LG X Power, 4100mAh kapasiteli batarya ile dikkat çekiyor

Bu yıl farklı bir strateji izleyerek, orta ve giriş seviyesi pazara X markası altında da akıllı telefon pazarlamaya başlayan LG; X Cam ve X Screen modellerinin ardından X Power ve X Style adında iki yeni akıllı telefon daha duyurdu. Modellerin isimlerine has özellikleri mevcut.

LG X Power modeli, bataryası ile öne çıkıyor. 5.3 inçlik 720p çözünürlüğe sahip olan akıllı telefonda 4100mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Boyutuna göre en kapasiteli batarya taşıyan akıllı telefonlardan birisi haline gelen LG X Power, iki günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

Tam Boyutta Gör

4 Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6735 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor. LG’nin orta seviyede de arka kontrol tuşlarından vazgeçmeye başladığını görüyoruz. Cihazın fiyatı 200$ ve Ukrayna’da satışa başladı.

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LG X Style ise giriş seviyesine yöneliyor. Snapdragon 410 yonga seti, 5 inçlik 720p ekran, 1.5GB RAM, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2100mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. Premium his için parlak bir tasarıma sahip olan model 180$ fiyat etiketine sahip ve gelecek ay satışa başlayacak.