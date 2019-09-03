Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi planlıyor

Sosyal medyanın en büyük cazibelerinden biri de hiç kuşku yok ki beğeni sayılarıdır diyebiliriz. Bu beğeni sayıları bir kısım kullanıcıları manevi olarak tatmin ederken, diğer bir kısmını da sponsor ve reklam verenlerden para kazanmak için kullanabileceği bir metrik olarak hizmet veriyor. Ancak gelen haberler birçok kişiyi üzebilir.

Şirket onayladı

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Instagram da benzer bir uygulama yaparak ve beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeye başlamıştı. Tersine mühendislik yapan Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre Facebook da aynı yoldan gidiyor ve beğeni sayılarını kaldırmayı test etmeye başlamak üzere. Şirket bunu resmen doğrulamış durumda.

https://techcrunch.com/2019/09/02/facebook-hidden-likes/

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Instagram bu beğenileri gizlemeyi henüz kısıtlı bir ülke ve kullanıcı üzerindedevam ediyor. Zira şirket büyük bir kullanıcı grubundan tepki almış durumda. İnsanların beğeni sayılarına odaklanarak kendilerinihissetmemeleri ve hayatlarını buna göre şekillendirmemeleri için alınan bu önlem niteliğindeki karartarafından da hayata geçirilmek isteniyor. Ancakbuna ne denli izin vereceğini ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.