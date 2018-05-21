LG orta sınıf Q7 modelini resmen duyurdu

LG’nin kısa süre önce tanıttığı LG G7 ThinQ modelinin fiyat aralığı size uymuyorsa veya mutlaka en iyi telefonu kullanmalıyım diye bir takıntıya sahip değilseniz LG'nin bugünkü duyurusu sizi ilgilendirebilir. Güney Koreli şirket bütçenizi çok zorlamadan alabileceğiniz orta sınıf bir akıllı telefon olan LG Q7'yi duyurdu.

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LG Q6'nın devamı niteliğinde piyasaya sürülen cihazda 5.5 inçlik FHD+ FullVision (2160 x 1080) ekran yer alıyor. Ayrıca 18:9 görüntü oranı sunduğunu belirtelim. LG Q7, farklı teknik özelliklere sahip üç varyantla geliyor. Q7 ve Q7 Alpha versiyonlarında sekiz çekirdekli 1.5 GHz işlemci bulunurken, Q7 Plus varyantında sekiz çekirdekli 1.8 GHz işlemciye yer verilmiş.

Android 8.0 Oreo ve 3.000 mAh pil

Q7 ve Q7 Alpha'da 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Q7 Plus ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimine sahip. Kamera özellikleri bakımından da farklılık söz konusu. Q7'nin 13 MP arka kamerası ve 8 MP / 5 MP ön kamerası var. Q7 Alpha modeli 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamerayla donatılmış durumda. Q7 Plus ise 16 MP arka kamera ve 8 MP / 5 MP ön kameraya sahip.

Akıllı telefonların geri kalan özellikleri ise aynı. Bunlar arasında parmak izi sensörü, HiFi Quad DAC, 3.000 mAh pil yer alıyor. IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan LG Q7'nin Android 8.0 Oreo yüklü şekilde geldiğini de belirtelim. Fiyatlandırma politikası ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı konusunda ise daha sonra bilgi verilecek.

http://www.lgnewsroom.com/2018/05/lg-improves-q-series-with-smarter-and-more-premium-features-in-lg-q7/