Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG V40'ın kod adı ortaya çıktı

LG henüz amiral gemisi G7 ThinQ modelini tanıtmamış olsa bile V serisi için yeni bir telefon çıkarma hazırlığına girmiş durumda. Evan Blass, LG V40 olarak gelmesi beklenen cihazın kod adını açıkladı.
1 yıl
3,3b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG V40'ın kod adı ortaya çıktı
2018'in ilk çeyreğini geride bıraktık ve geçen yılki LG V30'un yükseltilmiş versiyonu olan LG V30S modelini saymazsak LG henüz bir amiral gemisi telefon çıkarmamış durumda. LG G7 ThinQ'in yakında piyasaya sürülebileceğine dair söylentiler duyduk, ancak henüz netleşen bir tarih yok.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın A12 yonga seti %20 daha hızlı ve %40 daha verimli olabilir"
Güney Koreli şirket LG G7 ThinQ'i resmi olarak duyurmasa bile LG V40 üzerinde çalışmalara başlamış gibi görünüyor. Ya da en azından sızıntılarıyla tanıdığımız Evan Blas'ın tweet'ine göre LG V40'ın “Storm” (Fırtına) kod adıyla geliştirileceğini söyleyebiliriz.

İkinci ekranın geri dönüşü zor

Şu an için LG V40'ın ne gibi teknik özellikler sunacağı bilinmiyor. En son Qualcomm Snapdragon yonga setiyle gelme ihtimali var. Ayrıca LG'nin telefondaki yapay zeka (AI) özelliklerini ön plana çıkarmak için yine ThinQ markasını kullanabileceği söyleniyor.
Bildiğiniz gibi şirket geçen yılki LG V30'da ikinci ekranı ortadan kaldırmıştı. Dolayısıyla 2018'de bunun geri dönmesi pek mümkün görünmüyor. Her halükarda şu an spekülasyonlar üzerine konuştuğumuzu unutmamak gerekir. Önümüzdeki aylarda şirketin yol haritasıyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/evleaks/status/987121072074977280 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Esteban C 11 ay
Kaç tane LG aldınız G2 den sonra da bu kadar gömüyorsunuz bu firmayı ?
Aynı şeyleri 50000 sefer yazmaktan bıkmadınız mı ?
G3 G4 G5 sorunlu anladık. G6 G7 thinq V10 V20 V30 V35 çıktı. V40 çıkıyor hala aynı şeyler yazılıp çiziliyor LG için.
V20 V30 V35 i alın kullanın o zaman eleştirirsiniz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 1 yıl
Telefonculara soruyoruz lg satmıyoruz diyolar ne durumuma düştü:S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 1 yıl
LG markası beni korkutuyor , yoksa telefon tasarımları güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 1 yıl
LG ne yapacağını şaşırdı! Tasarımın güzel. Koy adam gibi kamera ve yanmayan bir ekran başka bir şey yapmana gererk yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 1 yıl
çöp + çöp plus
V serisi böle bişi değil, 2. ekranı ile ün salmş bi cihazı standart bi cihaza çevirmek nedir
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 yıl soneday
işte öyle ama lg fazla satış yapamıyor. o yüzden de rüzgar ne tarafa eserse o tarafa gidiyor. flex serisi vardı bitti. g5 modüler yapıdaydı vazgeçtiler. çok satış yapsalar piyasaya yön verebilir belki ama bu satışla piyasaya yön veremeyince piyasada ne varsa onu uyguluyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl soneday
2.ekran hiç bir artısı yoktu LG bunu fark edip kaldırdı
2.ekranda ben bunu bunu yapıyorum dersen dinlerim
