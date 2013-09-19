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LG Vu 3 resmi görselleri ortaya çıktı

5 yıl
791
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16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Vu 3 resmi görselleri ortaya çıktı

LG'nin Phablet segmentinde Galaxy Note ile rekabet etmesi amacıyla pazara sunduğu ancak iki nesildir global piyasalarda beklenen rakamlara ulaşamayan Vu serisi üçüncü üyesine hazırlanıyor.

LG'nin ürün için hazırladığı resmi sayfalarda ortaya çıkan LG Vu 3 görseli, şeffaf bir QuickView kılıfı ile boy gösteriyor ve modelin tasarımı ile ilgili az çok bilgi veriyor. QuickView kılıfı anlaşıldığı kadarıyla firmanın portföyüne yeni katıldı ve LED ekranı üzerinde bildirimleri farklı animasyonlar şeklinde oynatabiliyor. 

LG'nin Vu serisi 4:3 geniş ekran formatı ile ilginç bulunmuştu. Yeni Vu 3 modelinde de aynı orana yer verilmesi bekleniyor. Vu 3 modeli iddialara göre LG G2 modelini baz alacak. 5.2 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 işlemci, 13MP çözünürlükte arka kamera, LTE-A uyumluluğu şimdilik tahmin edilen özellikler. 

Modelin Ekim ayında Güney Kore operatörleri için satışa sunulacağı belirtiliyor. Sonrasında ise global olarak pazara çıkacak.  

http://www.lgquickvucase.co.kr/lgvu_tab1.html Yorum Yaz
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SS10 5 yıl en beğenilen
LG artık yeni kral olma yolunda emin adımlar yürüyor. Sonuna kadar isterim daha iyi yerlerde olmasını, helal olsun adamlara.
1 Yanıt Yanıtla +13
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black_67 5 yıl
vu serisi çok çirkin

ne estetik nede göze hoş gelen bir yani var

lg tasarımları genelde iyidir ama vu serisinde tam bir facia
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DH Misafiri 5 yıl
Ekran boyutları bize garip gelebilir çünkü Koreliler için tasarlanmıştır. Onların kültüründe özellikle metrolarda ve otobüslerde TV izleme sevdası vardır. 4:3 ekran oranı oradaki yayın ile birebir örtüştüğünden çok rahat izleyebiliyorlar. Kore de bu kadar çok tutulmasının ve sevilmesinin ana ve en güçlü sebeplerinden biri budur.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
vu serisi çok başarısız hele o ekranı
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kemalboran 5 yıl
Bu ne ya insan kullanacak bunu insan. Note formatında yapsalardı şunu piyasada bir şansı olurdu. LG'nin phablet sınıfında bu tasarım anlayışındaki ısrarını anlamış değilim.
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raif efendi 5 yıl
LG kendini aşıyor O.o
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ozancn 5 yıl
siteniz çok yavaş.
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rbyygt2 5 yıl
Ekranları kare yapmasalar daha iyi olacakta
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Iki ne zaman ciktiki
bu trde piyasada dolasan ikimiydi yoksa
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CATBALCA 5 yıl
Ben bütün dünyayı gezdim böyle telefon görseli görmedim !!! Kılıf görseli desek daha dğru...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Birazda reklam konusunda hemşerilerinden ilham alsalar hiç fena olmaz.
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darkaura 5 yıl
lg nin farkli ve cesur cihazlar cikarmasini hep taktir etmisimdir. ama bazen isin ayari kaciyor. 4:3 nedir allah askina, tuplu televizyonmu. oldu olcak kare yapsaydi.
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SS10 5 yıl en beğenilen
LG artık yeni kral olma yolunda emin adımlar yürüyor. Sonuna kadar isterim daha iyi yerlerde olmasını, helal olsun adamlara.
1 Yanıt Yanıtla +13
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1Kedi7Beni 5 yıl SS10
SS10
LG artık yeni kral olma yolunda emin adımlar yürüyor. Sonuna kadar isterim daha iyi yerlerde olmasını, helal olsun adamlara.

Öyle ancak, kendi os unu geliştiremezse ileride sap gibi kalma ihtimali var
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