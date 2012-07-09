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LG, kendi geliştirdiği dört çekirdekli L9 çipset ve 10MP+ kameraya sahip yeni bir akıllı telefon çıkaracak

6 yıl
8,4b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kendi çipsetini, ekranını, belleğini geliştiriren ve Apple gibi rakipleri için donanım tedariğinde bulunan Samsung'un izinden gitmeyi amaçlayan LG, daha önce bazı kaynaklar tarafından da rapor edilen çipsetini yakında piyasaya sürebilir. L9 adı verilen dört çekirdekli yongaya muhtemelen ARM Cortex-A9 işlemciler eşlik edecek.
Güney Koreli üreticinin yönetim kurulu başkanı Koo Bon-moo, şirketinin alt firmaları olan LG Display, LG Chem ve LG Innotek tarafından üretilen ürünlerin kullanıldığı bir akıllı telefonun geliştirildiğini bildirdi. Optimus 4X HD'nin ardından dört çekirdekli bir çipsete sahip ikinci LG telefonu olması beklenen yeni cihazda, 10MP'in üzerinde çözünürlüğe sahip bir kamera sensörü kullanılacak. 
Mobil Dünya Kongresi'nde K3V2 olarak adlandırdığı dört çekirdekli, gelişmiş özelliklere sahip GPU'lu çipsetini duyuran Huawei, diğer üreticileri de kendi çipsetlerini geliştirme hususunda cesaretlendirdi. Birbirine benzer özelliklerdeki ürünler piyasaya sürülüyor. Pazarın durumu böyle olunca özelleştirilmiş donanımların yer aldığı cihazlar daha çok ilgi görüyor. Üreticiler, rakipleriyle aralarında bir fark oluşturabilmek için kendi donanım parçalarını geliştirmeli.
LG'nin yeni akıllı telefonu Eylül'de çıkış yapacak. Tanıtım Ağustos sonunda başlayacak Berlin'deki IFA 2012 fuarında gerçekleştirilebilir. Kendi ürettiği parçaları kullanarak cihazın çok daha stabil çalışmasını sağlamayı amaçlayan Seoul merkezli LG, yeni hamlesiyle sektörde yükselişe geçmeyi umuyor.

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/07/09/2012070901192.html Yorum Yaz
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leventalpsal 6 yıl en beğenilen
Üreticiler, rakipleriyle aralarında bir fark oluşturabilmek için kendi donanım parçalarını geliştirmeli.
kendi donanım parçalarından kasıt kendi chipsetleri ise bence çok yanlış bir düşünce. Önüne gelen çipset üretmemeli bence. Gerçekten bir fark yaratabilecekse, bütün bu geliştirme maliyetlerine, oluşacak zorluklara, sorunlara değecek kadar bir fark yaratacaksa yapsınlar. Bu işte uzmanlaşmış firmalar zaten var ve ortalıkta bir sürü alternatif var. Nvidia bir tarafta, qualcomm diğer tarafta, samsung'un exynos'ları TI'nın omap serisi... Bir de kalkıp LG çipsetle uğraşmasın. Hiçbir işte zirveye yaklaşamamışken her işi yapmaya çalışmasınlar. Alsınlar platformu başkasından, tasarıma, yazılıma, yazılım optimizasyonuna odaklansınlar.
Microsoft Surface, Google Nexus 7 tabletler içlerinde microsoft'un veya google'ın kendi özel çipsetlerini içermiyorlar ama sahip oldukları güzel detaylarla ve ince tasarımla dikkatleri üstlerine çektiler.
Üreticiler, rakipleriyle aralarında bir fark oluşturabilmek için kendi donanım parçalarını geliştirmeli.kendi donanım parçalarından kasıt kendi chipset...
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BekirTemel 6 yıl
Cortex-A15 e bi anda geçmek o kadar kolay değil.
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Pardus Linux 6 yıl
LG, Cortex-A15 lisanslamıştı belli olmadığına göre belki a15 kullanabilir öyle olursa muhteşem olacaktır.
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E_Aydin35 6 yıl
Evet farkını ve yeniliğini ortaya koyanlar kazananlar grubunda oluyor her zaman.. Bu iyi bir haber, ancak LG birazda giriş seviye akıllı telefonlar için yatırım yapsa iyi olur..
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General. 6 yıl
Hangi firmanın kendi donanım parçalarını üretip üretmediği beni ilgilendirmiyor ben bir tel aldığım zaman verdiğim parayı hak ediyormu etmiyormu ona bakarım hiçbiride babamın firması değil sonuçta.
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armanatilgan 6 yıl
Güney Koreli bir firmayı ilk defa çekik gözsüz kızlar temsil ediyor. :)
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Oziko 6 yıl
Bekleyip göreceğiz.
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leventalpsal 6 yıl en beğenilen
Üreticiler, rakipleriyle aralarında bir fark oluşturabilmek için kendi donanım parçalarını geliştirmeli.
kendi donanım parçalarından kasıt kendi chipsetleri ise bence çok yanlış bir düşünce. Önüne gelen çipset üretmemeli bence. Gerçekten bir fark yaratabilecekse, bütün bu geliştirme maliyetlerine, oluşacak zorluklara, sorunlara değecek kadar bir fark yaratacaksa yapsınlar. Bu işte uzmanlaşmış firmalar zaten var ve ortalıkta bir sürü alternatif var. Nvidia bir tarafta, qualcomm diğer tarafta, samsung'un exynos'ları TI'nın omap serisi... Bir de kalkıp LG çipsetle uğraşmasın. Hiçbir işte zirveye yaklaşamamışken her işi yapmaya çalışmasınlar. Alsınlar platformu başkasından, tasarıma, yazılıma, yazılım optimizasyonuna odaklansınlar.
Microsoft Surface, Google Nexus 7 tabletler içlerinde microsoft'un veya google'ın kendi özel çipsetlerini içermiyorlar ama sahip oldukları güzel detaylarla ve ince tasarımla dikkatleri üstlerine çektiler.
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-Ege 6 yıl
Yap yap 4 çekirdek Cortex-A9 hemde,üstüne bir de berbat bir yazılım.Sonra şarj süresi neden az?
Cortex-A15 e geçmedikten sonra bir anlamı yok.
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myhotyro 6 yıl
Çok bekler. Diğerleri ile tek farkı cpu yu kendi üretmemesi olsaydı belki yükselişe geçerdi.
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Max payne 35 6 yıl
Herkes kendi yongalarıyla piyasaya girmeye başladı ve çeşitlilik arttı. Bu güzel birşey.
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