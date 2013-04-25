Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, plastik OLED ekranlı ilk akıllı telefonunu 2013 son çeyreğinde piyasaya sürecek

6 yıl
884
1
9
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, plastik OLED ekranlı ilk akıllı telefonunu 2013 son çeyreğinde piyasaya sürecek

Optimus G ve Google ile birlikte geliştirdikleri Nexus 4 gibi üst düzey akıllı telefonları sayesinde 2013 ilk çeyreğinde tarihindeki en yüksek mobil satış ve gelir rakamlarına ulaşmayı başaran LG, Android işletim sisteminin güç verdiği çeşitli sınıflarda konumlanan geniş ürün yelpazesiyle mobil sektörde mutlu günler geçiriyor. Son mali rapor açıklamasında The Wall Street Journal'a konuşan LG'nin mobil bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Yoon Bu-hyun, LG Mobile'nin en parlak döneminde olduğunu irdelerken, liderliğini üstlendiği departmanın gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güney Koreli şirketin panel üretim faaliyetlerini kapsayan alt kuruluşu LG Display ile birlikte çalıştıklarını belirten kıdemli yönetici, yıl sonuna kadar esnek formda plastik tabanlı OLED ekrana sahip bir akıllı telefon satışa sunacaklarını müjdeledi.
İlk esnek OLED çözümünü SID 2008'de Universal Display ile ortak çalışması olarak sergileyen LG, 2011'den beri 4.5. nesil fabrikalarında plastik tabanlı OLED üretim çalışmalarına devam ediyor. Son kullanıcıya hazır ilk panelini CES 2013'te teknoloji dünyasının beğenisine sunan firma, EA9800 model numaralı 55 inç büyüklüğündeki kavisli OLED televizyonuyla Samsung ile birlikte böyle bir ürün geliştirmeyi başaran öncü isimler arasına ismini yazdırmıştı. Panorama etkisi oluşturan kavisli OLED TV'nin 2013'ün ikinci yarısında satılmaya başlayacağı da belirtilmişti. Yoon-Bu-hyun gibi bir kaynaktan ulaşan son açıklamalar ise, küçük ölçekli bir plastik OLED'in de yolda olduğunu gün yüzüne çıkarmış oldu.
Henüz nasıl bir aygıta eşlik edeceği bilinmeyen standart RGB altpiksel dizilimi ve poliimid arka yüzeye sahip ultra ince - hafif, kırılmaz plastik OLED, maalesef bahsi geçen cihaza esnek formda entegre edilemeyecek. Diğer donanım elemanları bu durumun oluşmasını engellerken, kavisli bir yapının tercih edilebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Panelin piyasaya sürülmesi kesinleşen Optimus G2 gibi bir üründe kullanılması mümkünken, yeni nesil OLED farklı bir cihaz serisine de uygulanabilir. Geçen hafta OLED Derneği'nin yayınladığı rapor, Samsung'un benzer detaylara sahip YOUM panelini yıl sonunda Galaxy Note 3 ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunacağını ileri sürmüştü. Plastik OLED'lere dair artan açıklama ve söylentilerin bu devrim niteliğindeki yeni görüntü birimlerinin 2013 sona ermeden dünya geneline yayılacağına işaret ettiği tahmin ediliyor. Yaz aylarında üreticilerin yılın ikinci yarısı için hazırladığı çözümleriyle ilgili daha kesin verilerin paylaşılması bekleniyor.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324474004578442161748613032.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xxxx1 6 yıl en beğenilen
iyi bir şey geleceğinden kuşkum yok,zira LG mevcut teknolojilerini köküne kadar kullanmaktan ve öncülük etmekten çekinmeyen bir firma fakat, biraz da kayan imajı düzeltmeye gitmesi,hatta sağlam bütçeler bile ayırması lazım...
iyi bir şey geleceğinden kuşkum yok,zira LG mevcut teknolojilerini köküne kadar kullanmaktan ve öncülük etmekten çekinmeyen bir firma fakat, biraz da kayan ima...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
General. 6 yıl
Teknoloji çok hızlı gelişiyor iyi güzelde bizim ülkemizde çok pahalı olduğu için walla para yetiştiremeyiz bu gidişle biyanda teknoloji'den uzak olmak istemiyorum biyandan bu kadar yeter buraya kadar diyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digimon52 6 yıl
" Birisi Rulo kagidinami Basti" diyordu da.
Samsung´da var ,birde applenin söylenti haberinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 6 yıl
kımyasal
berkkarabacakaaa şimdi aklıma geldi esnek oled ekranların asıl kullanım alanı: Saat şeklinde kol cep telefonları evet artık saat yerine kolda geniş ekranlı cep telefonları takıcaz.Çok cool bence :)
Teknoloji çok cool olmak için değildir.teknoloji kolaylıktır,hızdır,pratikliktir.hava atmak için tüketim yapan zihniyet

