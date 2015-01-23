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LG geçen yılı 60 milyon civarında akıllı telefon satışı ile kapattı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG geçen yılı 60 milyon civarında akıllı telefon satışı ile kapattı

Son dönemde G2 ve G3 gibi amiral gemi modellerinin ilgi görmesi ile birlikte akıllı telefon pazarında da çıkışa geçen LG, her geçen yıl satışlarını daha da artırıyor. 2014 yılı firma açısından oldukça memnun edici geçti. 

Gelen bilgilere göre 2014 yılında LG'nin 59.6 milyon adet akıllı telefon satışı yaptığı belirtiliyor. 2013 yılında 47.6 milyon cihaz satışına göre yüzde 25 civarında bir artış sözkonusu. Bunda en büyük pay şüphesiz LG G3 amiral gemi modelinde. Firma toplamda 10 milyon G3 satışı yapmayı hedeflediğini açıklamıştı. 

LG'nin yükselen trendi LG G4 için de belirleyici oluyor. İvmeyi koruması için LG G4'ün piyasadaki rakiplerinden farklılaşacak özellikler ortaya koyması gerekli. Zira Snapdragon 810, 4GB RAM, 20MP çözünürlükte kamera gibi pek çok özellik amiral gemi modellerinde standart olarak gelecek. 

Bununla birlikte LG'nin Çinli rakiplerini geçmesi biraz zor gibi görünüyor. Zira Huawei, Lenovo, Xiaomi gibi rakiplerin bu yıl 80 milyonu aşması bekleniyor. LG G4'ün benimsenme oranına göre firmanın gidişatı da belli olacak. 

http://www.phonearena.com/news/Lifes-good-LGs-on-the-rise-reportedly-sold-59.6-million-smartphones-globally-in-2014_id65147 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
just4techno 4 yıl
Lg yi boykot ediyorum terör örgütü pkk kobani diye adlandırdıkları bölgede Amerika sayesinde kısa süreli bir zafer kazandıktan sonra Kürtçe dil desteği geldi.Kürtçe dil desteğine tabiki lafım yok ancak zamanlaması manidar.Ben bu dil desteğinin; terör örgütü sayesinde 3-5 ay gündeme gelmesiyle değil daha yakışır bir şekilde gelmesini dilerdim. Microsoftta bu durumun içinde.Bidaha lg ve microsoft asla
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Fenomenon 4 yıl
LG G2 kendi zamanının en iyi f/p cihazıydı. G3 ile LG geriye gitti bence.
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Arka Destroyer 4 yıl
Piyasa bi doymadı arkadaş
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sahmat_78 4 yıl
Bana şuan G3 ten iyi bir telefon söyler misiniz ?
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DH Misafiri 4 yıl
Lg,Samsung,Sony,Htc,apple bu 5 markayı kullanmamaya yeminliyim.. milleti soyuyorlar resmen. inşallah çinli firmaların kaliteli işleri çoğalır da hepsi batar.
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Frankdal 4 yıl
Büyük firmalar arasinda sattigi mali en cok hakeden firma bence.
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trakyAli-1986 4 yıl
Bu lg nexus da üretmedi mi bence onunda payı vardır. sonuçta lg den çıkan ürün google desteklide olsa.
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doctor_bey 4 yıl
Hakeden hakettiğini alır, tebrikler LG
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yigidoumit 4 yıl
tamamda çinliler 80 milyon satmısta kime satmışlar bunları alan çinli.. adamlarda nufus belli e bide çinde daha ucuz...
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Fenomenon 4 yıl
lg daha fazlasını hakediyor bence.
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coco1912 4 yıl
Lg g2
hastasıyız dede
yeni hedef gflex2
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yokbeolumbe 4 yıl
G2 gercekten efsane telefon oldu forumda oyle zamanlar oldu adam 500 liralik wp telefon istiyor 5000 lira daha koy g2 all gibilerinden yada 400 koy paralelden al felan
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