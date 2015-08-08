LG, mobil cihazları için aylık güvenlik güncellemelerinin sözünü verdi

Google'ın Nexus cihazlarında ortaya çıkan güvenlik açıklarına hızlı müdahale açısından aylık güvenlik güncellemelerine başlamasının ardından, Samsung da aylık güncelleme sistemine geçtiğini duyurmuştu. Şimdi sırada LG var.





LG yaptığı açıklamada, kullanıcıların güvenliğinin kendileri için en üst düzeyde önemli olduğunu göstermek açısından aylık güvenlik güncellemesi sistemine geçiş yaptığını duyurdu. LG standart cihazları yanında operatör logosu altında satılan mobil cihazları için de aylık güvenlik güncellemeleri sağlayacak.





LG aylık güncellemeleri hangi cihazlar için sağlayacağını açıklamadı. Ancak Samsung'dan hatırladığımız kadarıyla piyasada mevcut tüm mobil cihazlar için güvenlik güncellemeleri sözkonusu değil. Firmalar genelde üst seviyeye yakın mobil cihazlarına ağırlık verecek gibi duruyor.

http://androidandme.com/2015/08/news/lg-commits-to-monthly-android-security-updates/