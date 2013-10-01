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LG de kendi mobil güvenlik platformu Gate'i duyurdu

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG de kendi mobil güvenlik platformu Gate'i duyurdu

Bir dönem BlackBerry tarafından akıllı telefonlarına sunulan güvenlik platformu diğer markalara da örnek oldu ve pek çok örnek karşımıza çıktı. Ancak Samsung Knox ABD hükümeti tarafından da onaylandığı için en başarılısı kabul ediliyor.
Mobil güvenlik platformları kullanıcının kişisel uygulamalarını ve ana ekranını çekirdek seviyesinde kurumsal uygulama ve ana ekranından ayırıyor. Böylece hiçbiri birbirine müdahale edemiyor ve izinsiz erişimler bloke ediliyor.

Mobil günvelik trendine bugün yeni bir firma daha katıldı. Samsung'un hemşehrisi LG de Gate adlı hizmetini duyurdu. Gate hizmeti Knox ile benzer bir sistemde çalışıyor ve kurumsal ağlara bağlanmak için güvenli bir sanal ağ VPN oluşturuyor. Böylece kullanıcılar kurumsal ağdaki verilere erişebilirken, yöneticiler de gerekli güvenlik tedbirlerini uygulayabilecek. 

LG Gate ilk olarak LG G2 modelinde kullanılmaya başlanacak. Ancak bunun ne zaman olacağına dair herhangi bir bilgi yok. 

http://www.androidheadlines.com/2013/10/lg-gate-to-compete-with-samsung-knox-brings-byod-to-lg-g2.html Yorum Yaz
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No-FéAR 5 yıl
sanırım yakın bir zamanda lg kullanacağım için güzel bir haber :)
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shadowtr 5 yıl
Nexus 4 e de sağlanır mı bu özellik acep???
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Led Zeppelin 5 yıl
Bence eller başkasına ait :D
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Kaplan261 5 yıl
telefon hakkında tanıtım yapılmış adam gitmiş kadın hakkında yorum ve değerlendirme yapmış
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Nokia Specialist 5 yıl
Lg bu sefer kızı tutturamamış Bi dahaki sefere inşallah
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TheJudgé 5 yıl
Eli büyük bi kız seçmişlerki telefon büyük gözükmesin diye , kızın eli harbi büyükmüş
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ReDComrade 5 yıl
Hayatımda gördüğüm en çirkin kız lan bu
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Illustrious. 5 yıl ReDComrade
ReDComrade

Hayatımda gördüğüm en çirkin kız lan bu

Kaşlar.

Fazla ön planda sadece.
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gorkem2626 5 yıl ReDComrade
ReDComrade
Hayatımda gördüğüm en çirkin kız lan bu

Taş Ocağında Mi Çalışıyorsun
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