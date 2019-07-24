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Chrome'un iOS versiyonuna kredi kartı tarama özelliği geliyor

Google'ın geliştirdiği popüler internet tarayıcısı Chrome'un iOS versiyonuna, çevrimiçi ödeme işlemlerini kolaylaştırmak için kredi kartı tarama özelliği geliyor. İşte detaylar.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, önümüzdeki haftalarda Chrome tarayıcısının iOS versiyonuna yeni bir özellik ekleyecek. Kredi kartı tarama özelliği olarak adlandırılan bu işlevle birlikte çevrimiçi ödemelerinizi kolay bir şekilde yapabileceksiniz.

Ödeme işlemlerini kolaylaştıracak

Chrome'da yer alacak olan bu özellik kullanıma sunulduğunda geliştiriciler ödeme sayfalarında kredi kartlarının taranarak girilebilmesini sağlayabilecekler. Kullanıcılar açısından da büyük kolaylık sağlayacak bu özellik, kredi kartı numaralarını tek tek yazmaktan hoşlanmayanlar için bir kurtarıcı olabilir.
Google bu özelliği zaten hali hazırda Chrome'un Android versiyonunda kullanıcılara sunuyordu. iOS'a gelmesi ise biraz zaman almış durumda. Kredi kartı tarama özelliğinin hangi tarihte kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmış değil. Muhtemelen birkaç hafta daha beklemeniz gerekecek.

https://www.chromestory.com/2019/07/chrome-on-ios-to-get-a-credit-card-scanner/ Yorum Yaz
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