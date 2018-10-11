LG'den yedi kameraya sahip kavisli bir akıllı telefon geliyor

LG'nin akıllı telefon işlerinin son birkaç yıldır iyiye gitmediği ortada. Güney Koreli teknoloji devi modüler tasarıma sahip LG G5'i piyasaya sürmek gibi farklı şeyler dense de bir türlü işleri yoluna sokmayı başaramadı. Şirketin şimdi ise mobil bölümünü yepyeni bir fikirle canlandırmayı planladığı anlaşılıyor.

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"Dünyanın dört arka kameralı ilk telefonu: Samsung Galaxy A9 (2018)"

LG'nin yedi kamera ile donatılmış kavisli tasarıma sahip bir akıllı telefon için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ön kısımda üç adet selfie kamerası var ancak çentik yok. Bunun yerine sensörlerin her biri ayrı ayrı ekrana gömülmüş gibi görünüyor. Arka panelde ise dairesel bir kadranın içine yerleştirilmiş toplam dört adet kamera var.

Kamera sayısını artırma trendi başladı

Yeni telefonun dış görünüşüne baktığımızda LG G4 gibi kavisli bir tasarıma sahip gibi görünüyor. Yedi kamera sunma fikri ilgi çekici olsa da, kesinlikle şaşırtıcı değil. Akıllı telefon üreticileri özellikle şu dönemde kamera sayısını artırmak için birbirleriyle yarışıyor.

Huawei geçtiğimiz Mart ayında P20 Pro modelini piyasaya sürerek üçlü kamera trendi başlatmıştı. Şimdi ise tanıtımı yaklaşan Mate 20 Pro'da dörtlü kamera sistemi sunacağına dair söylentiler var. Güney Koreli Samsung ise bugün dünyanın ilk dört arka kameralı telefonu Galaxy A9 (2018) modelini tanıttı.

https://www.androidheadlines.com/2018/10/lg-handset-patent-points-to-new-7-camera-curved-handset.html