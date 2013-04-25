LG, plastik OLED ekranlı ilk akıllı telefonunu 2013 son çeyreğinde piyasaya sürecek





Optimus G ve Google ile birlikte geliştirdikleri Nexus 4 gibi üst düzey akıllı telefonları sayesinde 2013 ilk çeyreğinde tarihindeki en yüksek mobil satış ve gelir rakamlarına ulaşmayı başaran LG, Android işletim sisteminin güç verdiği çeşitli sınıflarda konumlanan geniş ürün yelpazesiyle mobil sektörde mutlu günler geçiriyor. Son mali rapor açıklamasında The Wall Street Journal'a konuşan LG'nin mobil bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Yoon Bu-hyun, LG Mobile'nin en parlak döneminde olduğunu irdelerken, liderliğini üstlendiği departmanın gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güney Koreli şirketin panel üretim faaliyetlerini kapsayan alt kuruluşu LG Display ile birlikte çalıştıklarını belirten kıdemli yönetici, yıl sonuna kadar esnek formda plastik tabanlı OLED ekrana sahip bir akıllı telefon satışa sunacaklarını müjdeledi.

İlk esnek OLED çözümünü SID 2008'de Universal Display ile ortak çalışması olarak sergileyen LG, 2011'den beri 4.5. nesil fabrikalarında plastik tabanlı OLED üretim çalışmalarına devam ediyor. Son kullanıcıya hazır ilk panelini CES 2013'te teknoloji dünyasının beğenisine sunan firma, EA9800 model numaralı 55 inç büyüklüğündeki kavisli OLED televizyonuyla Samsung ile birlikte böyle bir ürün geliştirmeyi başaran öncü isimler arasına ismini yazdırmıştı. Panorama etkisi oluşturan kavisli OLED TV'nin 2013'ün ikinci yarısında satılmaya başlayacağı da belirtilmişti. Yoon-Bu-hyun gibi bir kaynaktan ulaşan son açıklamalar ise, küçük ölçekli bir plastik OLED'in de yolda olduğunu gün yüzüne çıkarmış oldu.

Henüz nasıl bir aygıta eşlik edeceği bilinmeyen standart RGB altpiksel dizilimi ve poliimid arka yüzeye sahip ultra ince - hafif, kırılmaz plastik OLED, maalesef bahsi geçen cihaza esnek formda entegre edilemeyecek. Diğer donanım elemanları bu durumun oluşmasını engellerken, kavisli bir yapının tercih edilebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Panelin piyasaya sürülmesi kesinleşen Optimus G2 gibi bir üründe kullanılması mümkünken, yeni nesil OLED farklı bir cihaz serisine de uygulanabilir. Geçen hafta OLED Derneği'nin yayınladığı rapor, Samsung'un benzer detaylara sahip YOUM panelini yıl sonunda Galaxy Note 3 ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunacağını ileri sürmüştü. Plastik OLED'lere dair artan açıklama ve söylentilerin bu devrim niteliğindeki yeni görüntü birimlerinin 2013 sona ermeden dünya geneline yayılacağına işaret ettiği tahmin ediliyor. Yaz aylarında üreticilerin yılın ikinci yarısı için hazırladığı çözümleriyle ilgili daha kesin verilerin paylaşılması bekleniyor.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324474004578442161748613032.html