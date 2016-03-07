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LG, X cam ve X screen modellerinin yeni promosyon görüntülerini yayınladı

Koreli teknoloji devi LG, Mobil Dünya Kongresi öncesinde duyurduğu ve etkinlik kapsamında görücüye çıkardığı iki orta sınıf akıllı telefonu X cam ve X screen'in yeni promosyon görüntülerini yayınladı.
3 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kore merkezli dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan LG, Barcelona'da düzenlenen bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) yeni amiral gemisini tanıtmıştı. LG G5 hakkında çok şey konuştuk, ancak MWC kapsamında sadece bu akıllı telefon ortaya çıkmadı. Şirket, Mobil Dünya Kongresi öncesinde duyurduğu LG X cam ve X screen cihazlarını da fuar sırasında sırasında sergiledi. Şimdi de bu akıllı telefonlarla ilgili yeni içerikler yayınladı.
LG, yeni akıllı telefon modelleri X cam ve X screen için dört yeni ekran görüntüsü yayınladı. Şirket yaklaşan cihazlar için heyecanı arttırmak adına kendi resmi sosyal medya kanalları aracılığıyla bu içerikleri paylaşmaya karar verdi. Bu iki telefon MWC öncesinde duyurulmasına rağmen henüz satın alınabilir durumda değil. Cihazlar bu ay Asya, Avrupa ve Latin Amerika'da piyasaya sürülmeye başlayacak ve bunları diğer pazarlar takip edecek.
X screen modeli, 4.93 inç 720p paneline ek olarak 1.76 inç ikincil bir LCD ekrana da sahip. Diğer akıllı telefon X cam'in arka kısmında 13 ve 5 megapixel kalitesinde iki adet kamera sensörü yer alıyor. İlginçtir ki bu iki telefonun da arka yüzünde fiziksel düğme bulunmuyor.

İki orta sınıf telefon da Android 6.0 Marshmallow ile geliyor

LG X screen, 1.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli SoC (muhtemelen Snapdragon 410) tarafından desteklenecek. Ayrıca cihaz 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı sunacak. Akıllı telefonun arka yüzünde 13 megapiksel, ön kısmında ise 8 megapiksel kalitesinde bir kamera bulunuyor. Cihaz, LG'nin arayüzü ile birlikte Android 6.0 Marshmallow ile gelecek ve Siyah, Beyaz ve Pembe Altın renk seçeneğiyle satışa sunulacak.
LG X cam, 5.2 inç FullHD (1920 x 1080) ekran, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı ile geliyor. Bu akıllı telefon da sekiz çekirdekli 1.14GHz hızında işlemci ve 2,520mAh pille besleniyor. Cihaz Android 6.0 Marshmallow önceden yüklenmiş olarak gelecek ve Titan Gümüş, Beyaz, Altın ve Pembe Altın renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

http://www.androidheadlines.com/2016/03/lg-has-released-new-x-cam-x-screen-promo-images.html Yorum Yaz
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unpop 2 yıl
Piyasada su an LG TR garantii 750 TL , alınır mı ?
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senersongur 3 yıl
Sanırım Asus Zenfone Laser'e rakip geliyor. Ama pili 4000mah civarı olmalıydı sanki.
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newice 3 yıl
bu donanımla ne kadar satmayı düşünüyorlar fiyat 500 tl olursa belki iş görür
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Xtrud 3 yıl
Resmi tanıtımı yapılmış sergilenmiş cihazların farklı basın görseli yayınlanınca haber olmasıda ilginç.
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