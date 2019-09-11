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LG'nin 2019 OLED TV'lerine Nvidia G-Sync desteği geldi

Güney Koreli teknoloji şirketi LG'den kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. Yapılan açıklamaya göre 2019 model LG akıllı televizyonlar artık Nvidia G-Sync desteğine sahip.
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Televizyonlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Ocak ayında düzenlenen CES etkinliğinde Nvidia şirketi büyük ekranlar için G-Sync desteği sunacağını açıklamıştı. Oyunlarda daha iyi bir deneyim sunan bu özelliğin 2019 model LG OLED TV'lere geldiği açıklandı.

Oyuncuların alternatifleri çoğaldı

LG, 2019 OLED TV'ler için yayınladığı bir firmware güncellemesi ile birlikte, uyumlu PC oyunları için Nvidia G-Sync özelliğini desteklemeye başlayacak. Bu özellik büyük ekranlarda oyunlarda meydana gelen yırtılmaların önüne geçerek, oyunculara daha akıcı bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca 2019 LG OLED TV'lerde oyuncuları memnun edecek özellikler arasında değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük gecikme modu (ALLM) ve HDMI 2.1 yer alıyor.
Şimdiye kadar G-Sync destekli en büyük ekran HP'nin 5 bin dolardan satılan 65-inç Omen X Emperium modeliydi. LG'nin de TV'lerine gelen bu özellik sayesinde artık oyuncuların da alternatifleri de çoğalmış durumda. Şirketin G-Sync Uyumlu 2019 OLED TV modelleri ise şu şekilde: 65-, 55 inç E9 ve 77, 6-, 55 inç C9.


https://www.engadget.com/2019/09/09/g-sync-lg-oled/ Yorum Yaz
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