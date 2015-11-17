LG akıllı televizyon sahiplerine müjdeli haber

Televizyon sektörünün güçlü isimlerinden LG, internet devi Google ile anlaşarak Smart TV yani akıllı televizyon kullanıcılarına müjdeli bir haber verdi.

İki firma yaptıkları ortaklık ile Google'ın "Play Movies" ve "TV" servislerini LG marka akıllı televizyonlara getirdiklerini duyurdu. İlk olarak WebOS işletim sistemi cihazlara, önümüzdeki ay ise NetCast 4.0 ve 4.5 cihazlara gelecek olan servisler, isimlerinden de anlaşılabileceği üzere kişilerin televizyon dizileri ve filmleri direkt olarak LG marka akıllı televizyonlar içerisinde izlemesine imkan tanıyacak. Yüksek ya da standart çözünürlükte görüntülenebilecek içerikler, bulut temelli olduğu için daha sonra Android cihazlarda devam ettirilebilecek.

Bu atılımla Android TV'ler haricinde Google Play Movies ve TV içeriklerine erişim sağlayan ilk şirket olan LG, Play Movies'i aralarında Türkiye'nin olmadığı 104 ülkeye bu ay içerisinde, TV'yi ise başlangıçta sadece Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da kullanıma sunulacak.

http://www.androidcentral.com/lg-smart-tvs-gain-access-googles-play-movies-tv