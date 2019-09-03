Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi planlıyor

Teknoloji Editörü
Sosyal medyanın en büyük cazibelerinden biri de hiç kuşku yok ki beğeni sayılarıdır diyebiliriz. Bu beğeni sayıları bir kısım kullanıcıları manevi olarak tatmin ederken, diğer bir kısmını da sponsor ve reklam verenlerden para kazanmak için kullanabileceği bir metrik olarak hizmet veriyor. Ancak gelen haberler birçok kişiyi üzebilir.
Şirket onayladı
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Instagram da benzer bir uygulama yaparak ve beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeye başlamıştı. Tersine mühendislik yapan Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre Facebook da aynı yoldan gidiyor ve beğeni sayılarını kaldırmayı test etmeye başlamak üzere. Şirket bunu resmen doğrulamış durumda.Instagram bu beğenileri gizlemeyi henüz kısıtlı bir ülke ve kullanıcı üzerinde test etmeye devam ediyor. Zira şirket büyük bir kullanıcı grubundan tepki almış durumda. İnsanların beğeni sayılarına odaklanarak kendilerini baskı altında hissetmemeleri ve hayatlarını buna göre şekillendirmemeleri için alınan bu önlem niteliğindeki karar Facebook tarafından da hayata geçirilmek isteniyor. Ancak kullanıcıların buna ne denli izin vereceğini ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.
https://techcrunch.com/2019/09/02/facebook-hidden-likes/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kaldiriyorlar da neden kaldiriyorlar hic dusundunuz mu?
Bilmeden yorum yapiyor cogu kisi. Fotograf eklemeye cekinen sayisiz insan var. Sosyal medyada buyuk bir kitle fotograf paylasmaya cekiniyor arkadaslar. Neden? Cunku fotograf begeni sayisi yuksek takipli kisiler kadar yuksek olmuyor ve bu yuzden cekinen milyonlarca insan var. Ornek adam paylasiyor fotografi 5 begeni geliyor bu rezil begenme sistemi kalksin aktif bir sekilde fotograf paylasan insanlar gorursunuz etrafinizda. Bu ne demek oluyor daha fazla zaman gecirmek. Adamlar bu sebep yuzunden kaldirmayi planliyorlar. Sirketin hic isi gucu yok yalan haber yayacak dunyaya Canada'da instagram pilot bolge olarak secilmis orada suan icin denenmekte. Begenme kalkti diye kullanici kaybedeceklerini hic sanmiyorum face'e giren adam ne var ne yok diye giriyor begeni sayisinin bir onemi yok.
Benim dusunceme gore yuksek kitleli uyelere bilmedigimiz farkli bir ozellik gelecek olabilir. Bu sacma begeni sistemi insan ayrimindan baska bir ise yaramiyor. Twitter'da bir ayricalik var mi? Taninmis bir kisi iseniz o kisinin siz oldugunuza dair hesabinizda bir simgesi oluyor. Etrafta korsan hesap ile uye toplayan sayisiz insan var.
Zaten bu ağları kullanan kişiler genellikle popülerlik sergilemek için kullanıyor, bunu gösteremedikten sonra kullanmazlar, başka sosyal ağlara yönelirler