LG bir daha Nexus ortaklığına girmeyebilir

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Geçen yıl Google ve LG işbirliği ile piyasada gördüğümüz Nexus 4 modeli pek çok ülkede halen satışlarına devam ediyor. İlk aylarda stok sıkıntısı olsa da devamında engel aşılmış ve model daha fazla ülkeye gönderilmişti.
Son dönemde en fazla sorulan soru yeni Nexus akıllı telefonunun kimin elinden çıkacağıydı. Pek çok kaynak LG'nin yeni Nexus cihazına imza atacağını söylese de yetkili ağızlardan şimdilik bunun pek mümkün olmadığı açıklandı.
LG Avrupa başkan yardımcısı yaptığı açıklamada, Nexus 4 ile üretim problemlerine rağmen büyük bir başarı yakaladıklarını ancak böyle bir başarıya tekrar ihtiyaç duymayacaklarını dile getirdi. Yönetici ayrıca Galaxy S4 Google Edition tarzındaki çalışmaların kendi firmaları açısından bir değerinin olmadığını ve özel arayüzlerle farklılaşmak istediklerini sözlerine ekledi.
Yöneticinin bu açıklamaları bir Nexus 5 modelinin LG tarafından gelmeyeceği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak prototip modelin test aşamasında olduğu ve dikkat çekici bir kamera sensörünün yer aldığı internete sızdırılmıştı. Bu bakımdan Google'ın başka bir ortakla Nexus çalışmaları yaptığı ihtimali akla geliyor.
Yeni Nexus akıllı telefonunun ne zaman tanıtılacağı konusunda net bilgiler yok. Ekim ayında Android 5.0 sürümü ile birlikte yapılacağına yönelik beklentiler artsa da bununla ilgili elde edilmiş bir veri de yok. Bu bakımdan bir tarih konusunda konuşmak zor.
http://www.phonearena.com/news/LG-hints-it-is-not-working-on-a-Nexus-5-done-with-stock-Androids_id43430 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca Android'i bugünkü seviyesine getiren Samsung'un hem kendi adına hem de Google adına yaptığı Nexus serisi cihazlar olmuştur. Sony'nin de aynı kaliteyi yakalayacağını ve talebi karşılayabileceğini düşünüyorum.
Sony kalitesi ve google stabilitesi ve performansı bir araya gelirse voltran'ı oluştururlar düşünüyorum...
BİM Nexus 5
999.90 TL
:)
Aman ne komik
hiç...
laf olsun, torba dolsun. ağzı olan konuşuyor...
önümüzdeki 1 yıl içerisinde Fhd yükünün altından rahatça kalkan bir gpu piyasaya üretseler kafi.
neden MOTOROLA'ya yaptrıp 2 yerden kazanmıyon
motorola yazılım sorunları nedeniyle bu durumda yapsana bi haraket yapsana
yaparsa su geçirmezliği,kırılmazlığı MOTOROLA yapar ama yazılım google babada olmalı,
droid razr serisi abartıldı,nexus 5 yapılmalı
Ayrıca eksi vermiş biri ama arkadaşın dediği doğru; Optimus G ile Nexus 4'ü bir karşılaştırın arkadaşlar. Ben aradaki fiyat farkına değecek bir ekstra özellik bulamadım. Optimus arayüzünü severim ama arayüz o kadar eder mi birader... :) Sanırsın işletim sistemini yapıyor. Bu LG için gerçerli değil sadece;yanlış anlaşılmasın, her firmada böyle. Ha, unutmadan bunları markalar üretiyor ama Google'ın istekleri doğrultusunda, öyle kafadan yapmıyorlar. Apple'ın gerilla taktiğine maruz kalmamak için iyice yuvarlak yapılıyor Nexus'lar, SD kart olmuyor, radyo da genelde olmuyor. Bakalım nasıl olacak yenisi. Gerçi Nexus'lar beni cezbetmiyor, ben Android 5'i merak ediyorum esas. :)
değiştirilebilir olarak eklemeli,böylelikle isteyen firmanın arayüzünü isteyen stock arayüzü kullanır.
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