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LG bu yılın ilk yarısı için G Pro 2 modelini tanıtabilir

5 yıl
8,5b
1
56
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG bu yılın ilk yarısı için G Pro 2 modelini tanıtabilir

2012 sonlarında o dönemin en güçlü Android akıllı telefonu olarak Optimus G modelini lanse eden LG, 2013 yılının başlarında da Optimus G Pro modelini tanıtmıştı. Herkes Optimus G Pro modelini Optimus G modelinin devamı gibi görse de sonradan devam modelinin G2 olduğu anlaşılmıştı.

Güney Koreli kaynaklar LG'nin bu yıl da benzer bir lansman stratejisi izleyeceğini belirtiyor. Geçen yıl Ağustos ayında G2 amiral gemi modelini tanıtan LG, bir ara model olarak bu yıl G Pro 2'yi tanıtabilir. 

G2 modelinin kısa bir süredir piyasada olması ve beklenen satışın altında kalması nedeniyle LG'nin G3 amiral gemi modelini yılın ilk yarısında tanıtmak istemediği konuşuluyor. Firma G3 modeli için yılın ikinci yarısını bekleyecek. 

Bununla birlikte Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğine de LG'nin iddialı bir model tanıtacağına dair önceki iddialar, G Pro 2 modelinin varolma ihtimalini güçlendiriyor. Kaynaklardan gelen bilgilere göre G Pro 2, Optimus G Pro modelinin devamı olacak şekilde hazırlanıyor. 

Optimus G Pro modelinde hatırlanacağı üzere Snapdragon 600 yongaseti ve 5.5 inçlik Full HD ekran yer alıyordu. G Pro 2 modelinde de 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran yer alacağı belirtiliyor. Bununla birlikte batarya, işlemci, ve dahili kapasite gibi bileşenlerde de geliştirmeler olacak.

