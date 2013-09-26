Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG en az 10 milyon G2 satışı bekliyor

5 yıl
1,6b
1
119
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG en az 10 milyon G2 satışı bekliyor

LG'nin Ağustos ayında tanıttığı ve ülkemizde de bugün piyasaya süreceği amiral gemi modeli G2, özellikle fiyat politikası ile oldukça ilgi görüyor. LG'nin de modelden beklentisi epey yüksek.

5.2 inçlik Full HD IPS ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, 13MP çözünürlükte OIS destekli kamerası ve arka kontrol tuşları ile rekabete hızlı bir giriş yapan G2 modelinden beklenen satış rakamı en az 10 milyon.
Tayvan'daki bir etkinlikte resmen açıklanan bu beklenti, G2 modelinin de üst seviye akıllı telefon sınıfında en az yüzde 10 pazar payı elde etmesini sağlayacak. Firma Tayvan'da da aylık satış rakamını 20 000 olarak belirlemiş. 

Açıklanan rakamlar henüz beklenti olduğu için ne kadarının gerçekleşeceğini şimdiden kestirmek zor ancak 1599TL/1799TL şeklindeki fiyatlandırma ile ülkemizde başarılı satışlar yapabileceği düşünülüyor. 

http://www.phonearena.com/news/LG-confirms-10-million-sales-target-for-G2_id47716 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
General. 5 yıl en beğenilen
O Süper fiyatla değil 10 milyon İnşALLAH 20 milyon satar ve bütün firmalara örnek olur
Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorkem2626 5 yıl
Evet ulaşma Şansı var ama insanlar 16 gb nin yetersiz kalmasından tereddüt duyuyor 32 gb Modelide 1699tl olmalı idi Bence
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gladiotürk 5 yıl
Daha Fazla satar. s4 tutmadı..
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
John Stark 5 yıl
Param olacak ti ki alacaktim. Herseyiyle tam bir akilli telefon. Foyatida iphone ve s4e gore cok cok iyi bi o kadarda kaliteli dizayn edilmis. Daha fazlasini hak ediyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Cihazı teknosada gördüm çok iyi cihaz yapmislar gercekten cok iyi ancak arkadaslar arayüzü pek begenmedim lg'nin. Ayarlar kismi falan oyuncak gibi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Cihazı teknosada gördüm çok iyi cihaz yapmislar gercekten cok iyi ancak arkadaslar arayüzü pek begenmedim lg'nin. Ayarlar kismi falan oyuncak gibi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Cihazı teknosada gördüm çok iyi cihaz yapmislar gercekten cok iyi ancak arkadaslar arayüzü pek begenmedim lg'nin. Ayarlar kismi falan oyuncak gibi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Cihazı teknosada gördüm çok iyi cihaz yapmislar gercekten cok iyi ancak arkadaslar arayüzü pek begenmedim lg'nin. Ayarlar kismi falan oyuncak gibi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 5 yıl
Umarım satarlar bu arada konuda lgden çok samsung tartışılmaya başlanmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulmel 5 yıl
allah fakirin yanında olsun . inşallah satar. bende deli gibi tavsiye ediyorum kendim alamasamda... inş bi sene daha üretirler aleti.belki şansa alırım


kendi kendime trip mi atmışım la yukarda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezer1578 5 yıl
Bu özelliklerde bu fiyata satılması lg ye övgüyü hak ediyor.diger firmalara örnek olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alegro1453 5 yıl
S4 tanitildiktan sonra, 1 ay icinde 10 milyon satti. Heyecan yaratmayan, yenilik sunmayan sadece Ram ve islemci sunan bir telefon o kadar cok satis yapamaz bence. Hele marka LG olunca, insanlar supheli bakar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mamut 5 yıl
Bir de SD kart yuvası koyup 20 milyon hedefleyeceklerine böyle düşünsünler bakalım.
Tutacak bir tahmin. Ben de alacağım ama kullandığım her gün benden 16 gb bellek farkı için 200 TL aldıkları için küfür edeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1557 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg g2 ve lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl iPhone 5C ön inceleme: "Kullanım, perfomans, kamera ve dahası..." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim