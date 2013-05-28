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LG bir daha Nexus ortaklığına girmeyebilir

5 yıl
986
1
54
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG bir daha Nexus ortaklığına girmeyebilir

Geçen yıl Google ve LG işbirliği ile piyasada gördüğümüz Nexus 4 modeli pek çok ülkede halen satışlarına devam ediyor. İlk aylarda stok sıkıntısı olsa da devamında engel aşılmış ve model daha fazla ülkeye gönderilmişti. 

Son dönemde en fazla sorulan soru yeni Nexus akıllı telefonunun kimin elinden çıkacağıydı. Pek çok kaynak LG'nin yeni Nexus cihazına imza atacağını söylese de yetkili ağızlardan şimdilik bunun pek mümkün olmadığı açıklandı.

LG Avrupa başkan yardımcısı yaptığı açıklamada, Nexus 4 ile üretim problemlerine rağmen büyük bir başarı yakaladıklarını ancak böyle bir başarıya tekrar ihtiyaç duymayacaklarını dile getirdi. Yönetici ayrıca Galaxy S4 Google Edition tarzındaki çalışmaların kendi firmaları açısından bir değerinin olmadığını ve özel arayüzlerle farklılaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Yöneticinin bu açıklamaları bir Nexus 5 modelinin LG tarafından gelmeyeceği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak prototip modelin test aşamasında olduğu ve dikkat çekici bir kamera sensörünün yer aldığı internete sızdırılmıştı. Bu bakımdan Google'ın başka bir ortakla Nexus çalışmaları yaptığı ihtimali akla geliyor.

Yeni Nexus akıllı telefonunun ne zaman tanıtılacağı konusunda net bilgiler yok. Ekim ayında Android 5.0 sürümü ile birlikte yapılacağına yönelik beklentiler artsa da bununla ilgili elde edilmiş bir veri de yok. Bu bakımdan bir tarih konusunda konuşmak zor.

http://www.phonearena.com/news/LG-hints-it-is-not-working-on-a-Nexus-5-done-with-stock-Androids_id43430 Yorum Yaz
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Firaristt 5 yıl en beğenilen
Android=Samsung algısı oluşmaya başladı. HTC ve Sony adından söz etrirse de yine de Samsung kadar iddialı ve sağlam değiller. Tabii piyasadaki algıyı bir cihazla bir anda değiştirmek mümkün değil. Samsung S2'den beri yazılım ve donanım tarafında hep rakiplerinden sıyrılıp bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama gerekli ama gereksiz. Ve bunların meyvelerini de yiyorlar. LG ise ipleri salmış gibi bir izlenim yarattı bende. Sony ve HTC'den umitliyim, eskiye nazaran daha iyi durumdalar. Umarım HTC ve Sony ivmelerini arttırır da Samsung tekelini engellerler.
Android=Samsung algısı oluşmaya başladı. HTC ve Sony adından söz etrirse de yine de Samsung kadar iddialı ve sağlam değiller. Tabii piyasadaki algıyı bir cihazl...
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LegendM 5 yıl
Arkadaşlar nexus ların geleceği samsungla artık bu belli birşey.Google baktı tedarik sıkıntısı yapıyor lg.Samsung'a sardı
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Pulstar 5 yıl
Samsung ve Sony'den başkası Nexus serisi üretimini kaldıramaz. Diğer üreticilerin (Asus, HTC, LG) kendi ürünleri bile sıkıntılı ve/veya talebi karşılayamıyorken üstüne bir de Nexus işine girmeleri olumsuz sonuçlar ortaya çıkarıyor.
Ayrıca Android'i bugünkü seviyesine getiren Samsung'un hem kendi adına hem de Google adına yaptığı Nexus serisi cihazlar olmuştur. Sony'nin de aynı kaliteyi yakalayacağını ve talebi karşılayabileceğini düşünüyorum.
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Tour Guide 5 yıl
Samsung üretmesin , iyice tekelleşti zaten . Benim gönlüm de Motorolo'dan yana.
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P3rF3cT55 5 yıl Pulstar
Pulstar

Samsung ve Sony'den başkası Nexus serisi üretimini kaldıramaz. Diğer üreticilerin (Asus, HTC, LG) kendi ürünleri bile sıkıntılı ve/veya talebi karşılayamıyorken üstüne bir de Nexus işine girmeleri olumsuz sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Ayrıca Android'i bugünkü seviyesine getiren Samsung'un hem kendi adına hem de Google adına yaptığı Nexus serisi cihazlar olmuştur. Sony'nin de aynı kaliteyi yakalayacağını ve talebi karşılayabileceğini düşünüyorum.

Sony kalitesi ve google stabilitesi ve performansı bir araya gelirse voltran'ı oluştururlar düşünüyorum...
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The Raider 5 yıl
Herkes android artık samsung diyor evet ben de samsung kullanıyorum ama onun da eksikleri var öncelikle şu dandik plastik kasadan ve standart 100 metre ileriden bile samsung olduğu anlaşılan tasarımdan kurtulması gerekiyor. Ayrıca çok fazla gereksiz model çıkarıyor.. bence Ace serisi S serisi ve Note serisi olmalı hem model az olur bu sayede güncelleme konusunda sorun da yaşamaz...
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SS10 5 yıl
Motorola çıkarsın, işte o zaman "Nexus'a başka kimsenin eli dokunmasın bir daha" dersiniz.
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selcuk20 5 yıl
En son gelen haberlere göre yeni modeli BİM üretecekemiş. 10 Mayıs'tan itibaren BİM mağazalarında. Stok: 5 adet
BİM Nexus 5
999.90 TL
:)
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Be All My Sins Remembered 5 yıl selcuk20
selcuk20

En son gelen haberlere göre yeni modeli BİM üretecekemiş. 10 Mayıs'tan itibaren BİM mağazalarında. Stok: 5 adet



BİM Nexus 5

999.90 TL



:)

Aman ne komik
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Vash The Stampede 5 yıl
Düşünen Biri
senersongur Nexus 5 4 GB ram 2560*1440 çözünürlükle gelir. En kötü 1920*1080
Hocam gerçek anlamda merak ediyorum sırf onun için soruyorum: O çözünürlüğü destekleyen gpu var mı piyasada? tamam 4 gb ram ide koyduk ısıyı neyle halledicez? en önemlisi bataryayı napıcaz?

hiç...
laf olsun, torba dolsun. ağzı olan konuşuyor...
önümüzdeki 1 yıl içerisinde Fhd yükünün altından rahatça kalkan bir gpu piyasaya üretseler kafi.
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umutaltdag 5 yıl
madem Nexus gibi bi serin var yanında bi de MOTOROLA'nın teknolojisi var
neden MOTOROLA'ya yaptrıp 2 yerden kazanmıyon
motorola yazılım sorunları nedeniyle bu durumda yapsana bi haraket yapsana
yaparsa su geçirmezliği,kırılmazlığı MOTOROLA yapar ama yazılım google babada olmalı,
droid razr serisi abartıldı,nexus 5 yapılmalı
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Pondera 5 yıl
Benim markam LG, Sony'i de çok seviyorum ama Samsung Android'de liderliğini kesinleştirdi. Özellikle de S4'ten sonra. Sizin benim sevmemiz, almamız birşey ifade etmiyor; global rakamları inceleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Google'da bu yüzden Samsung'u yanında tutacaktır. Belki diğer firmalara da birer şans verir küstürmemek için ama asıl ihale Samsung'un olacaktır. Adamın açıklaması biraz havada bence. Samsung Apple'dan uzaklaşırken Google'a yaklaşıyor. LG ise Apple'a yaklaşıyor. Bir sürü şey var ortada. Ama ben bu biz öyle istiyoruz muhabbetini çok gerçekçi bulmadım. En iyi ihtimalle karşılıklı karar vermişlerdir.
Ayrıca eksi vermiş biri ama arkadaşın dediği doğru; Optimus G ile Nexus 4'ü bir karşılaştırın arkadaşlar. Ben aradaki fiyat farkına değecek bir ekstra özellik bulamadım. Optimus arayüzünü severim ama arayüz o kadar eder mi birader... :) Sanırsın işletim sistemini yapıyor. Bu LG için gerçerli değil sadece;yanlış anlaşılmasın, her firmada böyle. Ha, unutmadan bunları markalar üretiyor ama Google'ın istekleri doğrultusunda, öyle kafadan yapmıyorlar. Apple'ın gerilla taktiğine maruz kalmamak için iyice yuvarlak yapılıyor Nexus'lar, SD kart olmuyor, radyo da genelde olmuyor. Bakalım nasıl olacak yenisi. Gerçi Nexus'lar beni cezbetmiyor, ben Android 5'i merak ediyorum esas. :)
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Firaristt 5 yıl en beğenilen
Android=Samsung algısı oluşmaya başladı. HTC ve Sony adından söz etrirse de yine de Samsung kadar iddialı ve sağlam değiller. Tabii piyasadaki algıyı bir cihazla bir anda değiştirmek mümkün değil. Samsung S2'den beri yazılım ve donanım tarafında hep rakiplerinden sıyrılıp bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama gerekli ama gereksiz. Ve bunların meyvelerini de yiyorlar. LG ise ipleri salmış gibi bir izlenim yarattı bende. Sony ve HTC'den umitliyim, eskiye nazaran daha iyi durumdalar. Umarım HTC ve Sony ivmelerini arttırır da Samsung tekelini engellerler.
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Aytu ATR 5 yıl
Benc google nexus veya google edition adı altında stock arayüzlü cihaz üreteceğine ,stock arayüzü yeni android sürümlerine
değiştirilebilir olarak eklemeli,böylelikle isteyen firmanın arayüzünü isteyen stock arayüzü kullanır.
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ycanatilgan 5 yıl
Google in Nexus uretmedigi bir motorola kaldi
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memoseler 5 yıl
Koy şu Nexuslara 64 GB standart hafıza. Ozaman SD kartmış cartmış curtmuş hiçbirşey kalmaz be... Bide Samsung üretsin. Diğerleri çok amatör. Ya Üretimde sıkıntı yaşıyor ya dağıtımda yada pazalamada. Samsung kendi üretiyor kendi dağıtıyor kendi pazarlıyor. En iyisi.
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carter 5 yıl
İsabet olmuş. Samsung bu işi layıkıyla yapar.
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