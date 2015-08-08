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LG, mobil cihazları için aylık güvenlik güncellemelerinin sözünü verdi

3 yıl
2,5b
1
16
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, mobil cihazları için aylık güvenlik güncellemelerinin sözünü verdi

Google'ın Nexus cihazlarında ortaya çıkan güvenlik açıklarına hızlı müdahale açısından aylık güvenlik güncellemelerine başlamasının ardından, Samsung da aylık güncelleme sistemine geçtiğini duyurmuştu. Şimdi sırada LG var.

LG yaptığı açıklamada, kullanıcıların güvenliğinin kendileri için en üst düzeyde önemli olduğunu göstermek açısından aylık güvenlik güncellemesi sistemine geçiş yaptığını duyurdu. LG standart cihazları yanında operatör logosu altında satılan mobil cihazları için de aylık güvenlik güncellemeleri sağlayacak.

LG aylık güncellemeleri hangi cihazlar için sağlayacağını açıklamadı. Ancak Samsung'dan hatırladığımız kadarıyla piyasada mevcut tüm mobil cihazlar için güvenlik güncellemeleri sözkonusu değil. Firmalar genelde üst seviyeye yakın mobil cihazlarına ağırlık verecek gibi duruyor.  

http://androidandme.com/2015/08/news/lg-commits-to-monthly-android-security-updates/ Yorum Yaz
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Nubermer 3 yıl en beğenilen
LG g2 ve üstüne güncelleme geldiği sürece kullanıcıların mutsuz olacağını sanmıyorum.
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teramit 3 yıl
noldu canım zarar mı ettin :)
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tobepeople 3 yıl
aklıma yıllarca değişmeyen oyun güncellemelerinden biri geldi hunting unlimited serisi sürekli güncel adla 2001 yılından beri hala devam ediyordur heralde huntin unlimited 2015 diye ama hiç bir değişiklik olmadan çıkardı umarım onu örnek almazlar
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oktayakgoz 3 yıl
Hervay degil 6 ay da bir guncelleme versin ama adam gibi versin.
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Mağdur Adam 3 yıl
google heray güncelleme verecene marketteki salak saçma uygulamaları oyunları falan kaldırsın.
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Mr xXx 3 yıl
Birinin çekik gözlü arkadaşlara söylemesi gerek ; söz vermek başka bişey vermeye benzemez.
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man utd 3 yıl
Ucuz telefon alanların güvenliğe ihtiyacı yok herhalde..Samsung dan tiksiniyorum
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erkanberk 3 yıl
Vir vir

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kadirirdem 3 yıl
g2 ve üstüne verseler yeter.Zaten versinler rekabetten geri Kalmasınlar...
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yalnıztosba 3 yıl
İyi de butun cihazlara vermeliler bence.
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ecs_elite_group 3 yıl
aslında güvenlik açısından bu güvenlik güncellemelerini doğrudan google ın sağlayacabileceği çekirdek bir api olmalı. şimdi ben düşünüyorum htc veririrmi bu güncellemeleri, başkası düşünüyor casper verirmi bu güncellemeleri gibi. ortak bir çalışma yapılmalı
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MyWorldLife 3 yıl ecs_elite_group
ecs_elite_group
aslında güvenlik açısından bu güvenlik güncellemelerini doğrudan google ın sağlayacabileceği çekirdek bir api olmalı. şimdi ben düşünüyorum htc veririrmi bu güncellemeleri, başkası düşünüyor casper verirmi bu güncellemeleri gibi. ortak bir çalışma yapılmalı

İste nihayet benimle ayni fikirde olan biri.

Yahu anlamiyorum O kadar yazilim muhendisi insan var. Google Samsung Sony LG Htc vs vs bir masaya oturup su guncelleme olayinda ortak bir calisma yapamiyorlar mi yahu ?

Bu resmen amelelik. Google isletim sistemini tasarla kendi cihazina ver sonra ureticilere dagit ureticilerde model model tek tek ulke ulke yayinlasin.

Yav bunun yok mu bir kolay cozumu. Anlamiyorum ki.

Google isletim sistemini ayni nexus gibi butun samsumg lg sony vs vs cihazlara versin. Biz kendimiz 3.parti arayuzleri bagimsiz ayri bir sunucudan indirelim arayuzu tek bir cekirdek uzerine kuralim.

O kadar yazilim muhendisi ne halta yariyor cok merak ediyorum
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~Lion King~ 3 yıl
Adamlar g2 ye lolipopu zahmet edip OTA dan bile vermediler tamamen kolpa laflar
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Elsa 3 yıl ~Lion King~
~Lion King~
Adamlar g2 ye lolipopu zahmet edip OTA dan bile vermediler tamamen kolpa laflar

G2 5.0.2'yi OTA'dan alıyor zaten
Sadece ilk çıktığında PC Suite içindi.
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