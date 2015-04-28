LG, Windows Phone işletim sistemli yeni bir model hazırlıyor

LG Optimus 7

LG'nin yeni amiral gemisi G4 modelinin tanıtımına sayılı saatler kalmış durumda, ancak bu kez gelen haber farklı bir modeli ilgilendiriyor. Daha önceki dönemlerde Windows Phone işletim sistemli akıllı telefon üreten şirket, aradan geçen sürenin ardından bu pazarda şansını yeniden denemek istiyor.

LG'nin kendi web sitesinde ortaya çıkan detaylar Windows Phone'lu modeli resmileştirecek nitelikte. VW820 model numarasına sahip cihazın Windows Phone işletim sistemi ile çalışacağı da açık bir şekilde yazılmış. Bluetooth sertifikalarında da ortaya çıkan modelin Windows 10 çıkışından önce piyasaya girmesi bekleniyor. Öyle ki Windows 10 ile birlikte artık mobil işletim sisteminin adından da "Phone" ibaresinin çıkarıldığını biliyoruz. Ancak listelenen cihazda "Windows" veya "Windows 10" yazmaması modelin Windows Phone 8.1 ile geleceğinin habercisi.

Diğer yandan cihaz 4.7 inç ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunacağı konuşulan bir diğer ayrıntı. Bu bilgiye bakarsak modelin giriş seviyesine konumlandırılacağını söylemek çok da zor değil. Ayrıca Windows Phone pazarında giriş seviyesi modellerin çok daha fazla ilgi çektiğini göz önüne alırsak LG bu cihazları tercih eden kitleden pay almak istiyor olabilir.

Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili net bilgiler henüz yok, ancak ilerleyen günlerde farklı detayların sızdırılması beklenebilir.