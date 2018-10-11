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LG'den yedi kameraya sahip kavisli bir akıllı telefon geliyor

Akıllı telefon üreticileri kamera sayısını artırma konusunda birbiriyle yarışmaya başladı. LG'nin patent başvurusu dördü arkada üçü ise önde olmak üzere toplam yedi kameralı bir telefona işaret ediyor
7 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG'nin akıllı telefon işlerinin son birkaç yıldır iyiye gitmediği ortada. Güney Koreli teknoloji devi modüler tasarıma sahip LG G5'i piyasaya sürmek gibi farklı şeyler dense de bir türlü işleri yoluna sokmayı başaramadı. Şirketin şimdi ise mobil bölümünü yepyeni bir fikirle canlandırmayı planladığı anlaşılıyor.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın dört arka kameralı ilk telefonu: Samsung Galaxy A9 (2018)"
LG'nin yedi kamera ile donatılmış kavisli tasarıma sahip bir akıllı telefon için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ön kısımda üç adet selfie kamerası var ancak çentik yok. Bunun yerine sensörlerin her biri ayrı ayrı ekrana gömülmüş gibi görünüyor. Arka panelde ise dairesel bir kadranın içine yerleştirilmiş toplam dört adet kamera var.

Kamera sayısını artırma trendi başladı

Yeni telefonun dış görünüşüne baktığımızda LG G4 gibi kavisli bir tasarıma sahip gibi görünüyor. Yedi kamera sunma fikri ilgi çekici olsa da, kesinlikle şaşırtıcı değil. Akıllı telefon üreticileri özellikle şu dönemde kamera sayısını artırmak için birbirleriyle yarışıyor.
Huawei geçtiğimiz Mart ayında P20 Pro modelini piyasaya sürerek üçlü kamera trendi başlatmıştı. Şimdi ise tanıtımı yaklaşan Mate 20 Pro'da dörtlü kamera sistemi sunacağına dair söylentiler var. Güney Koreli Samsung ise bugün dünyanın ilk dört arka kameralı telefonu Galaxy A9 (2018) modelini tanıttı.

https://www.androidheadlines.com/2018/10/lg-handset-patent-points-to-new-7-camera-curved-handset.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 ay
LG G7 THINQ kullaniyorum. Cok memnunum.
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haylaz__ 7 ay
4 tane haberi çıktı geçen gün şimdi 7
1 ay sonrada 10 kamera haberi çıkar
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xxlor 7 ay
İyice saçmaladılar . Ayrı ayrı kamera yapacaklarına tek bir kamera ile bu işi yapsınlar . Sony dışında o zaten tek kamera ile yapıyor
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Tengrist 7 ay
Yetmez ama idare eder 9 kamera olaydı alırdık sülalecek
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Guest-CBD9CC12F 7 ay
Tasarımı görünce 6600 geldi aklıma
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arthurking 7 ay
pil kapasitesini açıklıyorum, 3200. lg nin 4 yıldır standardı.öğlenden sonrayı zor görür.bunu bilmek için kahin olmaya da gerek yok zaten.
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xtonymadx 7 ay arthurking
lg g6 kullanıyorum telefonu şarja takalı 24 saat oluyor şarj yüz de 37 de bırakın artık çamur atmayı
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xtonymadx 7 ay arthurking
lg g6 kullanıyorum telefonu şarja takalı 24 saat oluyor şarj yüz de 37 de bırakın artık çamur atmayı
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Khoradasein 7 ay
İsim değişikliği gerekecek artık, telefonlu cep kamerası veya smart camera gibi bi şey....
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High Sierra 7 ay
LG telefon yerine ekran üretsin. Samsung tekelini kırsın oled pazarında. Başka da bir isteğim yok açıkçası ne JDI ne Sharp/Foxconn bu tekeli kırabilir.
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drjacob 7 ay
LG'nin halen telefon çıkartıyor olması büyük bir sorun bence
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ThePscho 7 ay
Birileri yine boş işler peşinde.
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8 etiket daha patent cep telefonu başvuru yedi kamera Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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