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LG, dünyanın en büyük OLED ekranını CES 2012'de sergileyecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,8b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ilk elektronik ürün fuarı CES 2012'ye sayılı günler kala teknoloji devleri sergileyecekleri yeniliklerin ipuçlarını vermekten geri kalmıyor. 

LG'nin Güney Kore'de duyurusunu yaptığı yeni ürünü dünyanın en büyük OLED panele sahip televizyonu. 55 inç boyutundaki televizyon yüksek görüntü kalitesini ultra ince tasarımla birleştirerek, AMOLED teknolojisinin büyük panellere düşük maliyetle uygulanabileceğini de göstermiş oldu. OLED - Organik Işık Yayan Diyot ekranlar üretim maliyetinin yüksekliği nedeniyle küçük boyutlarda ve sınırlı sayıda üretiliyor.

OLED teknolojisi diyotların kendi ışığını üretmesini ve elektrik sinyallerine LCD panellerden 1000 kat daha hızlı tepki vermesini sağlıyor.

LG'nin 55 inçlik OLED TV'si hızlı tepkime süresi ile önemli bir imaj kalitesi yakalarken, 100 000:1 kontrast oranı ve geniş renk yelpazesi sunuyor.

Modelin inceliği özel bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadığı için 5mm'ye kadar düşürülebilmiş. Bu da bir kalemden daha ince olmasını sağlıyor. Dünyanın en ince tabletinin 7.7mm olduğunu düşünürsek tabletlerden bile ince bir OLED TV karşımıza çıkıyor.

LG yeni modelinde Oxide TFT adlı bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji daha küçük OLED ekranlarda kullanılan Düşük Isı Polisilikonu'nun  (LTPS) aksine standart TFT panellere benzer şekilde çalışıyor ve LTPS panellerden biraz daha iyi görüntü kalitesi ve yüksek performans sunuyor. 

LG, yeni 55 inçlik OLED TV modelini CES 2012'de ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

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Nephertiti 7 yıl en beğenilen
15" ekran vardı oled 20.000TL ydi artık oran olarak vurursak oda bize vurur :D.
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Bob Kelso 7 yıl
yahu bi rahat durun arkadaş, televizyonumdan soğudum daha bir sene olmadan bu ne ya :(
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xLmNt13 7 yıl
Dediğiniz gibi bu teknoloji şu an için pahalı 2015 ten sonra ancak alınabilir seviyeye gelir
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fotifoti 7 yıl
kore çok güzel teknoloji üretiyor. japonları geçecekler herhalde (geçmişte olabilirler) . Şu hala " gereksiz" diye yorum yapan arkadaşları anlamıyorum. ben 5 sene önce 20" monitör almıştım, ona da herkes gereksiz demişti :) ips panel hala kullanıyorum.
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Frank Lapidus 7 yıl
üzerine at sineği konsa, konduğu yer çatlar.. inceliğin fokunu çıkardılar
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KarinDesenJack 7 yıl
paranın gözü kör olsun hayatta alamam
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captaincato 7 yıl
benim gibi yap takma,bende 3 4 sene oldu alalı lcd yi çıksın öıksın benim aldığım ürün ne zaman emekli olur o zaman o zamanın en iyisini alırım diyorum ama şu an için tv görevini yerine getiriyor sonuçta extreme bir hizmet sunmuyorya bu meret :D
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FreeRun 7 yıl
birgün benimde evime girecek,mi acaba?
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ftd 7 yıl
Benim 3 yıllık lcd tv tarih eseri oldu demek :)
nasıl yetişeceğiz bu teknolojiye
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silver021 7 yıl
samsungun telefonlarındaki süperamoled ekranlar başlı başına mükemmel. 55 inc ekran üretilirse ilk talipliside ben olabilirim. tabi uygun bir fiyattan satılır ve bu yaygınlaşırsa anında geçicem. yani 3D ekranlar felan hepsi hikaye. amoled ekran bugüne kadar gördüğüm en güzel görüntüyü bana veriyor. telefonumda çektiğim ve gördüğüm resim normal tft ekranlarda karanlık ve bulanık çıkıyor. o yüzden amoled çok değerli bir teknoloji bana göre. ben gayet memnunum. telefonumu her seferinde daha çok seviyorum herhalde birde amoled ekran tv alsam o tv nin başından kalkmazdım gerçekten.
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MxFxOx 7 yıl
lcd ile arasında renk ve performans acısıdan baya fark var anlaşılan ekrandaki çiceğin renkleri kendini aşmış parlaklık göz alıcı inşallah yaygınlaşır şuan ki lcd'lerin parlaklık oranı beni tatmin etmiyor
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Makaroncu 7 yıl
5 sene sonra standart ve ucuz bisi olur merak etmeyin :)
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Murat.92 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ZooZ 7 yıl
İstiyorum bunu....
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yusuftaner 7 yıl ZooZ
zoozfire

İstiyorum bunu....



sana gelmez o boşver
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