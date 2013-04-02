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LG, kendi ülkesinde 500 bin Optimus G Pro satışı yaptı

6 yıl
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, kendi ülkesinde 500 bin Optimus G Pro satışı yaptı

Geçen yılı amiral gemi modeli Optimus G ile kapatan LG, rakiplerinin ataklarına karşılık vermek adına yılın başlarında Optimus G Pro modelini duyurmuştu.

5.5 inçlik Ture Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 600 APQ8064T işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte kamera, Eye UX göz takibi ile video kontrolü, iki kamera ile aynı anda çekim yapabilme gibi donanım ve yazılım özellikleri sunan LG Optimus G Pro, yaklaşık 40 gündür Güney Kore'de satıştaydı.

İlk hafta 10 000 adet ön sipariş alan model yapılan duyuruya göre iç pazarda 500 bin satış barajını geçti ve bu rakiplerin neredeyse iki katı bir rakamı ifade ediyor.

Donanım özellikleriyle bu yılın amiral gemi rekabetini zorlayacak olan Optimus G Pro'nun kendi ülkesinde oldukça ilgi gördüğü anlaşılıyor. HTC One ve Galaxy S4 henüz satışa çıkmadığı için Optimus G Pro bu bakımdan biraz avantaj elde etti. Ancak uluslararası piyasada rakipleri ile aynı dönemde pazara çıkması beklendiği için nasıl bir popülarite elde edeceği merak konusu.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/13850 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Ciddi Kedii
Ekran 4:3 mü

Hayır fotoğraftan öyle gözükmüş.
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Ciddi Kedii 6 yıl
Ekran 4:3 mü
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Rajeesh 6 yıl
wolf silver
orda telefonlar en fazla 400 dolar hadı 450 dolsun..ve maasları da 2000-3000 dolardır..bu kadar fazla satması normal... bızde telefon 2 mılyar.. memur maasları 1500-2500 tl arası....

s4 kontratlı fiyatı 250$ amerika da, iphonedan 50$ daha pahalı. ve bu yüzden tüm teknoloji siteleri vs. s4 çok pahalı diye ağlıyor. birde bizim ülkeyi görseler intihar ederlerdi sanırım.
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Gayipten Gelen Ses 6 yıl Rajeesh
Rajeesh

wolf silver

orda telefonlar en fazla 400 dolar hadı 450 dolsun..ve maasları da 2000-3000 dolardır..bu kadar fazla satması normal... bızde telefon 2 mılyar.. memur maasları 1500-2500 tl arası....


s4 kontratlı fiyatı 250$ amerika da, iphonedan 50$ daha pahalı. ve bu yüzden tüm teknoloji siteleri vs. s4 çok pahalı diye ağlıyor. birde bizim ülkeyi görseler intihar ederlerdi sanırım.

bu arkadaşa katılıyorum
ayrıca bu kontrat olayı yüzünden yurt dışında bizde alamıyoz o fiyata illa oranın vatandaşı olmak lazım
edit: her türlü düdükleniyoruz yani
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wolf silver 6 yıl
orda telefonlar en fazla 400 dolar hadı 450 dolsun..ve maasları da 2000-3000 dolardır..bu kadar fazla satması normal... bızde telefon 2 mılyar.. memur maasları 1500-2500 tl arası....
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Dexstz 6 yıl
başarılı
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Lg iyi işler yapıyor ama bir daha lg almam. Sıkıntı güncelleme değil, optimizasyon.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
bu kadar ekran fazla en fazla 5 olmali
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mehmetferhat 6 yıl
Koreli bir tanıdığım LG'nin korede beyaz eşya ve tv konusu başta olmak üzere Samsungtan daha kıymetli bir firma olduğunu söylüyor.
Genel olarak bakıldığında bu durum çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor zaten
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V4LKyR 6 yıl
LG'nin kendi vatanında bu kadar satış yapması gayet güzel, kendi vatanı aynı zamanda Samsung'un da vatanı. Demek ki Samsung dünyaya odaklanmaktan kendi vatanını unutmuş. 2 kat fark yemiş, habere göre.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu firmalar hala anlamadılar reklam yapmaları gerek samsungun başarısı reklam yatırımı çok ve donanım olarak hep en üst seviyeyi çıkarıyor ve yazılım tarafıda çok güçlü adamların 3 stratejisi var.Tasarım herkes plastik diyor ama alıyor sonuçta bu gariplerimde sevinsin 500 bin sattık diye :)
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12 Angry Men 6 yıl
samsung galaxy ile aynı tasrımda home tuşu bile aynı, Koreliler gibi telefonlarıda birbirine benziyor
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