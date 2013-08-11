LG, giriş seviyesi L1 II akıllı telefonunu tanıttı





Amiral gemi modeli G2'yi tanıttıktan sonra L3 ve L3 II adlı iki orta seviye model daha duyuran LG, bu kez giriş seviyesi bir model ile karşımıza çıkıyor.





100$ bandı altına konumlanacak L1 II modeli, 3 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte bir ekran sunuyor. 1GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7225A işlemcisine 512MB RAM eşlik ediyor. 4GB depolama kapasitesini microSD kartlarla artırmak mümkün.





Modelde 2MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, Android 4.1.2 işleitm sistemi, Bluetooth 3.0, WiFi, 3G, 1540mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.





Samsung'un Galaxy Young ve Galaxy Pocket gibi modelleri ile doğrudan rekabete gireceği tahmin edilen model, Vietnam gibi Asya ülkelerinde ve Rusya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.





http://www.androidauthority.com/lg-l1-ii-announced-for-sub-100-254532/