LG'nin 2019 OLED TV'lerine Nvidia G-Sync desteği geldi

Ocak ayında düzenlenen CES etkinliğinde Nvidia şirketi büyük ekranlar için G-Sync desteği sunacağını açıklamıştı. Oyunlarda daha iyi bir deneyim sunan bu özelliğin 2019 model LG OLED TV'lere geldiği açıklandı.

Oyuncuların alternatifleri çoğaldı

LG, 2019 OLED TV'ler için yayınladığı bir firmware güncellemesi ile birlikte, uyumlu PC oyunları için Nvidia G-Sync özelliğini desteklemeye başlayacak. Bu özellik büyük ekranlarda oyunlarda meydana gelen yırtılmaların önüne geçerek, oyunculara daha akıcı bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca 2019 LG OLED TV'lerde oyuncuları memnun edecek özellikler arasında değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük gecikme modu (ALLM) ve HDMI 2.1 yer alıyor.

https://www.engadget.com/2019/09/09/g-sync-lg-oled/

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Şimdiye kadar G-Sync destekli en büyük ekran HP'nin 5 bin dolardan satılanmodeliydi. LG'nin de TV'lerine gelen bu özellik sayesinde artık oyuncuların dade çoğalmış durumda. Şirketin G-Sync Uyumlu 2019 OLED TV modelleri ise şu şekilde:ve