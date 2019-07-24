Chrome'un iOS versiyonuna kredi kartı tarama özelliği geliyor

Google, önümüzdeki haftalarda Chrome tarayıcısının iOS versiyonuna yeni bir özellik ekleyecek. Kredi kartı tarama özelliği olarak adlandırılan bu işlevle birlikte çevrimiçi ödemelerinizi kolay bir şekilde yapabileceksiniz.

Ödeme işlemlerini kolaylaştıracak

Chrome'da yer alacak olan bu özellik kullanıma sunulduğunda geliştiriciler ödeme sayfalarında kredi kartlarının taranarak girilebilmesini sağlayabilecekler. Kullanıcılar açısından da büyük kolaylık sağlayacak bu özellik, kredi kartı numaralarını tek tek yazmaktan hoşlanmayanlar için bir kurtarıcı olabilir.

https://www.chromestory.com/2019/07/chrome-on-ios-to-get-a-credit-card-scanner/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Google bu özelliği zaten hali hazırda Chrome'unversiyonunda kullanıcılara sunuyordu. iOS'a gelmesi ise birazdurumda. Kredi kartı tarama özelliğininkullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmış değil. Muhtemelendaha beklemeniz gerekecek.