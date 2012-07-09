LG, kendi geliştirdiği dört çekirdekli L9 çipset ve 10MP+ kameraya sahip yeni bir akıllı telefon çıkaracak





Kendi çipsetini, ekranını, belleğini geliştiriren ve Apple gibi rakipleri için donanım tedariğinde bulunan Samsung'un izinden gitmeyi amaçlayan LG, daha önce bazı kaynaklar tarafından da rapor edilen çipsetini yakında piyasaya sürebilir. L9 adı verilen dört çekirdekli yongaya muhtemelen ARM Cortex-A9 işlemciler eşlik edecek.

Güney Koreli üreticinin yönetim kurulu başkanı Koo Bon-moo, şirketinin alt firmaları olan LG Display, LG Chem ve LG Innotek tarafından üretilen ürünlerin kullanıldığı bir akıllı telefonun geliştirildiğini bildirdi. Optimus 4X HD'nin ardından dört çekirdekli bir çipsete sahip ikinci LG telefonu olması beklenen yeni cihazda, 10MP'in üzerinde çözünürlüğe sahip bir kamera sensörü kullanılacak.

Mobil Dünya Kongresi'nde K3V2 olarak adlandırdığı dört çekirdekli, gelişmiş özelliklere sahip GPU'lu çipsetini duyuran Huawei, diğer üreticileri de kendi çipsetlerini geliştirme hususunda cesaretlendirdi. Birbirine benzer özelliklerdeki ürünler piyasaya sürülüyor. Pazarın durumu böyle olunca özelleştirilmiş donanımların yer aldığı cihazlar daha çok ilgi görüyor. Üreticiler, rakipleriyle aralarında bir fark oluşturabilmek için kendi donanım parçalarını geliştirmeli.

LG'nin yeni akıllı telefonu Eylül'de çıkış yapacak. Tanıtım Ağustos sonunda başlayacak Berlin'deki IFA 2012 fuarında gerçekleştirilebilir. Kendi ürettiği parçaları kullanarak cihazın çok daha stabil çalışmasını sağlamayı amaçlayan Seoul merkezli LG, yeni hamlesiyle sektörde yükselişe geçmeyi umuyor.

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/07/09/2012070901192.html