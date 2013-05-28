LG bir daha Nexus ortaklığına girmeyebilir





Geçen yıl Google ve LG işbirliği ile piyasada gördüğümüz Nexus 4 modeli pek çok ülkede halen satışlarına devam ediyor. İlk aylarda stok sıkıntısı olsa da devamında engel aşılmış ve model daha fazla ülkeye gönderilmişti.





Son dönemde en fazla sorulan soru yeni Nexus akıllı telefonunun kimin elinden çıkacağıydı. Pek çok kaynak LG'nin yeni Nexus cihazına imza atacağını söylese de yetkili ağızlardan şimdilik bunun pek mümkün olmadığı açıklandı.





LG Avrupa başkan yardımcısı yaptığı açıklamada, Nexus 4 ile üretim problemlerine rağmen büyük bir başarı yakaladıklarını ancak böyle bir başarıya tekrar ihtiyaç duymayacaklarını dile getirdi. Yönetici ayrıca Galaxy S4 Google Edition tarzındaki çalışmaların kendi firmaları açısından bir değerinin olmadığını ve özel arayüzlerle farklılaşmak istediklerini sözlerine ekledi.





Yöneticinin bu açıklamaları bir Nexus 5 modelinin LG tarafından gelmeyeceği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak prototip modelin test aşamasında olduğu ve dikkat çekici bir kamera sensörünün yer aldığı internete sızdırılmıştı. Bu bakımdan Google'ın başka bir ortakla Nexus çalışmaları yaptığı ihtimali akla geliyor.





Yeni Nexus akıllı telefonunun ne zaman tanıtılacağı konusunda net bilgiler yok. Ekim ayında Android 5.0 sürümü ile birlikte yapılacağına yönelik beklentiler artsa da bununla ilgili elde edilmiş bir veri de yok. Bu bakımdan bir tarih konusunda konuşmak zor.

http://www.phonearena.com/news/LG-hints-it-is-not-working-on-a-Nexus-5-done-with-stock-Androids_id43430