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LG bu yıl yeni bir Nexus telefonu üretmeyecek

Google ile ortaklığı sonucunda 3 Nexus telefonuna imza atan LG'den Nexus severlere üzücü bir haber geldi, 2016 yılında LG üretimi yeni bir Nexus telefonu göremeyeceğiz.
3 yıl
2,8b
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10
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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LG bu yıl yeni bir Nexus telefonu üretmeyecek
 
2014 yılını saymazsak 2012 senesinden beri Google ile iyi bir ortaklık kuran LG, bu ortaklık sonucunda 2012 yılında Nexus 4, 2013 yılında Nexus 5 ve son olarak ise 2015 yılında Nexus 5X modellerini tüketiciyle buluşturdu. Nexus severler arasında efsane modellerin üreticisi konumunda bulunan Güney Kore'li elektronik devi 2016 yılında herhangi bir Nexus telefonu üretmeyeceklerini açıkladı. 
Doğrudan LG sözcüsünden gelen açıklamalar ile resmiyete kavuşan durum neticesinde bu yıl LG üretimi yeni bir Nexus 5X halefi göremeyeceğiz. Bu durumun gerçekleşmesinin nedeni olarak firmanın kendi markası üzerinde yoğunlaşacak olması gösterilirken LG'nin G5 modeline ağırlık odaklanmak istediği belirtiliyor. Nexus cihazlarındaki kâr marjlarının düşüklüğü ve cihazların cihaz üreticisinden çok Google markasına ait olarak algılanmasının da nedenlerden bazıları olabileceği düşünülüyor.
LG'nin akıllı saat kanadı hakkında da demeç veren sözcü; üretimi iptal edilen Watch Urbane LTE 2nd Edition modelinin yılın ikinci yarısından sonra tekrar raflarda yerini alacağını belirtiyor. Hatırlanacağı üzere Android Wear işletim sistemine sahip akıllı saat geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan ekran sorunları nedeniyle satışa sunulur sunulmaz piyasadan çekilmek durumunda kalmıştı. Anlaşılan bu sorunların üstesinden gelen LG, akıllı saati tekrardan piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Watch Urbane LTE 2nd Edition yanında firmanın yılın ikinci yarısında bir model daha piyasaya süreceğini belirten LG sözcüsü model hakkında herhangi bir detayda bulunmuyor.
Son olarak LG G Flex konusuna da değinen yetkili, firmanın bu yıl G5 ve yılın ilerleyen döneminde çıkaracağı V ailesinden bir modele odaklanacağını ancak kavisli ekranların henüz bir yere gitmediğini sözlerine ekliyor.

http://www.cnet.com/news/google-nexus-5x-lg-successor-nexus-5-there-wont-be/ Yorum Yaz
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Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
Nokia'nın nexus üretmesini isteyenler ?
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kadirirdem 3 yıl
samsung'a yaptırsın Google Lg yapmasın...
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Nike Tyson 3 yıl
Ulan g4 kullaniyorum adamlar tasarimi duzgun yaptilar sd808 kptu.G5te performans iyi tasarim cok kotu bu firmadan bi mok olmaz.
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TearsForFears 3 yıl Nike Tyson
Nike Tyson

Ulan g4 kullaniyorum adamlar tasarimi duzgun yaptilar sd808 kptu.G5te performans iyi tasarim cok kotu bu firmadan bi mok olmaz.

Bence G5'in tasarımı malzeme kalitesi daha güzel.
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Quoand 3 yıl
Flex 3 gelicek mi gelmicek mi kafamda deli sorular
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BekirHan 3 yıl
Uzun süredir Nexus 5 kullanıyorum ve bozulmadığı sürece değiştirmeyi düşünmüyorum. Nexus 5x çok güzel bir telefon ama Nexus 5 bana 4.85" lik boyutun idealliğine o kadar alıştırmış ki daha büyük/küçük bir boyut istemez oldum. Keşke 5x' te aynı boyutta gelseydi. Zira kamerası vs. çok güzel çalışıyor cihazın.
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Mr. Jingles 3 yıl
5X ile sıçtılar zaten. S808 ve S810 sorunlu seriydiler ve çıkan iki Nexus cihaz da bunlarla çıktı. Keşke S820 işlemcili LG ya da Nokia üretimi 1K ekranlı bir Nexus görebilsek efsane olur. 2K ekran yerine 1K olsa performans canavarı süper bir telefon olur.
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Das Boot 3 yıl
Nexus 5'i bulan halen alabilir
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Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
Nokia'nın nexus üretmesini isteyenler ?
2 Yanıt Yanıtla +8
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General. 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun
Nokia'nın nexus üretmesini isteyenler ?

Nokia yıllarca bizi sömürdü zaten o yapmasın, Lenovo yapsın moto serisi ve uygun fiyat tadından yenmez.
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esmerbuyucu 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun
Nokia'nın nexus üretmesini isteyenler ?

Nokia neden Nexus üretsin?
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