 16MP çözünürlüğündeki ana kamera f/1.5 aralığına sahip ve karanlık ortamlarda en iyi performansı veriyor. 13MP çözünürlüğündeki ikinci kamera ise f/1.9 sabit odağa sahip ve geniş açı görevi görüyor. 8MP çözünürlüğündeki kamera ise 80mm veya 3x optik yakınlaştırma değeri sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Sürücüsüz araçlara yönelik ARM Cortex-A76AE işlemcisi duyuruldu"

Ön kısımda ise çift kameranın birisi standart iken diğeri de geniş açı veriyor. Böylece daha geniş öz çekimler yapılabiliyor. LG V30 modelinde bu iki görevi de tek kamera yapabiliyordu.

6.4 inçlik Quad HD+ çözünürlüklü P-OLED bir ekranla karşımıza çıkacak olan cihaz, Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alacak. 6GB RAM yanında 64GB veya 128GB seçenekler sunulurken 8GB RAM kapasitesi Plus versiyonunda gelecek. 3300mAh kapasiteli batarya ise hızlı şarj destekli. Şimdilik fiyatlandırma belli değil.

 

https://www.gsmarena.com/lg_v40_thinqs_five_cameras_detailed_in_leaked_promo_material-news-33530.php Yorum Yaz
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napolyon94 7 ay en beğenilen
Şu an piyasa da ki en F/P cihaz açık ara V30+, fakat LG öyle bir imaj yarattı ki 3-4 sene önce, herkes korkuyor tercih etmeye. Halbuki o çok sevdiğiniz Samsung Edge ekranları ile sanki kullanıclarına kazık atmadı. Metroda, otobüste ne kadar edge ekran görüyorsam yarısında pembe çizgi var. Ancak kimse Samsung'a sallamıyor.
Şu an piyasa da ki en F/P cihaz açık ara V30+, fakat LG öyle bir imaj yarattı ki 3-4 sene önce, herkes korkuyor tercih etmeye. Halbuki o çok sevdiğiniz Samsung ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 7 ay
Ghost screen e problem değil diyen Lg yi alan varmı hala ??
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Great Responsibility 7 ay
Kuvvetle muhtemel karmaşık bir kamera çeşitliliğini girdiği için yine kamera olayında rakiplerine göre geride kalacaktır.
Lg amiral gemisi telefon klasmanında bir türlü dikiş tutturamadığı için sürekli yeni arayışlara ve büyük değişikliklere başvuruyor. G4 den beri kıvrımlı ekranlar, modüler tak çıkar parçalara sahip telefonlar yada önceden yapılmış çentikli ekran gibi işlere belli ki pek düşünmeden atlayıveriyor. Halbuki tasarımı her sene değiştirmeden ve büyük yeniliklere gitmeden sadece bir kaç konu üstünde odaklansalar zamanınında ki G2 nin satış rakamlarına ulaşabilirlerdi diye düşünüyorum. G2 de sorunluydu diyecekler olabilir fakat G2 nin genel kullanım performansı ve f/p cihazı olarak bakarsak Lg'ye en çok kazandıran telefondu kendisi.
Lg nin eski günlerine dönerek aklını başına devşirip rekabete yeniden dahil olmasını en çok isteyenlerden biride benimdir sanırım... akıllı ol Lg
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DH Misafiri 7 ay
3300 mah pil mi ? bakkalda da var o pilden
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BOLDVIPER 7 ay
Bu lg hala ölmedimi ya
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grafman09 7 ay
Bu telefon beni pek Çentmedi :)) K10 2017 ile devam..
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CheckVizoR 7 ay
Koy kardeşim şuna 4000 mah. En az 2 günü rahat rahat çıkarsın insanlar. Nedir bu cimrilik yav.
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hopeyoung 7 ay CheckVizoR
Bas doları! bak nasıl diz çöktürüyorsun.
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napolyon94 7 ay en beğenilen
Şu an piyasa da ki en F/P cihaz açık ara V30+, fakat LG öyle bir imaj yarattı ki 3-4 sene önce, herkes korkuyor tercih etmeye. Halbuki o çok sevdiğiniz Samsung Edge ekranları ile sanki kullanıclarına kazık atmadı. Metroda, otobüste ne kadar edge ekran görüyorsam yarısında pembe çizgi var. Ancak kimse Samsung'a sallamıyor.
1 Yanıt Yanıtla +12
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intel7mix 7 ay napolyon94
Amoled ekran yanıyor onuda demek lazım.
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OverClocK1ng 7 ay
Evet hayırlı olsun. Bundan sonraki LG cihazlar hep 3300 olarak gelir her halde...
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buraxus 7 ay
3. Kamerayı da daha geniş açı yapar bunlar şimdi
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teknokaptan 7 ay
Kronic arizalarin oldukca senin satis rakamlarin hep az olacak LG
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