LG bu yılın ilk yarısı için G Pro 2 modelini tanıtabilir





2012 sonlarında o dönemin en güçlü Android akıllı telefonu olarak Optimus G modelini lanse eden LG, 2013 yılının başlarında da Optimus G Pro modelini tanıtmıştı. Herkes Optimus G Pro modelini Optimus G modelinin devamı gibi görse de sonradan devam modelinin G2 olduğu anlaşılmıştı.





Güney Koreli kaynaklar LG'nin bu yıl da benzer bir lansman stratejisi izleyeceğini belirtiyor. Geçen yıl Ağustos ayında G2 amiral gemi modelini tanıtan LG, bir ara model olarak bu yıl G Pro 2'yi tanıtabilir.





G2 modelinin kısa bir süredir piyasada olması ve beklenen satışın altında kalması nedeniyle LG'nin G3 amiral gemi modelini yılın ilk yarısında tanıtmak istemediği konuşuluyor. Firma G3 modeli için yılın ikinci yarısını bekleyecek.





Bununla birlikte Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğine de LG'nin iddialı bir model tanıtacağına dair önceki iddialar, G Pro 2 modelinin varolma ihtimalini güçlendiriyor. Kaynaklardan gelen bilgilere göre G Pro 2, Optimus G Pro modelinin devamı olacak şekilde hazırlanıyor.





Optimus G Pro modelinde hatırlanacağı üzere Snapdragon 600 yongaseti ve 5.5 inçlik Full HD ekran yer alıyordu. G Pro 2 modelinde de 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran yer alacağı belirtiliyor. Bununla birlikte batarya, işlemci, ve dahili kapasite gibi bileşenlerde de geliştirmeler olacak.





LG, G Pro 2 modeli ile yılın ilk yarısını kapatacak ve G3 modeline de zaman kazandıracak. Bu süreçte Galaxy S5 ile de rekabet etmeye çalışacak. Modelin en geç Mart ayında satışa sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Before-launching-the-G3-LG-might-release-a-G-Pro-2_id50871