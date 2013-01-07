LG, yeni amiral gemi akıllı telefon modelini MWC 2013 fuarında tanıtacak





Ev elektroniğine yönelik dikkat çekici ürünlerle CES 2013 fuarında ziyaretçilerin karşısına çıkan Güney Koreli LG'nin, Optimus G modelinin devam versiyonunu bu fuarda tanıtacağı şeklinde iddialar gündeme gelmeye başlamıştı.





4 çekirdekli 2.0 GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Prime işlemci, 2GB RAM, 5.5 inçlik Full HD çözünürlükte ekran, Adreno 320 grafik birimi, yeni nesil CMOS görüntü sensörü, çift kanallı LPDDR3 (667/800MHz) sistem belleği desteği gibi özelliklere sahip olacağı tahmin edilen Optimus G2 beklendiğinin aksine fuarda tanıtılmadı.





LG pazarlama bölümü başkan yardımcısı James Fishler; basın toplantısında MWC 2013 fuarında ve yıl genelinde farklı ekran boyutlarına sahip amiral gemi modelleri tanıtacaklarını açıkladı.





Optimus G2 modelinin bir nevi teyidi olarak görülen bu açıklama sonrasında, LG'nin ilk amiral gemi modelini Mart ayı içerisinde görme ihtimali güçlenmeye başladı. Sadece Mart ayı değil, yılın ilerleyen aylarında da yeni amiral gemi modelleri karşımıza çıkacak.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/lg-confirms-new-phones-for-mwc-2013-1123171