LG, son çeyrekte 12 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi





Amiral gemi modeli G2 ile global olarak ilgi görmeye devam eden Güney Koreli mobil cihaz üreticisi LG, yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon satışlarını da artırdı.





Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olmak için mücadele veren firma, son çeyrek mali raporlarına göre 12 milyon akıllı telefon satışı yaptı. Televizyon pazarının zayıflamasına rağmen, firma toplamda 12.51 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardı ve yıl bazında yüzde 12 artış kaydetti.





Bunun 2.75 milyar doları mobil cihaz bölümünden geldi. Mobil cihaz bölümü önceki yıl aynı döneme göre satışlarını yüzde 24 artırdı. Firmanın operasyon karı da çeyrek bazda yüzde 27 artarak, 196 milyon dolar seviyesine çıktı.





Firma G2 modelinin satışlarının giderek arttığını belirtirken, G2 ile birlikte üst ve orta seviye akıllı telefonlarının satışlarına daha çok odaklanacağını ifade ediyor. Ayrıca artan rekabet ve yüksek pazarlama yatırımları mobil cihaz bölümünün karını biraz eritmiş durumda.

http://www.phonearena.com/news/LG-shipped-12-million-smartphones-in-Q3-sales-are-up-24-year-on-year_id48659