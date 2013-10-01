LG de kendi mobil güvenlik platformu Gate'i duyurdu





Bir dönem BlackBerry tarafından akıllı telefonlarına sunulan güvenlik platformu diğer markalara da örnek oldu ve pek çok örnek karşımıza çıktı. Ancak Samsung Knox ABD hükümeti tarafından da onaylandığı için en başarılısı kabul ediliyor.

Mobil güvenlik platformları kullanıcının kişisel uygulamalarını ve ana ekranını çekirdek seviyesinde kurumsal uygulama ve ana ekranından ayırıyor. Böylece hiçbiri birbirine müdahale edemiyor ve izinsiz erişimler bloke ediliyor.





Mobil günvelik trendine bugün yeni bir firma daha katıldı. Samsung'un hemşehrisi LG de Gate adlı hizmetini duyurdu. Gate hizmeti Knox ile benzer bir sistemde çalışıyor ve kurumsal ağlara bağlanmak için güvenli bir sanal ağ VPN oluşturuyor. Böylece kullanıcılar kurumsal ağdaki verilere erişebilirken, yöneticiler de gerekli güvenlik tedbirlerini uygulayabilecek.





LG Gate ilk olarak LG G2 modelinde kullanılmaya başlanacak. Ancak bunun ne zaman olacağına dair herhangi bir bilgi yok.

http://www.androidheadlines.com/2013/10/lg-gate-to-compete-with-samsung-knox-brings-byod-to-lg-g2.html