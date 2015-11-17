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LG akıllı televizyon sahiplerine müjdeli haber

Güney Koreli LG ile Google arasında önemli bir ortaklık yapıldı. Artık LG Smart TV sahipleri direkt olarak akıllı televizyonları içerisinden Google'ın Play Movies ve TV servislerini kullanabilecek.
3 yıl
4,5b
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Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG akıllı televizyon sahiplerine müjdeli haber

Televizyon sektörünün güçlü isimlerinden LG, internet devi Google ile anlaşarak Smart TV yani akıllı televizyon kullanıcılarına müjdeli bir haber verdi.
İki firma yaptıkları ortaklık ile Google'ın "Play Movies" ve "TV" servislerini LG marka akıllı televizyonlara getirdiklerini duyurdu. İlk olarak WebOS işletim sistemi cihazlara, önümüzdeki ay ise NetCast 4.0 ve 4.5 cihazlara gelecek olan servisler, isimlerinden de anlaşılabileceği üzere kişilerin televizyon dizileri ve filmleri direkt olarak LG marka akıllı televizyonlar içerisinde izlemesine imkan tanıyacak. Yüksek ya da standart çözünürlükte görüntülenebilecek içerikler, bulut temelli olduğu için daha sonra Android cihazlarda devam ettirilebilecek.
Bu atılımla Android TV'ler haricinde Google Play Movies ve TV içeriklerine erişim sağlayan ilk şirket olan LG, Play Movies'i aralarında Türkiye'nin olmadığı 104 ülkeye bu ay içerisinde, TV'yi ise başlangıçta sadece Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da kullanıma sunulacak.

http://www.androidcentral.com/lg-smart-tvs-gain-access-googles-play-movies-tv Yorum Yaz
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kucukyenici 3 yıl
İlk 104'ün içinde yokuz! Geriye kaç ülke kaldı?
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
patren
lg gozunde turkiye 3 dunya ulkesi

Hocam kusura bakma da yaptığın yorum çok saçma. "Play Movies" hizmeti Google tarafından Türkiye'ye verilmiyor. LG halihazırda Türkiye'de verilmeyen bir hizmeti nasıl kendi televizyonlarına getirsin. Yani burda LG'yi bağlayan hiçbir şey yok.
patrenlg gozunde turkiye 3 dunya ulkesiHocam kusura bakma da yaptığın yorum çok saçma. "Play Movies" hizmeti Google tarafından Türkiye...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
biz adam değiliz, onun için bize gelmez ! :(
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V4LKyR 3 yıl
Türkiye jeopolitik konumu sebebiyle şu anki konumunda aslında. O da olmasaydı Etiyopya gibi bi ülke olurduk büyük ihtimalle.
Türkiye, 105. dünya ülkesi.
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shadowtr 3 yıl
Komik komik yorum yapmayın. Türkiye'de olmayan bir hizmeti LG sunsa ne olacak.
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alemburda34 3 yıl
Yuh 104 ulke icine bizi kaynak yapamamislar mi? Uvey evlat muamelesi goruyoruz. Artik gelsede kullanmam
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arel.gr 3 yıl
henuz baktim "Play Movies" simdilik yok.
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
patren
lg gozunde turkiye 3 dunya ulkesi

Hocam kusura bakma da yaptığın yorum çok saçma. "Play Movies" hizmeti Google tarafından Türkiye'ye verilmiyor. LG halihazırda Türkiye'de verilmeyen bir hizmeti nasıl kendi televizyonlarına getirsin. Yani burda LG'yi bağlayan hiçbir şey yok.
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Fenomenon 3 yıl
Bunlara hiç gerek yok, 40-50$'a ortalama bi android tv box alınabiliyor.
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hakanlevent 3 yıl
telefonlarını hemen getirirler tv leri hemen gelir , satıcaklar cünkü, hizmete geldigi zaman 104 ülke arasında olmayız , sizin gibi zihniyetlerden nefret ediyorum , lg tv aldıgıma bi kez daha pişmanım , böyle hızmet böyle karaktersizlik olmaz vericeksen herkeze eşit şartlarda verceksin vermiceksen alırken yoktu öyle bi söz vermedik diceksin ve susucaz lg!!!
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matador_mirkhan 3 yıl
Bunlar hangi modeller olacak tam olarak? Kaç yılı üretimi tv lerden başlıyor?
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kucukyenici 3 yıl
İlk 104'ün içinde yokuz! Geriye kaç ülke kaldı?
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Patren 3 yıl
lg gozunde turkiye 3 dunya ulkesi
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trkarapanda123asd 3 yıl Patren
patren

lg gozunde turkiye 3 dunya ulkesi

Tüm firmalar öyle görüyor samsung güncellemede,sony nin geç tarihlerde cihazı getirmesi,apple ın yüksek fiyatları,htc orta seviye için 2000 tl istemesi keşke düzgün yerli bir firma olsada muhtaç kalmasak hiçbir cihazlarına
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