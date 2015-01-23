LG geçen yılı 60 milyon civarında akıllı telefon satışı ile kapattı





Son dönemde G2 ve G3 gibi amiral gemi modellerinin ilgi görmesi ile birlikte akıllı telefon pazarında da çıkışa geçen LG, her geçen yıl satışlarını daha da artırıyor. 2014 yılı firma açısından oldukça memnun edici geçti.





Gelen bilgilere göre 2014 yılında LG'nin 59.6 milyon adet akıllı telefon satışı yaptığı belirtiliyor. 2013 yılında 47.6 milyon cihaz satışına göre yüzde 25 civarında bir artış sözkonusu. Bunda en büyük pay şüphesiz LG G3 amiral gemi modelinde. Firma toplamda 10 milyon G3 satışı yapmayı hedeflediğini açıklamıştı.





LG'nin yükselen trendi LG G4 için de belirleyici oluyor. İvmeyi koruması için LG G4'ün piyasadaki rakiplerinden farklılaşacak özellikler ortaya koyması gerekli. Zira Snapdragon 810, 4GB RAM, 20MP çözünürlükte kamera gibi pek çok özellik amiral gemi modellerinde standart olarak gelecek.





Bununla birlikte LG'nin Çinli rakiplerini geçmesi biraz zor gibi görünüyor. Zira Huawei, Lenovo, Xiaomi gibi rakiplerin bu yıl 80 milyonu aşması bekleniyor. LG G4'ün benimsenme oranına göre firmanın gidişatı da belli olacak.

http://www.phonearena.com/news/Lifes-good-LGs-on-the-rise-reportedly-sold-59.6-million-smartphones-globally-in-2014_id65147