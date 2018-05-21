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LG orta sınıf Q7 modelini resmen duyurdu

Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni amiral gemisinin ardından bu kez de orta sınıf LG Q7'yi duyurdu. Akıllı telefonun farklı teknik özelliklere sahip üç varyantı var.
1 yıl
3,5b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG’nin kısa süre önce tanıttığı LG G7 ThinQ modelinin fiyat aralığı size uymuyorsa veya mutlaka en iyi telefonu kullanmalıyım diye bir takıntıya sahip değilseniz LG'nin bugünkü duyurusu sizi ilgilendirebilir. Güney Koreli şirket bütçenizi çok zorlamadan alabileceğiniz orta sınıf bir akıllı telefon olan LG Q7'yi duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Saniyeler içinde şarj olan 3D pil üretildi"
LG Q6'nın devamı niteliğinde piyasaya sürülen cihazda 5.5 inçlik FHD+ FullVision (2160 x 1080) ekran yer alıyor. Ayrıca 18:9 görüntü oranı sunduğunu belirtelim. LG Q7, farklı teknik özelliklere sahip üç varyantla geliyor. Q7 ve Q7 Alpha versiyonlarında sekiz çekirdekli 1.5 GHz işlemci bulunurken, Q7 Plus varyantında sekiz çekirdekli 1.8 GHz işlemciye yer verilmiş.

Android 8.0 Oreo ve 3.000 mAh pil

Q7 ve Q7 Alpha'da 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Q7 Plus ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimine sahip. Kamera özellikleri bakımından da farklılık söz konusu. Q7'nin 13 MP arka kamerası ve 8 MP / 5 MP ön kamerası var. Q7 Alpha modeli 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamerayla donatılmış durumda. Q7 Plus ise 16 MP arka kamera ve 8 MP / 5 MP ön kameraya sahip.
Akıllı telefonların geri kalan özellikleri ise aynı. Bunlar arasında parmak izi sensörü, HiFi Quad DAC, 3.000 mAh pil yer alıyor. IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan LG Q7'nin Android 8.0 Oreo yüklü şekilde geldiğini de belirtelim. Fiyatlandırma politikası ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı konusunda ise daha sonra bilgi verilecek.

http://www.lgnewsroom.com/2018/05/lg-improves-q-series-with-smarter-and-more-premium-features-in-lg-q7/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LoLo35 1 yıl
Şu lg ceosunu bulup gercekten tokatlamak
kafasına vurmak istiyorum.. Q6 dan ders cikarir dedik hala 28nm işlemci nedir abi ? Asustan bari ders cikar yemin ediom kullandigim G2 yerine hala bir telefon koyamadim yuh olsun lgye.. Koy su telefona sd 600 serisi işlemci sat peynir ekmek gibi

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gageracer 1 yıl
Başka bir sitede Bluetooth 4.2 ye sahip olduklarını gördüm. Arkadaş Quad DAC koyup 4.2 koymak nedir?Lütfen yanlış bilgi olsun.
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Artunç 1 yıl
LG uzun zamandır şöyle piyasayı sallayacak ve tüketicisini de memnun edecek bir cihaz üretemedi. Haberde bahsi geçen telefonlar donanım ve yazılım olarak fena değil ama önemli olan kullanıcı memnuniyetinin sağlanması. Bunu da uzunca bir süredir LG'de göremiyoruz maalesef..
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Johan Elmander 1 yıl
Doğrudan kopyala yapıştır yapmışsınız, en önemli detayı unutmuşsunuz. Q7+'da HiFi Quad-Dac var.
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Sensei İtachi 1 yıl
iPhone X ten daha yakışıklı olduğu kesin(tasarım bazında)
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zero fear 1 yıl
Mediate...hahahaha
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astegon 1 yıl
LG kapatsın dükkanı.
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Whippoorwill 1 yıl
LG orta seviye cihaz yapamadan iflas edecek galiba.
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yelkowan 1 yıl
Şaka gibi, bunca yıl sonra bile hâlâ G2 tasarıma sahip telefon yapamadılar. Ciddi anlamak güç...
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Redunay 1 yıl
Tipi falan güzel ama işlemci düşük model bir mediatek galiba:(
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esmerbuyucu 1 yıl Redunay
Helio P10 diye söylenti çıktıydı. En azından Q7 Plus'a falan daha güncel bir işlemci koymalılar
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