LG Vu 3 resmi görselleri ortaya çıktı





LG'nin Phablet segmentinde Galaxy Note ile rekabet etmesi amacıyla pazara sunduğu ancak iki nesildir global piyasalarda beklenen rakamlara ulaşamayan Vu serisi üçüncü üyesine hazırlanıyor.





LG'nin ürün için hazırladığı resmi sayfalarda ortaya çıkan LG Vu 3 görseli, şeffaf bir QuickView kılıfı ile boy gösteriyor ve modelin tasarımı ile ilgili az çok bilgi veriyor. QuickView kılıfı anlaşıldığı kadarıyla firmanın portföyüne yeni katıldı ve LED ekranı üzerinde bildirimleri farklı animasyonlar şeklinde oynatabiliyor.





LG'nin Vu serisi 4:3 geniş ekran formatı ile ilginç bulunmuştu. Yeni Vu 3 modelinde de aynı orana yer verilmesi bekleniyor. Vu 3 modeli iddialara göre LG G2 modelini baz alacak. 5.2 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 işlemci, 13MP çözünürlükte arka kamera, LTE-A uyumluluğu şimdilik tahmin edilen özellikler.





Modelin Ekim ayında Güney Kore operatörleri için satışa sunulacağı belirtiliyor. Sonrasında ise global olarak pazara çıkacak.

http://www.lgquickvucase.co.kr/lgvu_tab1.html