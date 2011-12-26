LG, dünyanın en büyük OLED ekranını CES 2012'de sergileyecek

Yılın ilk elektronik ürün fuarı CES 2012'ye sayılı günler kala teknoloji devleri sergileyecekleri yeniliklerin ipuçlarını vermekten geri kalmıyor.





LG'nin Güney Kore'de duyurusunu yaptığı yeni ürünü dünyanın en büyük OLED panele sahip televizyonu. 55 inç boyutundaki televizyon yüksek görüntü kalitesini ultra ince tasarımla birleştirerek, AMOLED teknolojisinin büyük panellere düşük maliyetle uygulanabileceğini de göstermiş oldu. OLED - Organik Işık Yayan Diyot ekranlar üretim maliyetinin yüksekliği nedeniyle küçük boyutlarda ve sınırlı sayıda üretiliyor.





OLED teknolojisi diyotların kendi ışığını üretmesini ve elektrik sinyallerine LCD panellerden 1000 kat daha hızlı tepki vermesini sağlıyor.





LG'nin 55 inçlik OLED TV'si hızlı tepkime süresi ile önemli bir imaj kalitesi yakalarken, 100 000:1 kontrast oranı ve geniş renk yelpazesi sunuyor.





Modelin inceliği özel bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadığı için 5mm'ye kadar düşürülebilmiş. Bu da bir kalemden daha ince olmasını sağlıyor. Dünyanın en ince tabletinin 7.7mm olduğunu düşünürsek tabletlerden bile ince bir OLED TV karşımıza çıkıyor.





LG yeni modelinde Oxide TFT adlı bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji daha küçük OLED ekranlarda kullanılan Düşük Isı Polisilikonu'nun (LTPS) aksine standart TFT panellere benzer şekilde çalışıyor ve LTPS panellerden biraz daha iyi görüntü kalitesi ve yüksek performans sunuyor.





LG, yeni 55 inçlik OLED TV modelini CES 2012'de ziyaretçilerin beğenisine sunacak.