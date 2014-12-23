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LG mesafe algılamalı yeni Music Flow ses sistemi üyelerini duyurdu

4 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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LG mesafe algılamalı yeni Music Flow ses sistemi üyelerini duyurdu

Gelecek ayki CES 2015 fuarına Music Flow serisi altındaki yeni ses ürünlerini getirecek olan LG, bunlara ait ilk bilgileri resmi olarak teknoloji dünyasıyla paylaştı. Yeni ürünler arasında dahili bataryası olan ve mesafeye duyarlı olan üyeler bulunuyor.

Yeni ürünler üç adet ses barı ve üç adet de hoparlörden oluşuyor. Ürünler Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanıyorken WiFi üzerinden de ev ağınıza bağlanabiliyor. LG'nin Line ile olan işbirliği sayesinde Music Flow ürünlerine HomeChat sohbet odası üzerinden komutlar verebiliyorsunuz. Bu özellik daha önce beyaz eşya grubunda kullanılıyordu. 

Ürünler arasında WiFi Sound Bar adındaki üye Music Flow uygulaması telefonunuzda çalışırken örneğin eve geldiğiniz anda WiFi üzerinden bunu algılayarak dinlediğiniz müziği anında yansıtmaya başlıyor. Ayrıca ürünler arasında dahili bataryası ile prize ihtiyaç duymadan kullanılabilen bir üye de mevcut. LG yeni Music Flow serisinin detaylarını 6 Ocak'taki fuarda açıklayacak.  

http://techcrunch.com/2014/12/22/lg-music-flow-wifi-speakers/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
LG'nin Line ile olan işbirliği sayesinde Music Flow ürünlerine HomeChat sohbet odası üzerinden komutlar verebiliyorsunuz
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myanemicnick 4 yıl
Dikkate değer bir ürün
Eve dans ederek girmek
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umut_baris 4 yıl
Bir servis desteğiyle çöp olan ses sistemini süsleyip güzel kitlemek.

O kadar soundbar aldı forumdakiler şimdi hepsi ikinci elde satışta bekliyor.


Dts sesi ölçeklendirmek ile gerçekten çözmek arasında dağ kadar fark vardır.
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