LG, son çeyrekte 12 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

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Amiral gemi modeli G2 ile global olarak ilgi görmeye devam eden Güney Koreli mobil cihaz üreticisi LG, yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon satışlarını da artırdı.
Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olmak için mücadele veren firma, son çeyrek mali raporlarına göre 12 milyon akıllı telefon satışı yaptı. Televizyon pazarının zayıflamasına rağmen, firma toplamda 12.51 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardı ve yıl bazında yüzde 12 artış kaydetti.
Bunun 2.75 milyar doları mobil cihaz bölümünden geldi. Mobil cihaz bölümü önceki yıl aynı döneme göre satışlarını yüzde 24 artırdı. Firmanın operasyon karı da çeyrek bazda yüzde 27 artarak, 196 milyon dolar seviyesine çıktı.
Firma G2 modelinin satışlarının giderek arttığını belirtirken, G2 ile birlikte üst ve orta seviye akıllı telefonlarının satışlarına daha çok odaklanacağını ifade ediyor. Ayrıca artan rekabet ve yüksek pazarlama yatırımları mobil cihaz bölümünün karını biraz eritmiş durumda.
http://www.phonearena.com/news/LG-shipped-12-million-smartphones-in-Q3-sales-are-up-24-year-on-year_id48659 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynen. g2 cok guzel bir telefon. bu yuzden ben dahil alan bir suru kisi aldi. ilk android zamanlarinda kullanicilarina yasattiklari eziyetleri bu kadar adama yasatirlarsa bir daha telefon sektorunde belini dogrultamaz.
2 Çeyrek sonra görürüz kim daha iyi. 2 Çeyrek önce kaç Lumia cihaz kullanan vardı Forumda? 5-10 anca. Şimdi ? 50 tane rahat bulurum. 2 Çeyrek sonra %20si Lumia modellerini almaya başlayacak. Henüz 1520 , 1320 satışa sunulmadı. Sunulunca nokia tüm zararını kapatacak. Üstüne 525 725 825 modelleri gelecek tahminen. Onlarla epey büyüyecek. LG Kaç senedir Androidde doğru dürüst satamadı. Google LG'nin mobil bölümünü satın alacak gibi duruyor. Baksana 2 sene önceki LG'ye bir de şimdiki LG'ye. Google Desteği ile ayakta durabildi.
Bu ses Çoğu insanda var.bendede mevcut bi arkadasimiz bu sesin sebebini aciklamis ve video paylaşmisti
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Cep Telefonları, lg