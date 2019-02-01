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LG mobilde kayıp genelde ise rekor kırıyor

2018 yılı mobil bölüm için iyi geçmedi. Toplamda 700 milyon dolar kayıp yaşayan bölüm şirketin genel faaliyet karını da olumsuz etkiledi. Buna rağmen rekor kar elde edildi.
3 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG mobilde kayıp genelde ise rekor kırıyor

Akıllı telefon pazarında bir türlü bekleneni veremeyen elektronik devi LG, holding genelinde ise rekor gelir elde etmeye devam ediyor. Firmanın geçen yıl itibariyle büyük bir başarıya imza attı.

Bir türlü trendi yakalayamadı

Yapılan açıklamaya göre 2018 yılı son çeyrek itibariyle 14 milyar dolar gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 7 düşüş yaşanırken mobil telefon satışlarının azalmasına işaret edildi. Faaliyet karı ise 67 milyon dolar oldu.

Mobil bölüm 1.5 milyar dolar, eğlence bölümü 1.35 milyar dolar, ev aletleri bölümü 1.35 milyar dolar ve araç bölümü de 1.25 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıl son çeyrekte firmanın 40 milyon adet telefon sattığı ve yüzde 26 düşüş yaşadığı raporlarda dile getirilmişti.

Ayrıca Bkz. "Samsung 8K ekran sürücüsünü duyurdu"

2018 yılı genelinde ise 54.4 milyar dolar gelir elde edildi. Mobil bölümün kayıplarına rağmen 2.4 milyar dolar faaliyet karı oluştu ve yıl bazında yüzde 10 civarında artış yaşandı.

Mobil bölüm toplamda 7 milyar dolar gelir elde etti. Yeniden yapılanma nedeniyle ise 700 milyon dolar civarında bir zarar ortaya çıktı. Eğlence bölümü 14 milyar dolar, ev aletleri bölümü 17 milyar dolar, otomotiv bölümü ise 3.8 milyar dolar gelire ulaştı.

LG genel anlamda 2019 yılının da iyi geçmesini bekliyor. Mobil bölümde ise V50 ThinQ 5G ve G8 amiral gemileri ile biraz hareket sağlanacağı tahmin ediliyor. Özellikle Kuzey Amerika ve Güney Kore’de operatör ağırlıklı stratejilere geçiş yapılacak.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/31/lg-announces-record-profits-for-2018-despite-ailing-mobile-phone-division/ Yorum Yaz
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HoLY.oNE 3 ay en beğenilen
Hala batmadı mı bunların mobile bölümü
Not:LG G4 mağduru
Sen git çook güzel ekranlı,kamerası müthiş(şu anki telefonum i7 den daha iyiydi gece çekimleri),tasarımı,fayda fiyat oranı güzel telefon çıkar
Sonra o telefonda tasarım hatasından dolayı kullanıcıları rezil et
Bütün bilgiler gitsin telefonsuz kalsınlar !! Türkiyenin leş servisleriyle uğraşmak zorunda kalsınlar bir de..
Kırk yılda bir şeytana uydum G4 aldım zamanında iphone yerine,
Onda da süründüm resmen,bir daha LG alır mıyım almam.E bir sürü böyle kullanıcı var,LG almaz kimse vu saatten sonra.
Farklı bir marka çıkarıp arkadan gizli gizli kendi yapıp satar ancak.Kapa LG O MOBILE bölümünü,her telefonda hata olabiliyor iphonelarda da oluyor ama böyle hayati ve bütün telefonlarda görülen bir hata değiş.. reziller halen çookkk sinirliyim Lg’ye
Hala batmadı mı bunların mobile bölümüNot:LG G4 mağduruSen git çook güzel ekranlı,kamerası müthiş(şu anki telefonum i7 den daha iyiydi gece çekimleri),...
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kayıosmanlı 3 ay
Böyle telefon düşman başına. Ne internet ne doğru dürüst çekiyor.
Dahası lg sirrus 18000 lg KLIMA aldım sesten komşular şikayet etti.
Lg çamaşır makinesi. Servis berbat arızalı gideremedi. Bunlar için mahkemelik durumdayım.
Bilirkişi atandı bakalım.bir daha lg hiçbir ürün almam
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Legolas Greenleaf 3 ay
Editör'ün noktalama işaretlerinin kullanımı konusunda genel bir bilgiye ihtiyacı var anlaşılan. Bu nasıl bir başlıktır? Hadi bilginiz yeterli seviyede değil diyelim, başlığı dümdüz okuduğunuzda dahi bir yerlerde hata olduğu kabak gibi ortada.
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deliemin80 3 ay
Severek kullandığım garantisi 1 hafta geçen G4 bootlop oldu perpa servisi garantiye sokmadı. Halbuki genel bir kendi hataları sonrasında LG yi okadar seviyordumki gittim yeni çıkan V10 aldım 1 sene sonra oda bootlop oldu yedek parça bekledik ellerinde yoktu 2,5 ay sonra geldi 1,5 sene sonra gene bootlop oldu garantiye sokmadılar . Tövbe ettim bir daha LG’ye . iPhone X ile mutluyum
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Xiaomiseverim 3 ay
LG eskiden kendi tarzında telefonlar çıkarıyordu ama LG g7 v40 ile sektördeki telefonların çakmalarını yapmaya başladı bu sene de diğer herkes çentik yerine Bi şeyler bulmaya çalışırken g8 ve v50 yi de çentikli çıkarması kendi topuğuna sıkmak oldu. Bu sene olsa olsa daha az üretip zararı azaltırsınız satışlarda artış ya da kar etme imkanınız yok.
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Elitforce 3 ay
En son seneler önce g3 g4 v10 kullanmış insanlar o zamanlarda bootloop yaşadılar diye hâlâ daha şuan çıkan cihazlar için LG pişmanlıktır yorumu falan yapıyorlar yeni telefonları denemeden. Mobili etkileyen en önemli sorun bu zaten yoksa yeni çıkan telefonları kötü falan değil. Hatta TR için Çinli markalar dışında en uygun fiyatlı telefonlar lgden. V30 3000tl, g7 3400civari. Samsung Huaweiler en az 5000tl civarindalar.
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trakyAli-1986 1 ay Elitforce
google dan bakabilirsiniz v30 - g7 şikayetlerine.
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Paetzold 3 ay
5 seneye yakın G2 kullandım. Telefon hiç sıkıntı çıkarmadı çok memnun kaldım. Fakat diğer serileri almaya korkuyor insan. Malum bol bol kronik sorun şikayeti görünce. Zaten serviside kötü.
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mcrew 3 ay
Akıllı telefon pazarı resmen çinlilere kalacak. En başta Nokia, sonra Sony ve LG. Sıra Samsung a geliyor.
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TheNewAtilla 3 ay
İps paneli yeter
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renega 3 ay
chp'ye döndü "biz herkesin adayıyız" chp demeye korkuyorlar:D
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renega 3 ay
lg kullanıcısı olarak önermiyorum. xiaomi alın oneplus, meizu, paranız varsa iphone alın ama lg almayın. Lg sadece panel üretsin.
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__Nikolaus__ 3 ay renega
Mi8 i satıp Lg G7 aldım , o kadar memnunum ki.
İstediğim herşey var neredeyse sadece ips panel yerine amoled tercih ederdim.
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lg, v50 thinq 5g ve
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