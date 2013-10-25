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LG, son çeyrekte 12 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, son çeyrekte 12 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

Amiral gemi modeli G2 ile global olarak ilgi görmeye devam eden Güney Koreli mobil cihaz üreticisi LG, yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon satışlarını da artırdı.

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olmak için mücadele veren firma, son çeyrek mali raporlarına göre 12 milyon akıllı telefon satışı yaptı. Televizyon pazarının zayıflamasına rağmen, firma toplamda 12.51 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardı ve yıl bazında yüzde 12 artış kaydetti. 

Bunun 2.75 milyar doları mobil cihaz bölümünden geldi. Mobil cihaz bölümü önceki yıl aynı döneme göre satışlarını yüzde 24 artırdı. Firmanın operasyon karı da çeyrek bazda yüzde 27 artarak, 196 milyon dolar seviyesine çıktı. 

Firma G2 modelinin satışlarının giderek arttığını belirtirken, G2 ile birlikte üst ve orta seviye akıllı telefonlarının satışlarına daha çok odaklanacağını ifade ediyor. Ayrıca artan rekabet ve yüksek pazarlama yatırımları mobil cihaz bölümünün karını biraz eritmiş durumda.  

http://www.phonearena.com/news/LG-shipped-12-million-smartphones-in-Q3-sales-are-up-24-year-on-year_id48659 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LİVERPOOLYWNA 5 yıl en beğenilen
Umarım daha da buyurler, g2 deki piyasaya göre düşük fiyatlandirma stratejilerinden sonra cok büyük sempatinin kazandı lg
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kucukyenici 5 yıl
Lg G2 32GB. Avustralya'dan haftasonu geliyor İnşaallah. Hem de 1.080 TL. gibi bir rakama. En güncel telefonu bu fiyata almak varken 2.500 - 3.000 TL. telefona para verenler bir kez daha düşünsünler!
Lg G2 32GB. Avustralya'dan haftasonu geliyor İnşaallah. Hem de 1.080 TL. gibi bir rakama. En güncel telefonu bu fiyata almak varken 2.500 - 3.000 TL. telefona p...
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myhotyro 5 yıl
LG bile Lumia'dan daha fazla satış yapmış. Windows Phone, Windows Phone diye bağıranlar birbirlerine bağırıyorlar anlaşılan :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inş satışları artar g2 gibi telefonları daha ucuza alırız
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invisible 5 yıl
Artık lg eski lg değil arkadaşlar. Çok iyi yoldalar. İyi zaten cihazları ömürlük çalışıyor. Bende 3 lg telefon var biri 8 biri 6 biri 4 senelik 3 de çalışıyor. Eskileri akrabalarıma dağıttım kullanıyorlar hala. Sıkıntısı pil ve yazılımdı. İkisinide yavaş yavaş aştılar. Yazılımlarınıda beğeniyorum. Yeni abime l7 2 p710 aldık. Çok güzel cihaz. 2450 batarya var.yazılımı yağ gibi. Umarım iyi fiyatlarla iyi destekle devam ederler. Şuan ülkemizdeki sıkıntısı büyük aslında. Servisleri vs çok geri çektiler. Ülkemizde biraz yeni servis anlaşmaları yapmaları lazım. Şengüller ve kendi tamir merkezleri ile Türkiyeye cevap veremezler.
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
LG nin tek yapması gereken G2 için adam akıllı güncelleme vermesi eğer güncelleme verirse patladı gitti olur yok gene güncelleme sıkıntısı yaşatırsa kullanıcılarına bitti daha geri dönüşü olmaz gibi... LG G2 çok mükemmel bir telefon küçük güncellemelere ihtiyacı var bakıp görecez LG 'yi güncelleme konusunda sözlerinde duracaklar mı ?!
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darkaura 5 yıl ObjektifPoint.Net
Elektrofx320

LG nin tek yapması gereken G2 için adam akıllı güncelleme vermesi eğer güncelleme verirse patladı gitti olur yok gene güncelleme sıkıntısı yaşatırsa kullanıcılarına bitti daha geri dönüşü olmaz gibi... LG G2 çok mükemmel bir telefon küçük güncellemelere ihtiyacı var bakıp görecez LG 'yi güncelleme konusunda sözlerinde duracaklar mı ?!

aynen. g2 cok guzel bir telefon. bu yuzden ben dahil alan bir suru kisi aldi. ilk android zamanlarinda kullanicilarina yasattiklari eziyetleri bu kadar adama yasatirlarsa bir daha telefon sektorunde belini dogrultamaz.
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Smile75 5 yıl
Elimde ki cihaza bakarsak hakettiği başarıyı yakalamaya başlamış gibi. Sevindim gerçekten.
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serhat_ps3 5 yıl
Bende Lg g2 alanlardanım, çok memnunum bence alan memnun kalır.
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WolftimeTR 5 yıl
myhotyro
LG bile Lumiadan daha fazla satış yapmış. Windows Phone, Windows Phone diye bağıranlar birbirlerine bağırıyorlar anlaşılan :)

2 Çeyrek sonra görürüz kim daha iyi. 2 Çeyrek önce kaç Lumia cihaz kullanan vardı Forumda? 5-10 anca. Şimdi ? 50 tane rahat bulurum. 2 Çeyrek sonra %20si Lumia modellerini almaya başlayacak. Henüz 1520 , 1320 satışa sunulmadı. Sunulunca nokia tüm zararını kapatacak. Üstüne 525 725 825 modelleri gelecek tahminen. Onlarla epey büyüyecek. LG Kaç senedir Androidde doğru dürüst satamadı. Google LG'nin mobil bölümünü satın alacak gibi duruyor. Baksana 2 sene önceki LG'ye bir de şimdiki LG'ye. Google Desteği ile ayakta durabildi.
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musa_unsal2005 5 yıl
Bu sene haketti.
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vires 5 yıl
Türkiye'den de şimdiye kadar 5-6 bin lg g2 satışı oldu herhalde.
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trakyAli-1986 5 yıl
Benim anlamadığım g2 sahipleri kasa sesinden şikayetçi peki avrupada ve diğer ülkelerde bu yok mu ki bu denli satıyor. Dış ülkelerde tüketiciler daha temkinli daha inceleyici. Acaba bu kasa sesi sade bize mi özel.
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gorkem2626 5 yıl trakyAli-1986
trakyAli-1986
Benim anlamadığım g2 sahipleri kasa sesinden şikayetçi peki avrupada ve diğer ülkelerde bu yok mu ki bu denli satıyor. Dış ülkelerde tüketiciler daha temkinli daha inceleyici. Acaba bu kasa sesi sade bize mi özel.

Bu ses Çoğu insanda var.bendede mevcut bi arkadasimiz bu sesin sebebini aciklamis ve video paylaşmisti
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Elefue 5 yıl
Bu LG G2 nin Korede MikroSD kartlı versiyonu satılıyormuş.
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ulmel 5 yıl
valla G2 sayesinde o kadar dua aldıki bizden varsa inançları cennete gider alayı
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