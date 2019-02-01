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Samsung 8K ekran sürücüsünü duyurdu

Ekran sürücüleri konusunda başarılı işler yapan Samsung, 8K paneller için yeni sürücüsünü duyurdu. Ayrıca Unified Standard Interface for TV (USI-T) 2.0 standardını lisanslamaya başladı.
3 ay
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Pek çoğumuz henüz daha evlerinde veya iş yerinde 4K çözünürlük ile tanışmış değil. Yavaş yavaş yaygın kullanıma geçmeye başlasa da üreticiler şimdiden 8K ekranlar için hazırlıklarını yapıyor. Samsung, 8K ekranlar için ekran sürücüsünü duyurdu.

Yüksek veri transfer hızları

Yeni tanıtılan ekran sürücü devresi gerçek 8K çözünürlükleri ince televizyon tasarımlarında sunmak için geliştirildi. Devre kartı firmanın ekranlarda en iyi kaliteyi elde etmek için hazırladığı Unified Standard Interface for TV (USI-T) 2.0 standardına uyum sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk RGB aydınlatmalı harici depolama ünitesi satışa sunuldu"

Firmanın önceki USI-T 1.0 standardında panel içi veri transfer hızları 2Gbps olarak gerçekleşiyordu. USI-T 2.0 standardında ise bu rakam 4Gbps seviyesine çıkıyor. 2 kat artan veri transfer hızları ile 8K görüntülerin akıcı bir şekilde aktarılması amaçlanıyor. Ayrıca sistem performansı için ekstra bileşenlere de gerek bırakmıyor.

S6CT93P model numaralı devre kartı daha çok 65 inç ve üzeri ekranlar için tasarlandı. Bu sayede 65 inç ve üzeri 8K televizyonların daha ana akım hale gelmesi planlanıyor. Samsung 8K panel devrelerinin örneklemesine başladı.

Diğer taraftan USI-T 2.0 standardına yapılan bir güncelleme ile akıllı ekolayzır özelliği getirildi. Bu özellik zamanlama kontrolcüsü – TCON ile üçüncü taraf panel sürücülerinin arasında çift yönlü iletişim sağlıyor. Böylece her sürücünün ayrı olarak kalibre edilmesinin önüne geçiliyor. Samsung bu standardın da lisanslamasına başladı.

 

https://www.guru3d.com/news-story/samsung-announces-8k-display-driver-ic-(ddi).html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 3 ay
ADSL ile çok güzel bakarız artık 8K video.
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Boldrex 3 ay
Hani mikroled yapıyodu bunlar qled diyo
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simbolmina 3 ay
Ekran sürücüsü ne demek?
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crazywinner3 3 ay simbolmina
Ekranın her pikselini ayrı ayrı kontrol edebilen çip. HDMI veya VGA gibi görüntü kaynaklarından alıp ekrana aktarıyor.
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***RAMMSTEIN*** 3 ay
Biz hala 360p.
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SEO-Uzmanı 3 ay
bu sürücüyse !
bizim arabayı kim sürüyor ? :)
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