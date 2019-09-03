LG yeni CineBeam 4K projeksiyon cihazını tanıttı

Birçoğumuz evlerimizde büyük bir televizyona sahip olmayı hayal ederken, bu boyuttaki TV'lerin fiyatı bütçemizi biraz zorlayabilir. Ayrıca evlerimizde büyük ekranlı bir TV için yeterince alanımızın olmaması sorunu da mevcut. Bu durumda da kullanılabilecek çözümlerden biri projeksiyon cihazları diyebiliriz.

Kısa mesafeli projeksiyon cihazı

Bunun nedeni de projeksiyon cihazlarının farklı boyutlardaki ekranları yansıtabilmesidir. Eğer bu fikre sıcak bakıyorsanız LG'nin yeni CineBeam 4K projeksiyon cihazı ilginizi çekebilir. IFA 2019 etkinliğinde görücüye çıkarılacak olan cihazın, ev sineması talebini karşılamak üzere geliştirildiği ifade ediliyor ve önümüzdeki aydan itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.

Görsellerde de görebileceğini üzere CineBeam 4K kısa mesafeli bir projeksiyon cihazı. Geleneksel yöntemlerde olduğu gibi cihazı tavana monte etmenize gerek kalmıyor ve kısa mesafede 90 inç büyüklüğünde bir ekranı duvara yansıtabiliyorsunuz. Bu mesafenin açıldıkça ekranın 120 inçe kadar büyüdüğünü de söyleyelim. Yüksek bir görüntü kalitesi sunan cihazın hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ise şimdilik belli değil.

http://www.lgnewsroom.com/2019/08/lg-cinebeam-4k-brings-impressive-picture-quality-and-smart-convenience-to-europeans/