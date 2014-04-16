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LG kendi mobil işlemcilerini yakında hacimli üretime sokacak

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG kendi mobil işlemcilerini yakında hacimli üretime sokacak

Geçen yıldan bu yana LG'nin Odin adını verdiği kendi işlemcilerini tasarlayacağı ve amiral gemi modellerinde kullanacağı sık sık dile getirilmekteydi. İddialar ilk kez LG kanadında resmi olarak karşılık buldu.

Korea Herald gazetesine konuşan bir LG yetkilisi kendi mobil işlemcilerini yakında hacimli üretime sokacaklarını açıkladı ancak yetkili kesin bir üretim tarihi vermedi. 

LG'nin Odin işlemcisini ilk olarak G3 amiral gemi modelinde kullanacağı iddia edilmiş sonrasında ise Odin'in orta seviye cihazlarda ilk kez boy göstereceği dile getirilmişti. LG yetkilisi de bir nevi bu iddiayı destekledi. Zira henüz hacimli üretime başlamadığı için Odin işlemcisinin G3 amiral gemi modelinde kullanılma ihtimali yok denecek kadar az.

LG'nin Odin işlemci serisinde Cortex-A7 ve Cortex-A12/Cortex-A17 çekirdeklerini big.LITTLE tasarımında kullanacağı bunların genelde orta seviye akıllı telefonlarda kullanılacağı tahmin ediliyor. Cortex-A5x çekirdekleri barındıran Odin işlemcilerinin ise ilerleyen dönemlerde üst seviye modellerde yer alabileceği belirtiliyor.

LG kendi işlemilerini asıl olarak kendi akıllı telefonları için tasarlıyor. Ancak üçüncü taraf üreticilere de lisanslama yapabileceği ve bunların yılın sonlarına doğru piyasaya çıkabileceği ifade ediliyor.  

http://www.androidauthority.com/lg-to-produce-mobile-processors-369214/ Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tek artısı güncellemeler daha hızlı gelir
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freudunpiposu 5 yıl
Orta seviyeyse daha yüksek performans için a12 ve a17'ler iş görür. Amiral gemide a12/a17 ikilisini kullanmaları zararlarına olur ikisi aynı performansı verip bir birleirnden daha az enerji harcıyor. Lg'nin mobil sektörde başarılı olacağını sanmıyorum ama Qualcomm'un rakiplerinin çoğalması iyidir.
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Guaire 5 yıl freudunpiposu
A17, A12'den daha performanslı, A15'le kıyaslanıyor. A15'ten daha az enerji tüketiyor. A17 de amiral gemisine uygun olamayacaksa piyasada amiral gemisi diye sürülenler ne?
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~Lion King~ 5 yıl
Cok iyi haber. Piyasadaki bütün ipler Qualcomm un elinde ve telefonlardaki işlemciler kısır döngüye giriyor. Ya snapdragon 805 ya snapdragon 801 başka bir alternatifleri yok telefon ureticilerinin. Ne kadar çok mobil işlemci markasi o kadar rekabet o kadar hiz.
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Blood Money 5 yıl
Lg, Samsung gibi farklı bölgeleri farklı yongasete sahip aynı telefonlar yollama niyetinde olabilirmi?
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Bilgisayar Virüsü 5 yıl
LG Sen yapma bari...
Samsung gibi çöplüğe çevirmez inşallah ortalığı.
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assasin34 5 yıl
bi apple degil..
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GodisCoking 5 yıl
yeni işlemciyi direk amiral gemisinde kullanmaz.giriş ve orta seviyede dener önce,yani tahminen.LG umarım güncelleme desteği konusunda kötü sicilini de temizler.
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deksuri 5 yıl
Bizim yerli! Teknoloji firmalari ne yapar acaba dunyadaki gidisatta montajci kafayla devammi
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1BilimAdamı 5 yıl
2.adım kendi işletim sistemleri
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asimkalkan 5 yıl
"Mass production"u hacimli üretim diye google translate bile çevirmez ya arkadaşım. Kimse de noluyo dememiş :S



Chicken translate mi kullanıyosunuz nedir?
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Oztu 5 yıl asimkalkan
asimkalkan

"Mass production"u hacimli üretim diye google translate bile çevirmez ya arkadaşım. Kimse de noluyo dememiş :S



Chicken translate mi kullanıyosunuz nedir?


Birincisi o mass production değil, mass-producing. İkincisi haber birebir çeviriyle yapılmaz okunur hazmedilir daha sonra kendi cümlelerinle haber haline getirilir.

Habere gelirsek; Apple'ın kendi tasarımıyla ne kadar sağlam bir işlemci çıkardığını gördük. Eğer doğru hamleler ve doğru mühendislerle çalışılırsa neden en performanslı ve en tasarruflu işlemci üretilmesin. Sonuç olarak Qualcommda sadece tasarlıyor ve ürettiriyor, ellerinde kendilerine ait tek bir fabrika yok. Bu işte mesele tecrübe gerisi hikaye.
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colaker 5 yıl asimkalkan
asimkalkan

"Mass production"u hacimli üretim diye google translate bile çevirmez ya arkadaşım. Kimse de noluyo dememiş :S



Chicken translate mi kullanıyosunuz nedir?


hayır mass hacim anlamına da gelmiyor :D forumda herkesin ingilizcesi akıyo maşallah. bu kadar iyiyse ingilizcen yabancı forumlardan, haber sitelerinden daha hızlı ulaşabilirsin en son cıkan haberlere
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