LG, G Pro 2 modeli ile yılın ilk yarısını kapatacak ve G3 modeline de zaman kazandıracak. Bu süreçte Galaxy S5 ile de rekabet etmeye çalışacak. Modelin en geç Mart ayında satışa sunulması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Before-launching-the-G3-LG-might-release-a-G-Pro-2_id50871 Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
lg'nin ısrarlı ve kaliteli ürünler ortaya çıkarmak için gösterdiği çabaları takdir ediyorum.
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tekno_gus 5 yıl
Güncelleme vermedikten sonra 4k ekran koysun 16 çekirdek koysun boş g pro ve g halen 4.1.2 kaldı millet artık gırgıra vuruyor 2078 güncelleme verirdiye
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 yıl
Ne zaman LG cep telefonu ile ilgili bir şey yazılsa aynı yorumlar geliyor: "güncelleme vermiyor". tüm marka ve modellerde güncelleme yapınca pil ömründe ve grafiklerde anormal bi artış mı oluyor, telefonu geri verecek kadar bi hata var mesela onu mu düzeltiyor.. hatta uzaya mı gidiyor kardeşim bu..
bir arkadaş yazmış g pro'nun 4.1.2 hali yeni güncellemesi olan çoğu telefondan iyidir diye.. şiddetle katılıyorum..
sanki herkes sabancı'nın torunu, her ay telefon değiştiriyoruz, sanki 24 saat oyun oynayan işsiz güçsüz tayfası.. manyak gibi kullanalım, ekran ışığı en sonda olsun, film indirirken müzik dinleyelim, 4k ekran olsun; sonra çıkıp "3000 mAh yetmiyor, neden 4000 yapmıyolar" diye trip atalım..
evdeki televizyonunda HD kanal sayısı 5i geçmez, çektiği 4k videoyu nerede seyredeceği belli değil, hala 14 cm telefona "niye 4k yok yeaa" diye atarlı giderli mesaj yazanlar var.. sayıyla mı gönderdiler, hakikaten sizin başka işiniz yok mu birader ya..
Ne zaman LG cep telefonu ile ilgili bir şey yazılsa aynı yorumlar geliyor: "güncelleme vermiyor". tüm marka ve modellerde güncelleme yapınca pil ömründe ve graf...
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Ne zaman LG cep telefonu ile ilgili bir şey yazılsa aynı yorumlar geliyor: "güncelleme vermiyor". tüm marka ve modellerde güncelleme yapınca pil ömründe ve grafiklerde anormal bi artış mı oluyor, telefonu geri verecek kadar bi hata var mesela onu mu düzeltiyor.. hatta uzaya mı gidiyor kardeşim bu..
bir arkadaş yazmış g pro'nun 4.1.2 hali yeni güncellemesi olan çoğu telefondan iyidir diye.. şiddetle katılıyorum..
sanki herkes sabancı'nın torunu, her ay telefon değiştiriyoruz, sanki 24 saat oyun oynayan işsiz güçsüz tayfası.. manyak gibi kullanalım, ekran ışığı en sonda olsun, film indirirken müzik dinleyelim, 4k ekran olsun; sonra çıkıp "3000 mAh yetmiyor, neden 4000 yapmıyolar" diye trip atalım..
evdeki televizyonunda HD kanal sayısı 5i geçmez, çektiği 4k videoyu nerede seyredeceği belli değil, hala 14 cm telefona "niye 4k yok yeaa" diye atarlı giderli mesaj yazanlar var.. sayıyla mı gönderdiler, hakikaten sizin başka işiniz yok mu birader ya..
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santanio 5 yıl
Benim babam senin babani döver v2014 olmuş... Yazik... Mesut bey bile videolarında bas bas söylüyor fanatik olmayin gücümüzün yettiği(para) akliniza yatan urun size gore en iyisi diye. Ama görünen oki nato mermer…. Ne dense bos ama sitenin kalitesini düşüren bu dialoglarin silinmesi taraftariyim. Sadece bana değil bir çok insana vakit kaybettirecek omrumuzden çalan yazilar okuyoruz. Bu isten para kazanan sitenin en azindan ana sayfa haberlerinde moderatorlerin duzenli temizlik yapmasi doğru olacaktır.
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ensar_cakmak 5 yıl
Lg nin kaliteli urun cikarma cabasini tebrik ederim ama bide guncellemeleri verirse daha iyi olur lg
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F.Chopin 5 yıl
Nexus ve G serisi gerisi 5 para etmez
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wolf silver 5 yıl
LG G pro 2 galaxy s5 ın rakıbı olamaz.. yıne satıs rakamlarının altında kalacaktır.. cunku bu phablet kategorısıne gırıyor. eger lg yılın bırıncı yarısında LG G3 cıkarırsa galaxy S5 ın rakıbı olabılır. ancak bu seferde g2 sahıplerıne yazık olacaktır.
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AppleFans 5 yıl wolf silver
wolf silver
LG G pro 2 galaxy s5 ın rakıbı olamaz.. yıne satıs rakamlarının altında kalacaktır.. cunku bu phablet kategorısıne gırıyor. eger lg yılın bırıncı yarısında LG G3 cıkarırsa galaxy S5 ın rakıbı olabılır. ancak bu seferde g2 sahıplerıne yazık olacaktır.

Aslinda lg samsungun buyuk cikis yaptigi ve note serisini hedef aliyor. Yani g pro 2 aslinda note3'e karsi cikarilacak bir tel. Samsung da buna karsi s5'i cikaracak. Sonra lg g3'u s5'e rakip cikaracak. Sonra samsung note4'u g3'e rakip cikaracak. Aslinda bu bir kısır döngü farkettiysen. L*net kapitalizm.
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haqy 5 yıl
Eğer pil yeterliyse değiştirlebilir olup olmaması belki çoğu kişi için önem arz etmez fakat arttırılabilir hafızanın olmayışı tam bir rezalet.
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Amiral gemisi değil bu kayıkçının küreği
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Tek yapması gereken bol bol lansman bunu başarırsa önü açık firmanın
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DH Misafiri 5 yıl
G Pro 2 mi komedi :D
neden G 2 Pro değil ki
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crazywinner3 5 yıl
5 inc te 2k ekran nedir ya ,LG yapma bunu, uyma samsung'a
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