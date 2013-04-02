LG, kendi ülkesinde 500 bin Optimus G Pro satışı yaptı





Geçen yılı amiral gemi modeli Optimus G ile kapatan LG, rakiplerinin ataklarına karşılık vermek adına yılın başlarında Optimus G Pro modelini duyurmuştu.





5.5 inçlik Ture Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 600 APQ8064T işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte kamera, Eye UX göz takibi ile video kontrolü, iki kamera ile aynı anda çekim yapabilme gibi donanım ve yazılım özellikleri sunan LG Optimus G Pro, yaklaşık 40 gündür Güney Kore'de satıştaydı.





İlk hafta 10 000 adet ön sipariş alan model yapılan duyuruya göre iç pazarda 500 bin satış barajını geçti ve bu rakiplerin neredeyse iki katı bir rakamı ifade ediyor.





Donanım özellikleriyle bu yılın amiral gemi rekabetini zorlayacak olan Optimus G Pro'nun kendi ülkesinde oldukça ilgi gördüğü anlaşılıyor. HTC One ve Galaxy S4 henüz satışa çıkmadığı için Optimus G Pro bu bakımdan biraz avantaj elde etti. Ancak uluslararası piyasada rakipleri ile aynı dönemde pazara çıkması beklendiği için nasıl bir popülarite elde edeceği merak konusu.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/13850