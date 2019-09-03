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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG yeni CineBeam 4K projeksiyon cihazını tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi LG, 4K çözünürlük sunan yeni projeksiyon cihazını tanıttı. CineBeam 4K adlı bu projeksiyon cihazı ilk olarak IFA 2019 etkinliğinde görücüye çıkarılacak.
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Projeksiyonlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Birçoğumuz evlerimizde büyük bir televizyona sahip olmayı hayal ederken, bu boyuttaki TV'lerin fiyatı bütçemizi biraz zorlayabilir. Ayrıca evlerimizde büyük ekranlı bir TV için yeterince alanımızın olmaması sorunu da mevcut. Bu durumda da kullanılabilecek çözümlerden biri projeksiyon cihazları diyebiliriz.

Kısa mesafeli projeksiyon cihazı

Bunun nedeni de projeksiyon cihazlarının farklı boyutlardaki ekranları yansıtabilmesidir. Eğer bu fikre sıcak bakıyorsanız LG'nin yeni CineBeam 4K projeksiyon cihazı ilginizi çekebilir. IFA 2019 etkinliğinde görücüye çıkarılacak olan cihazın, ev sineması talebini karşılamak üzere geliştirildiği ifade ediliyor ve önümüzdeki aydan itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.
Görsellerde de görebileceğini üzere CineBeam 4K kısa mesafeli bir projeksiyon cihazı. Geleneksel yöntemlerde olduğu gibi cihazı tavana monte etmenize gerek kalmıyor ve kısa mesafede 90 inç büyüklüğünde bir ekranı duvara yansıtabiliyorsunuz. Bu mesafenin açıldıkça ekranın 120 inçe kadar büyüdüğünü de söyleyelim. Yüksek bir görüntü kalitesi sunan cihazın hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ise şimdilik belli değil.


http://www.lgnewsroom.com/2019/08/lg-cinebeam-4k-brings-impressive-picture-quality-and-smart-convenience-to-europeans/ Yorum Yaz
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Lene 2 gün
Kısa mesafeli PJ Cihazlarına bayılıyorum. Yalnız fiyatları çok yüksek. İnşallah ilerde uygun fiyatlı olurlar..
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DH Misafiri 2 gün
LG bunun full hd olanını ürettiğinde xaomi daha ortada yoktu
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DH Misafiri 2 gün
Bence izin haberniz yok lg bunu yeni yapıyor
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wert1903 2 gün
xiaomi ve wemax ın bu tür projeksiyonlarını incelemenizi tavsiye ederim, çok zaman oldu bunlar yapılalı, büyük firma dediğimiz elci henüz yeni yapıyor.
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ahmet1905_47 2 gün wert1903
ilk önce yapmak daha iyi olduğu anlamına gelmez. kendini kabul ettirmek önemli. ilk jet yolcu uçağını yapan Md boeinge yutuldu gitti.
bu arada fiyatı 5999 usd kadar tv alamayanlar için iyi bir alternatif. tebrikler
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