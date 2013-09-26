LG en az 10 milyon G2 satışı bekliyor





LG'nin Ağustos ayında tanıttığı ve ülkemizde de bugün piyasaya süreceği amiral gemi modeli G2, özellikle fiyat politikası ile oldukça ilgi görüyor. LG'nin de modelden beklentisi epey yüksek.





5.2 inçlik Full HD IPS ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, 13MP çözünürlükte OIS destekli kamerası ve arka kontrol tuşları ile rekabete hızlı bir giriş yapan G2 modelinden beklenen satış rakamı en az 10 milyon.

Tayvan'daki bir etkinlikte resmen açıklanan bu beklenti, G2 modelinin de üst seviye akıllı telefon sınıfında en az yüzde 10 pazar payı elde etmesini sağlayacak. Firma Tayvan'da da aylık satış rakamını 20 000 olarak belirlemiş.





Açıklanan rakamlar henüz beklenti olduğu için ne kadarının gerçekleşeceğini şimdiden kestirmek zor ancak 1599TL/1799TL şeklindeki fiyatlandırma ile ülkemizde başarılı satışlar yapabileceği düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-confirms-10-million-sales-target-for-G2_id47716