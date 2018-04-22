LG V40'ın kod adı ortaya çıktı

2018'in ilk çeyreğini geride bıraktık ve geçen yılki LG V30'un yükseltilmiş versiyonu olan LG V30S modelini saymazsak LG henüz bir amiral gemisi telefon çıkarmamış durumda. LG G7 ThinQ'in yakında piyasaya sürülebileceğine dair söylentiler duyduk, ancak henüz netleşen bir tarih yok.

Ayrıca Bkz.

"Apple'ın A12 yonga seti %20 daha hızlı ve %40 daha verimli olabilir"

Güney Koreli şirket LG G7 ThinQ'i resmi olarak duyurmasa bile LG V40 üzerinde çalışmalara başlamış gibi görünüyor. Ya da en azından sızıntılarıyla tanıdığımız Evan Blas'ın tweet'ine göre LG V40'ın “Storm” (Fırtına) kod adıyla geliştirileceğini söyleyebiliriz.

İkinci ekranın geri dönüşü zor

Şu an için LG V40'ın ne gibi teknik özellikler sunacağı bilinmiyor. En son Qualcomm Snapdragon yonga setiyle gelme ihtimali var. Ayrıca LG'nin telefondaki yapay zeka (AI) özelliklerini ön plana çıkarmak için yine ThinQ markasını kullanabileceği söyleniyor.

Bildiğiniz gibi şirket geçen yılki LG V30'da ikinci ekranı ortadan kaldırmıştı. Dolayısıyla 2018'de bunun geri dönmesi pek mümkün görünmüyor. Her halükarda şu an spekülasyonlar üzerine konuştuğumuzu unutmamak gerekir. Önümüzdeki aylarda şirketin yol haritasıyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/evleaks/status/987121072074977280