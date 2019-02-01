Samsung 8K ekran sürücüsünü duyurdu

Pek çoğumuz henüz daha evlerinde veya iş yerinde 4K çözünürlük ile tanışmış değil. Yavaş yavaş yaygın kullanıma geçmeye başlasa da üreticiler şimdiden 8K ekranlar için hazırlıklarını yapıyor. Samsung, 8K ekranlar için ekran sürücüsünü duyurdu.

Yüksek veri transfer hızları

Yeni tanıtılan ekran sürücü devresi gerçek 8K çözünürlükleri ince televizyon tasarımlarında sunmak için geliştirildi. Devre kartı firmanın ekranlarda en iyi kaliteyi elde etmek için hazırladığı Unified Standard Interface for TV (USI-T) 2.0 standardına uyum sağlıyor.

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Firmanın önceki USI-T 1.0 standardında panel içi veri transfer hızları 2Gbps olarak gerçekleşiyordu. USI-T 2.0 standardında ise bu rakam 4Gbps seviyesine çıkıyor. 2 kat artan veri transfer hızları ile 8K görüntülerin akıcı bir şekilde aktarılması amaçlanıyor. Ayrıca sistem performansı için ekstra bileşenlere de gerek bırakmıyor.

S6CT93P model numaralı devre kartı daha çok 65 inç ve üzeri ekranlar için tasarlandı. Bu sayede 65 inç ve üzeri 8K televizyonların daha ana akım hale gelmesi planlanıyor. Samsung 8K panel devrelerinin örneklemesine başladı.

Diğer taraftan USI-T 2.0 standardına yapılan bir güncelleme ile akıllı ekolayzır özelliği getirildi. Bu özellik zamanlama kontrolcüsü – TCON ile üçüncü taraf panel sürücülerinin arasında çift yönlü iletişim sağlıyor. Böylece her sürücünün ayrı olarak kalibre edilmesinin önüne geçiliyor. Samsung bu standardın da lisanslamasına başladı.