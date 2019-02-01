LG mobilde kayıp genelde ise rekor kırıyor

Akıllı telefon pazarında bir türlü bekleneni veremeyen elektronik devi LG, holding genelinde ise rekor gelir elde etmeye devam ediyor. Firmanın geçen yıl itibariyle büyük bir başarıya imza attı.

Bir türlü trendi yakalayamadı

Yapılan açıklamaya göre 2018 yılı son çeyrek itibariyle 14 milyar dolar gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 7 düşüş yaşanırken mobil telefon satışlarının azalmasına işaret edildi. Faaliyet karı ise 67 milyon dolar oldu.

Mobil bölüm 1.5 milyar dolar, eğlence bölümü 1.35 milyar dolar, ev aletleri bölümü 1.35 milyar dolar ve araç bölümü de 1.25 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıl son çeyrekte firmanın 40 milyon adet telefon sattığı ve yüzde 26 düşüş yaşadığı raporlarda dile getirilmişti.

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2018 yılı genelinde ise 54.4 milyar dolar gelir elde edildi. Mobil bölümün kayıplarına rağmen 2.4 milyar dolar faaliyet karı oluştu ve yıl bazında yüzde 10 civarında artış yaşandı.

Mobil bölüm toplamda 7 milyar dolar gelir elde etti. Yeniden yapılanma nedeniyle ise 700 milyon dolar civarında bir zarar ortaya çıktı. Eğlence bölümü 14 milyar dolar, ev aletleri bölümü 17 milyar dolar, otomotiv bölümü ise 3.8 milyar dolar gelire ulaştı.

LG genel anlamda 2019 yılının da iyi geçmesini bekliyor. Mobil bölümde ise V50 ThinQ 5G ve G8 amiral gemileri ile biraz hareket sağlanacağı tahmin ediliyor. Özellikle Kuzey Amerika ve Güney Kore’de operatör ağırlıklı stratejilere geçiş yapılacak.