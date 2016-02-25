LG bu yıl yeni bir Nexus telefonu üretmeyecek

2014 yılını saymazsak 2012 senesinden beri Google ile iyi bir ortaklık kuran LG, bu ortaklık sonucunda 2012 yılında Nexus 4, 2013 yılında Nexus 5 ve son olarak ise 2015 yılında Nexus 5X modellerini tüketiciyle buluşturdu. Nexus severler arasında efsane modellerin üreticisi konumunda bulunan Güney Kore'li elektronik devi 2016 yılında herhangi bir Nexus telefonu üretmeyeceklerini açıkladı.

Doğrudan LG sözcüsünden gelen açıklamalar ile resmiyete kavuşan durum neticesinde bu yıl LG üretimi yeni bir Nexus 5X halefi göremeyeceğiz. Bu durumun gerçekleşmesinin nedeni olarak firmanın kendi markası üzerinde yoğunlaşacak olması gösterilirken LG'nin G5 modeline ağırlık odaklanmak istediği belirtiliyor. Nexus cihazlarındaki kâr marjlarının düşüklüğü ve cihazların cihaz üreticisinden çok Google markasına ait olarak algılanmasının da nedenlerden bazıları olabileceği düşünülüyor.

LG'nin akıllı saat kanadı hakkında da demeç veren sözcü; üretimi iptal edilen Watch Urbane LTE 2nd Edition modelinin yılın ikinci yarısından sonra tekrar raflarda yerini alacağını belirtiyor. Hatırlanacağı üzere Android Wear işletim sistemine sahip akıllı saat geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan ekran sorunları nedeniyle satışa sunulur sunulmaz piyasadan çekilmek durumunda kalmıştı. Anlaşılan bu sorunların üstesinden gelen LG, akıllı saati tekrardan piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Watch Urbane LTE 2nd Edition yanında firmanın yılın ikinci yarısında bir model daha piyasaya süreceğini belirten LG sözcüsü model hakkında herhangi bir detayda bulunmuyor.

Son olarak LG G Flex konusuna da değinen yetkili, firmanın bu yıl G5 ve yılın ilerleyen döneminde çıkaracağı V ailesinden bir modele odaklanacağını ancak kavisli ekranların henüz bir yere gitmediğini sözlerine ekliyor.

http://www.cnet.com/news/google-nexus-5x-lg-successor-nexus-5-there-wont-be/