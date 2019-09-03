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Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi planlıyor

Sosyal medya devi Facebook kullanıcıların pek hoşuna gitmeyecek bir karar aşamasında. Sızan haberlere göre şirket beğeni sayılarını gizlemeyi planları arasına aldı...
2 gün
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medyanın en büyük cazibelerinden biri de hiç kuşku yok ki beğeni sayılarıdır diyebiliriz. Bu beğeni sayıları bir kısım kullanıcıları manevi olarak tatmin ederken, diğer bir kısmını da sponsor ve reklam verenlerden para kazanmak için kullanabileceği bir metrik olarak hizmet veriyor. Ancak gelen haberler birçok kişiyi üzebilir.

Şirket onayladı

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Instagram da benzer bir uygulama yaparak ve beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeye başlamıştı. Tersine mühendislik yapan Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre Facebook da aynı yoldan gidiyor ve beğeni sayılarını kaldırmayı test etmeye başlamak üzere. Şirket bunu resmen doğrulamış durumda.
Instagram bu beğenileri gizlemeyi henüz kısıtlı bir ülke ve kullanıcı üzerinde test etmeye devam ediyor. Zira şirket büyük bir kullanıcı grubundan tepki almış durumda. İnsanların beğeni sayılarına odaklanarak kendilerini baskı altında hissetmemeleri ve hayatlarını buna göre şekillendirmemeleri için alınan bu önlem niteliğindeki karar Facebook tarafından da hayata geçirilmek isteniyor. Ancak kullanıcıların buna ne denli izin vereceğini ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.


https://techcrunch.com/2019/09/02/facebook-hidden-likes/ Yorum Yaz
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SKYFALL 2 gün
Bunun tek bir sebebi var bunu bir cok kisi bilmiyor.
Kaldiriyorlar da neden kaldiriyorlar hic dusundunuz mu?
Bilmeden yorum yapiyor cogu kisi. Fotograf eklemeye cekinen sayisiz insan var. Sosyal medyada buyuk bir kitle fotograf paylasmaya cekiniyor arkadaslar. Neden? Cunku fotograf begeni sayisi yuksek takipli kisiler kadar yuksek olmuyor ve bu yuzden cekinen milyonlarca insan var. Ornek adam paylasiyor fotografi 5 begeni geliyor bu rezil begenme sistemi kalksin aktif bir sekilde fotograf paylasan insanlar gorursunuz etrafinizda. Bu ne demek oluyor daha fazla zaman gecirmek. Adamlar bu sebep yuzunden kaldirmayi planliyorlar. Sirketin hic isi gucu yok yalan haber yayacak dunyaya Canada'da instagram pilot bolge olarak secilmis orada suan icin denenmekte. Begenme kalkti diye kullanici kaybedeceklerini hic sanmiyorum face'e giren adam ne var ne yok diye giriyor begeni sayisinin bir onemi yok.
Benim dusunceme gore yuksek kitleli uyelere bilmedigimiz farkli bir ozellik gelecek olabilir. Bu sacma begeni sistemi insan ayrimindan baska bir ise yaramiyor. Twitter'da bir ayricalik var mi? Taninmis bir kisi iseniz o kisinin siz oldugunuza dair hesabinizda bir simgesi oluyor. Etrafta korsan hesap ile uye toplayan sayisiz insan var.
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Adoring 2 gün
Sosyal medyanın yapısına ters neyse yaparlar umarımda bu facebook kullanıcı sayısı ciddi oranda düşer.
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WmGMD 2 gün
Gizlensin gizlensin iyi olur.
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Celonfix 2 gün
Gizlerlerse nasıl ego kasacak milletimiz ? Kendi ayağına sıkarlar.
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nehir0 2 gün yeni yorumcu
Gizleseler de rahatlasak :)
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cixslayer 2 gün yeni yorumcu
Bunlar hep söylenti, böyle bişey yapacak olmaları bayağı kitle kaybına neden olur
Zaten bu ağları kullanan kişiler genellikle popülerlik sergilemek için kullanıyor, bunu gösteremedikten sonra kullanmazlar, başka sosyal ağlara yönelirler
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MustafaC53 2 gün
kesinlikle yapamazlar. Bu sosyal medya beğeni almak üzerine kuruldu zaten. Böyle bişey yapmaları imkansız, çok ilkeli bi iş yapmış olurlar yaparlarsa ama yapmıyacakları kesim.
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Kulak Misafiri 2 gün
Instagram da gizleyecekti ne oldu o iş.
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Zambara Makaka 2 gün yeni yorumcu
Sosyal medya kullanan kaldı mı? Gereksiz.
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