Bide gidip V serisi cihaz aldınız mı yoksa atıp tutuyor musunuz ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kara_06 1 yıl
buda çöp olacak bence, artık adam akıllı yenilik sunamıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3339 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
8 etiket daha fırtına kod adı lg v40 storm Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Windows 10'un Dosya Gezgini'ne koyu mod geliyor 1 yıl Yeni vajinal implant sayesinde HIV’in bulaşması engellenebilir 1 yıl Elon Musk, yapay zeka uzmanlarına yılda 1 milyon dolar ödüyor 1 yıl Sony Xperia XZ2 Premium yorumlarımız l Mobilite 1 yıl Apple A12 işlemcisi, dünyanın ilk 7nm mimarisi ile üretilen yonga seti olacak! 1 yıl Asus Zenfone Max Pro M1 duyuruldu: 5.000 mAh pil, 6 GB RAM, Snapdragon 636 işlemci 1 yıl Netflix'in The Witcher dizisi hakkında yeni detaylar paylaşıldı 1 yıl Volvo S90 Ambience Concept: Dünyanın ilk duyusal deneyim sunan otomobili 1 yıl Polis, öldürdüğü kişinin cenazesine giderek cesedin parmak iziyle telefonunu açmaya çalıştı 1 yıl Bu yıl üst seviye telefonlarda düşüş bekleniyor 1 yıl Kingston Canvas hafıza kartı serisi duyuruldu 1 yıl Günlük uygulamasına ihtiyaç duyanlara: Diaro 1 yıl LG Q7 geliyor 1 yıl Bill Gates'in desteklediği EarthNow projesi ile Dünya canlı olarak izlenebilecek 1 yıl Sharp ilk 70 inçlik 8K televizyonunu satışa sunuyor 1 yıl Sony Pictures, 'Breaking Bad' temalı bira üreten şirketi mahkemeye verdi 1 yıl Nokia’nın dijital sağlık birimi için büyük çekişme 1 yıl 23 Nisan özel - Defne ve Efe minik konuklar 1 yıl 23 Nisan özel - Asya ve Ömeralp minik konuklar 1 yıl Dünyanın en güçlü rüzgar türbini İskoçya'da kuruldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG V40'ın kod adı ortaya çıktı Sonraki Android için ücretsiz arka plan bulanıklaştırma uygulaması: AfterFocus 1 yıl "Bitcoin bir para birimi değildir!" 1 yıl Meizu 15 serisi resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Opera VPN kapanıyor! İşte ücretsiz hızlı VPN alternatifleri 1 yıl Westworld'ün yaratıcılarından yeni bilim-kurgu dizisi: The Peripheral 1 yıl Canon kablosuz mini fotoğraf yazıcısını duyurdu 1 yıl Apple ve LG arasında OLED üretim sıkıntısı 1 yıl LG V35 geliyor 1 yıl PlayStation oyunlarının Türkçe olup olmadığı bilgisi veren uygulama: Haberin Var mı? 1 yıl Galaxy S7 ve S7 Edge modellerine Android Oreo ne zaman gelecek? 1 yıl ESIM çalışmaları durduruldu, projeye hile karıştırıldığı iddiaları var 1 yıl Apple'ın A12 yonga seti %20 daha hızlı ve %40 daha verimli olabilir 1 yıl Avrupa'nın prototip uydusu, "uzay çöplerini" işte böyle yakalayacak 1 yıl Türkiye’nin hava kirliliği haritası değişti: Rize’nin havası artık temiz değil 1 yıl Nükleer enerji doğalgaz ithalatını 7.2 milyar dolar azaltacak 1 yıl İzmir'den Avustralya'ya: LM Wind'den rüzgar türbini kanadı ihracatı 1 yıl Sony 3D Oluşturucu ile artık üç boyutlu özçekim yapılabilecek 1 yıl Wikileaks Shop'ın kripto hesapları bloke edildi 1 yıl WhatsApp'tan yolladığı fotoğraftan parmak izi tespit edilen uyuşturucu satıcısı yakalandı 1 yıl Nişasta bazlı şekerin yerini alacak doğal şeker otu: Stevia Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim