LG kendi mobil işlemcilerini yakında hacimli üretime sokacak





Geçen yıldan bu yana LG'nin Odin adını verdiği kendi işlemcilerini tasarlayacağı ve amiral gemi modellerinde kullanacağı sık sık dile getirilmekteydi. İddialar ilk kez LG kanadında resmi olarak karşılık buldu.





Korea Herald gazetesine konuşan bir LG yetkilisi kendi mobil işlemcilerini yakında hacimli üretime sokacaklarını açıkladı ancak yetkili kesin bir üretim tarihi vermedi.





LG'nin Odin işlemcisini ilk olarak G3 amiral gemi modelinde kullanacağı iddia edilmiş sonrasında ise Odin'in orta seviye cihazlarda ilk kez boy göstereceği dile getirilmişti. LG yetkilisi de bir nevi bu iddiayı destekledi. Zira henüz hacimli üretime başlamadığı için Odin işlemcisinin G3 amiral gemi modelinde kullanılma ihtimali yok denecek kadar az.





LG'nin Odin işlemci serisinde Cortex-A7 ve Cortex-A12/Cortex-A17 çekirdeklerini big.LITTLE tasarımında kullanacağı bunların genelde orta seviye akıllı telefonlarda kullanılacağı tahmin ediliyor. Cortex-A5x çekirdekleri barındıran Odin işlemcilerinin ise ilerleyen dönemlerde üst seviye modellerde yer alabileceği belirtiliyor.





LG kendi işlemilerini asıl olarak kendi akıllı telefonları için tasarlıyor. Ancak üçüncü taraf üreticilere de lisanslama yapabileceği ve bunların yılın sonlarına doğru piyasaya çıkabileceği ifade ediliyor.

http://www.androidauthority.com/lg-to-produce-mobile-processors-369214/