haklısın asıl amaç kolaylıktır,hızdır,pratikliktir fakat kimse bugün teknolojiyle hava atılmadığına söyleyemez.Apple'ın bu kadar büyüme sebebi gerçketen büyük devrimler yaptığı için mi yoksa cool olduğu için mi?Cep telefonunda saat olmasına rağmen 10 milyarlık analog kol saati almak bunun iyi bi örneğidir heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl
Gerçekten LG'yi seviyorum pek çok teknolojiye öncülük ediyor ama bir türlü tutturamıyor aslında ürettiği teknolojiler çok mantıklı ama insanlar mı anlayamıyor değerini yoksa LG'nin pazarlamasında mı sıkıntı var bilemiyorum ama mesela LG gözlüksüz 3D telefonu bence çok çok başarılıydı ve gözlüksüz 3D keyfini gerçekten de ufacık ekranda bile yaşatabiliyordu 3D kamerada bir o kadar başarılı ve uyumluydu bunun dışında pek çok kez piyasanın çok önünde olan donanımlara sahip telefonlar çıkartmasına rağmen tutturamadı. Aslında sıkıntı bir kaynağıda güncelleme sıkıntılarıydı belki ama ben LG'den umutluyum bence güncelleme ve pazarlama sıkıntılarını aşabilirse teknolojileriyle çok şeyler vadeden bir firma. Esnek ekranda çok iyi bir fikir tasarımsal açıdan neler getirebileceğini düşünmek bile zor birde gözlüksüz 3d olursa tadından yenilemez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
Artık köşeden köşeye ekran tasarımı için pek bir engel kalmadı. Birkaç yıla kadar, köşeden köşeye incecik telefonlar göreceğimizi tahmin ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 6 yıl
aaa şimdi aklıma geldi esnek oled ekranların asıl kullanım alanı: Saat şeklinde kol cep telefonları evet artık saat yerine kolda geniş ekranlı cep telefonları takıcaz.Çok cool bence :)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

aaa şimdi aklıma geldi esnek oled ekranların asıl kullanım alanı: Saat şeklinde kol cep telefonları evet artık saat yerine kolda geniş ekranlı cep telefonları takıcaz.Çok cool bence :)

Cepte taşınan telefona cep telefonu deniliyorsa kola takılana da kol telefonu denmesi lazım, kol cep telefonu nedir yahu?
ki onların isimleri de akıllı saatler yeni isimler uydurmaya çalışmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl berkkarabacak
berkkarabacak
aaa şimdi aklıma geldi esnek oled ekranların asıl kullanım alanı: Saat şeklinde kol cep telefonları evet artık saat yerine kolda geniş ekranlı cep telefonları takıcaz.Çok cool bence :)

Teknoloji çok cool olmak için değildir.teknoloji kolaylıktır,hızdır,pratikliktir.hava atmak için tüketim yapan zihniyet
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 6 yıl en beğenilen
iyi bir şey geleceğinden kuşkum yok,zira LG mevcut teknolojilerini köküne kadar kullanmaktan ve öncülük etmekten çekinmeyen bir firma fakat, biraz da kayan imajı düzeltmeye gitmesi,hatta sağlam bütçeler bile ayırması lazım...
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 6. Ülker Çocuk Sinema Şenliği 2013 6 yıl Mobilite: Galaxy S4 işlemci performansı, PlayStation 4 ve Xbox 720 donanımları, Yeni Nexus 4 ve Android 5.0, OPPO'nun yeni "kağıt telefonu", Apple değerlendirmesi, HP'nin yenilikçi hesap makinesi ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim