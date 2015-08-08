LG, mobil cihazları için aylık güvenlik güncellemelerinin sözünü verdi

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Google'ın Nexus cihazlarında ortaya çıkan güvenlik açıklarına hızlı müdahale açısından aylık güvenlik güncellemelerine başlamasının ardından, Samsung da aylık güncelleme sistemine geçtiğini duyurmuştu. Şimdi sırada LG var.
LG yaptığı açıklamada, kullanıcıların güvenliğinin kendileri için en üst düzeyde önemli olduğunu göstermek açısından aylık güvenlik güncellemesi sistemine geçiş yaptığını duyurdu. LG standart cihazları yanında operatör logosu altında satılan mobil cihazları için de aylık güvenlik güncellemeleri sağlayacak.
LG aylık güncellemeleri hangi cihazlar için sağlayacağını açıklamadı. Ancak Samsung'dan hatırladığımız kadarıyla piyasada mevcut tüm mobil cihazlar için güvenlik güncellemeleri sözkonusu değil. Firmalar genelde üst seviyeye yakın mobil cihazlarına ağırlık verecek gibi duruyor.
http://androidandme.com/2015/08/news/lg-commits-to-monthly-android-security-updates/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İste nihayet benimle ayni fikirde olan biri.
Yahu anlamiyorum O kadar yazilim muhendisi insan var. Google Samsung Sony LG Htc vs vs bir masaya oturup su guncelleme olayinda ortak bir calisma yapamiyorlar mi yahu ?
Bu resmen amelelik. Google isletim sistemini tasarla kendi cihazina ver sonra ureticilere dagit ureticilerde model model tek tek ulke ulke yayinlasin.
Yav bunun yok mu bir kolay cozumu. Anlamiyorum ki.
Google isletim sistemini ayni nexus gibi butun samsumg lg sony vs vs cihazlara versin. Biz kendimiz 3.parti arayuzleri bagimsiz ayri bir sunucudan indirelim arayuzu tek bir cekirdek uzerine kuralim.
O kadar yazilim muhendisi ne halta yariyor cok merak ediyorum
G2 5.0.2'yi OTA'dan alıyor zaten Sadece ilk çıktığında PC Suite içindi.
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