LG'nin 2019 model akıllı TV'lerine HomeKit ve AirPlay 2 desteği geliyor

LG, gelecek haftadan itibaren akıllı TV'lerine hem HomeKit hem de AirPlay 2 desteği kazandıracak bir güncelleme yapacağını açıkladı. Ancak bu belirli modeller için geçerli olacak.

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Şirket sadece 2019 model akıllı TV'lerinin HomeKit ve AirPlay 2 desteği alacağını söylüyor. Yani 2019 serisinden daha eski LG televizyonu olanlar bu özelliklerden faydalanamayacak.

Eski modeller pas geçildi

LG'nin neden eski modelleri pas geçtiği belli değil ama ne yazık ki bu modellere sahip olanların HomeKit veya AirPlay 2 desteği istemeleri durumunda TV'lerini yenilemekten başka çareleri kalmayacak gibi görünüyor.

Peki, bu güncelleme 2019 model LG TV sahipleri için ne anlama geliyor? AirPlay 2 ve HomeKit desteği sayesinde kullanıcılar televizyonlarının temel işlevlerini Home uygulamasıyla veya Apple cihazlarındaki Siri ile kontrol edebilecekler.

http://www.lgnewsroom.com/2019/07/lg-rolls-out-apple-airplay-2-on-2019-thinq-ai-tvs-first-global-tv-manufacturer-to-support-homekit/