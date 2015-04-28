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LG, Windows Phone işletim sistemli yeni bir model hazırlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG, Windows Phone işletim sistemli yeni bir model hazırlıyor
 
LG Optimus 7 
LG'nin yeni amiral gemisi G4 modelinin tanıtımına sayılı saatler kalmış durumda, ancak bu kez gelen haber farklı bir modeli ilgilendiriyor. Daha önceki dönemlerde Windows Phone işletim sistemli akıllı telefon üreten şirket, aradan geçen sürenin ardından bu pazarda şansını yeniden denemek istiyor.
LG'nin kendi web sitesinde ortaya çıkan detaylar Windows Phone'lu modeli resmileştirecek nitelikte. VW820 model numarasına sahip cihazın Windows Phone  işletim sistemi ile çalışacağı da açık bir şekilde yazılmış. Bluetooth sertifikalarında da ortaya çıkan modelin  Windows 10 çıkışından önce piyasaya girmesi bekleniyor. Öyle ki Windows 10 ile birlikte artık mobil işletim sisteminin adından da "Phone" ibaresinin çıkarıldığını biliyoruz. Ancak listelenen cihazda "Windows" veya "Windows 10" yazmaması modelin Windows Phone 8.1 ile geleceğinin habercisi.
LG, Windows Phone işletim sistemli yeni bir model hazırlıyor
 
Diğer yandan cihaz 4.7 inç ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunacağı konuşulan bir diğer ayrıntı. Bu bilgiye bakarsak modelin giriş seviyesine konumlandırılacağını söylemek çok da zor değil. Ayrıca Windows Phone pazarında giriş seviyesi modellerin çok daha fazla ilgi çektiğini göz önüne alırsak LG bu cihazları tercih eden kitleden pay almak istiyor olabilir.
Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili net bilgiler henüz yok, ancak ilerleyen günlerde farklı detayların sızdırılması beklenebilir. 

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beter.böcek 4 yıl
wp lu cihazlarin artmasi sart yoksa ios android yerinde sayacak bariz belli,hareketlenme olmali samsung tizen dedi hala yerinde sayarken en azindan wp larin artmasi oyle yada boyle sart,tabi lg de htc accord gibi arkasinda durmamaya yemin ederse o sikinti olur.
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Mar00N 4 yıl
Wp biraz gelişse android telefon kullanan kalmazda işte wp kullanan marka yok düzgün.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Şu görseldeki WP7 modeli bile güzel gözüküyor, bakalım bayağı merak ettim şimdi, umarım yalan haber değildir
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.rkan 4 yıl
Eğer üçüncü parti firmalara destek vermeyi bu denli önemsiyorsa, Microsoft neden bu pazarda, neden Nokia'yı satın aldı anlamak gerçekten zor.
İzlediği yöntem hem kendine gelir sağlamıyor hem de Lg, Samsung vs. gibi büyük üreticileri belli oranda platform'dan uzak tutuyor.
Windows telefon tarafına gelince; piyasaya sürüldüğünden beri lumia 520 kullanmaktayım, Denim güncellemesinden bu yana kararlığın ve hızın daha da arttığını söyleyebilirim, Yine de 520'yi yenilemek istiyorum fakat Microsoft'un x3x serisi Nokia zamanındaki modellere fiyat/performans anlamında yaklaşamıyor bile! Umarım Lg, Samsung, Sony gibi markalar Wp platformuna desteği arttırır ve fiyatlar daha da aşağı çekilir.
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Flag SHİP Killer 4 yıl
tasarımı ve donanımı iyi lg olursa wp ailesi daha çabuk gelişir
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abdullaharif 4 yıl
LG zamanında giriştiği windows phone işinde ''böyle aşkın ızdırabını...'' dedirtmişti kullanıcılara. şahsi kanaatim Microsoft un kendi ürettiği ya da üstünde nokia yazan windows phone lardan başka wp ürünlerine yanaşmamak daha iyi. Ha bir de htc nin ızdırabı vardı.
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javaprof 4 yıl
windows ne kadar az uygulaması olsada marketteki uygulamaları çok stabil çalıştırıyor.
arkadaşımda lumia 620 var asphalt 8 i deli gibi oynuyor cihaz benin 1800 tl verdiğim telefon oyundan atıyor wp candır ama küçük daha büyüyeceğini düşünüyorum açıkçası.
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1BilimAdamı 4 yıl
Ben cidden windows8li phablet tarzı telefon bekliyodum.6inç falan x86 işlemcili 5000mah'lık kalemli cep bilgisayarı
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