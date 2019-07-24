Chrome'un iOS versiyonuna kredi kartı tarama özelliği geliyor

Teknoloji Editörü
Google, önümüzdeki haftalarda Chrome tarayıcısının iOS versiyonuna yeni bir özellik ekleyecek. Kredi kartı tarama özelliği olarak adlandırılan bu işlevle birlikte çevrimiçi ödemelerinizi kolay bir şekilde yapabileceksiniz.
Ödeme işlemlerini kolaylaştıracak
Chrome'da yer alacak olan bu özellik kullanıma sunulduğunda geliştiriciler ödeme sayfalarında kredi kartlarının taranarak girilebilmesini sağlayabilecekler. Kullanıcılar açısından da büyük kolaylık sağlayacak bu özellik, kredi kartı numaralarını tek tek yazmaktan hoşlanmayanlar için bir kurtarıcı olabilir.Google bu özelliği zaten hali hazırda Chrome'un Android versiyonunda kullanıcılara sunuyordu. iOS'a gelmesi ise biraz zaman almış durumda. Kredi kartı tarama özelliğinin hangi tarihte kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmış değil. Muhtemelen birkaç hafta daha beklemeniz gerekecek.
https://www.chromestory.com/2019/07/chrome-on-ios-to-get-a-credit-card-scanner/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle