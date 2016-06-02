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LG X Power, 4100mAh kapasiteli batarya ile dikkat çekiyor

Akıllı telefon pazarında bu yıl çıkışa geçmeyi planlayan LG, X markası altında yeni akıllı telefonlar geliştirmeye başladı. Serinin son iki üyesi X Power ve X Style oldu.
2 yıl
10b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl farklı bir strateji izleyerek, orta ve giriş seviyesi pazara X markası altında da akıllı telefon pazarlamaya başlayan LG; X Cam ve X Screen modellerinin ardından X Power ve X Style adında iki yeni akıllı telefon daha duyurdu. Modellerin isimlerine has özellikleri mevcut.

LG X Power modeli, bataryası ile öne çıkıyor. 5.3 inçlik 720p çözünürlüğe sahip olan akıllı telefonda 4100mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Boyutuna göre en kapasiteli batarya taşıyan akıllı telefonlardan birisi haline gelen LG X Power, iki günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

LG X Power, 4100mAh kapasiteli batarya ile dikkat çekiyor
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4 Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6735 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor. LG’nin orta seviyede de arka kontrol tuşlarından vazgeçmeye başladığını görüyoruz. Cihazın fiyatı 200$ ve Ukrayna’da satışa başladı.

 

LG X Power, 4100mAh kapasiteli batarya ile dikkat çekiyor

Ayrıca Bkz. "Samsung’un faaliyet karı yükselmeye devam ediyor"

LG X Style ise giriş seviyesine yöneliyor. Snapdragon 410 yonga seti, 5 inçlik 720p ekran, 1.5GB RAM, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2100mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. Premium his için parlak bir tasarıma sahip olan model 180$ fiyat etiketine sahip ve gelecek ay satışa başlayacak. 


http://www.phonearena.com/news/LG-keeps-the-mid-rangers-coming-with-launch-of-LG-X-Power-X-Style_id81745 Yorum Yaz
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KillerNoob 2 yıl en beğenilen
hulkkk

çıkan tüm amiral gemileri. 1500 tl den bir kuruş fazla etmezzzz. iponları ayırıyorum. adamlar hizmet ve kaliteli üründe rakipsizler. samsung sony traşş hep aynı modelleri srüp sürüp duruyorlr. millettte atlıyor.iyi atlamalar. not hiç iponum olmadı. ama kullanmadım değil.!


Şimdi arkadaşın kafasını yaşayacağız..

Arkadaşın yorumlarına baktım da trollmüş gerçekten.
hulkkkçıkan tüm amiral gemileri. 1500 tl den bir kuruş fazla etmezzzz. iponları ayırıyorum. adamlar hizmet ve kaliteli üründe rakipsizle...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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DH Misafiri 2 yıl
ürünü 15 gündür kullanıyorum fakat kamerası bulanık çekiyor, batarya ve hızı iyi fakat bu kadar kötü kamera konulurmu, g2 kullanıyordum eski olmasına ragmen g2 bundan çok iyi çekiyordu tavsiye etmem, megapixelini geçtim ama düpedüz bulanık çekiyor
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biroltr 1 yıl DH Misafiri
mağzada kamera uygulamaları var orjinal ugulamasında sadece bu sıkıntı bende kullanıyorum aynı cihazı. ben çözümü OPEN CAMERA uygulamasında buldum sade ve kullanışlı bir arayüze sahip
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SilverNitrate 2 yıl
4100 kapasite ile iki gün imkansız
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limoncu7 2 yıl
5000 mAh bataryalı telefonda var ama hem kütük gibi hemde 3500 mAh batarya ile aynı çalışyor.Almadan test etmek lazım.
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gurkanse 2 yıl
LG G2 den sonra dikkat çekemedi hiç bir zaman.yalan başlık koymayın bence :)
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Golden Gate 2 yıl
Samsung ' u bir daha tebrik ettim.

Adam onca donanımın yanında 3600 mah' ı incelikten ve malzeme kalitesinden taviz vermeden koydu.
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orhanveo 2 yıl
Şu an Elimde Homtom H6 Cihaz var Ben ona cihaz derim işte
6000 mah batarya ile Ben Teremiz 2 gün yaşıyorum ki onadığım yunu normal Telefonlar Batarya olarak kaldız.
Normal kullanıcı olsam eralde 1 hafta takmicam şarja .
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huseyincarnege 2 yıl
hay ne s410 her şeye koy emi :S sanki çok güzel bir işlemcide
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shadowtr 2 yıl
çok çirkin be...
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vesago 2 yıl
X power diyon 4100 diyon
Koy 5000 mah üstünüde bari power ismi heba olmasın
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kadirirdem 2 yıl
Batarya odaklı olmuş başka birşey yok
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ozkn_s 2 yıl
Malum editor (ekrem71) bu sefer beni fena yaniltti.
Soyle bir baslik bekliyordum haberde

ISTE PIL ISTE TELEFON

18 SAAT KULLANIM VAAD EDEN ALAMAN HARIKASI

neyse ki korktugum basima gelmedi.

Ikinci sevindigim nokta satisa ukraynadan baslamalari
Ne demek istedigimi anladiniz

Son olarak sayin editor(ekrem71)

Mediatek 6735 ne zamandir orta seviye telefonlarda boy gosteriyor ogrenebilirmiyim.

Mediatek Helio p10 bile giris seviyesi olarak kabul edilirken
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Guest-C302EA147 2 yıl
Bu nedir be ?
o kadar cok telefon cikariyorlarki hangisini alacagimizi sasiriyoruz.
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