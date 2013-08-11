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LG, giriş seviyesi L1 II akıllı telefonunu tanıttı

5 yıl
600
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, giriş seviyesi L1 II akıllı telefonunu tanıttı

Amiral gemi modeli G2'yi tanıttıktan sonra L3 ve L3 II adlı iki orta seviye model daha duyuran LG, bu kez giriş seviyesi bir model ile karşımıza çıkıyor.

100$ bandı altına konumlanacak L1 II modeli, 3 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte bir ekran sunuyor. 1GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7225A işlemcisine 512MB RAM eşlik ediyor. 4GB depolama kapasitesini microSD kartlarla artırmak mümkün. 

Modelde 2MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, Android 4.1.2 işleitm sistemi, Bluetooth 3.0, WiFi, 3G, 1540mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.

Samsung'un Galaxy Young ve Galaxy Pocket gibi modelleri ile doğrudan rekabete gireceği tahmin edilen model, Vietnam gibi Asya ülkelerinde ve Rusya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.


http://www.androidauthority.com/lg-l1-ii-announced-for-sub-100-254532/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Stanislas Xavier 5 yıl en beğenilen
100$lık telefondan ne bekliyorsunuz anlamadım,en temel işleri yapmak için bu alet,kimse real racing oynamayı hayal ederek almayacak zaten bunu.
Amiral gemilerinin donanım çılgınlığı öyle bir yerleşmiş ki üzerimize,2 gb ram ile gelmiyorsa "olmamış bu,çöp" diye yapıştırıyorlar direk.
100$lık telefondan ne bekliyorsunuz anlamadım,en temel işleri yapmak için bu alet,kimse real racing oynamayı hayal ederek almayacak zaten bunu.Amiral gemil...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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eP_362 5 yıl
Adamlar bu fiyata ön kamera bile koymuş. Helal olsun.
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Balawitz 5 yıl
100$'a gayet guzel ozellikler. Eger ki stabil calisiyorsa mukemmel olur. Pili de iyi. 1540 o cozunurluk ve donanim icin yeter de artar da.
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Moofy 5 yıl
Asha 205 fiyat civarında olursa tadından yenmez.
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Stanislas Xavier 5 yıl en beğenilen
100$lık telefondan ne bekliyorsunuz anlamadım,en temel işleri yapmak için bu alet,kimse real racing oynamayı hayal ederek almayacak zaten bunu.
Amiral gemilerinin donanım çılgınlığı öyle bir yerleşmiş ki üzerimize,2 gb ram ile gelmiyorsa "olmamış bu,çöp" diye yapıştırıyorlar direk.
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Persona Non Grata 5 yıl
o değil de 1 ghz vermişler
bu telefon hak etmiyo ki 1 ghz'i
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JohnnyCash 5 yıl
ama bu ÇÖP harbiden
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eP_362 5 yıl
Adamlar bu fiyata ön kamera bile koymuş. Helal olsun.
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danGerfuLL 5 yıl
Cozunurlukten dolayi Android 4.1.2'de cuvallamaz alet. Bu tip giris seviyesi cihazlarda WhatsApp, Viber gibi uygulamalar calissa yeterli olur. Siz bir S3 ya da Note 2'de yapmak istediklerinizi yapmaya calisirsaniz cuvallar tabi alet.
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Sam.Fisher 5 yıl
Telefon haberlerinin altında yüksek çözünürlükler görmeye alışmışım, 320*240 birden bir garip geldi :) Android 4.1.2 ile epey zorlanacaktır, büyük ihtimalle.
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Guest-0DECB8E5A 5 yıl
bu sefer LGye vurabilirsiniz beyler ; G2 neydi oyle ya iPhone 4S kullancisi olarak cok begendim telefonu
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General. 5 yıl
Çöp
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xxxx1 5 yıl
bu tip cihazları Android ile piyasaya sürmek cihazı daha doğmadan öldürüyor,cihaza giydir javayı, saat gibi çalışsın bu donanımla...
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carter 5 yıl
512 mb ram ile o telefonu kullanacaklara Allah kolaylık versin.
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-BraveHeart- 5 yıl
Ekran 3.5 olsa kamerada 3.2 olsa yine gideri olur is felan gorur
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