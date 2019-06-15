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LG W10'un canlı görüntüsü sızdı

LG'nin yakın gelecekte tanıtması beklenen orta seviye, bütçe dostu modeli W10'un canlı görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın görüntüleri, teknik özelliklerinden bir kısmı ve detaylar haberimizde.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, son günlerde "W" kod adına ve iki haneli numaralandırma sistemine sahip, orta seviye, bütçe dostu bir bir akıllı telefon serisi üzerinde çalışıyor. Serinin kaç üyeden oluşacağı konusunda henüz herhangi bir fikrimiz olmasa da serinin iki üyesi hali hazırda ortaya çıkmış durumda. Bunlardan bir tanesi serinin giriş modeli olan LG W10, diğeri ise henüz ismi belli olmayan, üçlü arka kamera kurulumuna sahip gizemli bir model.
Yakın gelecekte tanıtılması beklenen W10 hakkındaki pek çok söylentiden ve sızıntıdan sonra cihazın canlı görüntüleri de ortaya çıktı.
Ortaya çıkan görsellere kısaca göz atacak olursak, cihaz mor renkte ve parlak görünümüne sahip bir kasa ile karşımıza çıkıyor. Cihazın seramik bir kasayla karşımıza çıkacağını düşünmüyoruz ve kullanılan malzeme metali de pek fazla anımsatmıyor, bu sebeple çok büyük ihtimalle cihazda plastik bir kaplamalı bir kasalı bulunuyor.
Cihaz kasanın tam ortasına konumlandırılmış fiziksel bir parmak okuyucu ve sağ üst köşede dikey olarak sıralandırılmış ikili kamera kurulumu ile karşımıza çıkıyor. Cihazın alt çerçevesinde 3.5mm'lik kulaklık jakı, şarj portu ve hoparlör ızgarası bulunuyor.
Su damlası biçiminde bir çentikle karşımıza çıkan cihazın, 2.0GHz hızında çalışan, sekiz çekirdekli ve 12nm üretim sürecinden geçmiş bir Mediatek Helio işlemcisi ile geleceği bildiklerimiz arasında. Buna ek olarak cihaz, 4.000mAh'lik bir batarya ve LG’nin Boombox hoparlörleri ile gelecek.
W serisi modellerinin fiyatlarına gelecek olursak, üçlü arka kameralı gizemli model de dahil olmak üzere LG, W serisi modellerinin Hindistan'da 15.000 Rs(215 dolar) altında fiyatlandırılacağını açıkladı. 
https://www.gizmochina.com/2019/06/15/live-photo-of-lg-w10-surfaces-has-an-audio-jack/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 6 gün en beğenilen
Piyasada farklı bir tasarıma hasret kaldık. Apple, Samsung, LG, HTC, Nokia'nın kendini anında belli eden modelleri vardı bir zamanlar.
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DH Misafiri 4 gün
Samsung un iğrenç arka tasarımından çok daha iyi olmış.
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DH Misafiri 4 gün
ekran deliği demode olacak hiç gerek yok
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grafman09 5 gün
şimdiki akıllı telefonların engüzel yanı.. tamir edilemez yada paranız çıkmaz ise.. kahve tepsisi olarak kullanabilirsiniz..
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Holk 6 gün
Çöp doğmuş o tasarım nedir Allah aşkına?
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esmerbuyucu 6 gün Holk
Fiyatına baktın mı?
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Whippoorwill 6 gün en beğenilen
Piyasada farklı bir tasarıma hasret kaldık. Apple, Samsung, LG, HTC, Nokia'nın kendini anında belli eden modelleri vardı bir zamanlar.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Overkahan 6 gün Whippoorwill
Çerçevesiz ekran olunca hepsi birbirine benziyor.Dediğiniz gibi eskiden her telefonun kendi tarzı vardı.50 metre öteden aha bu samsung aha bu lg diyebilirdin.
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DoğuhanKurada 6 gün
Bu sefer iyi olur ins
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