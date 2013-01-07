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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, yeni amiral gemi akıllı telefon modelini MWC 2013 fuarında tanıtacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ev elektroniğine yönelik dikkat çekici ürünlerle CES 2013 fuarında ziyaretçilerin karşısına çıkan Güney Koreli LG'nin, Optimus G modelinin devam versiyonunu bu fuarda tanıtacağı şeklinde iddialar gündeme gelmeye başlamıştı.

4 çekirdekli 2.0 GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Prime işlemci, 2GB RAM, 5.5 inçlik Full HD çözünürlükte ekran, Adreno 320 grafik birimi, yeni nesil CMOS görüntü sensörü, çift kanallı LPDDR3 (667/800MHz) sistem belleği desteği gibi özelliklere sahip olacağı tahmin edilen Optimus G2 beklendiğinin aksine fuarda tanıtılmadı.

LG pazarlama bölümü başkan yardımcısı James Fishler; basın toplantısında MWC 2013 fuarında ve yıl genelinde farklı ekran boyutlarına sahip amiral gemi modelleri tanıtacaklarını açıkladı.

Optimus G2 modelinin bir nevi teyidi olarak görülen bu açıklama sonrasında, LG'nin ilk amiral gemi modelini Mart ayı içerisinde görme ihtimali güçlenmeye başladı. Sadece Mart ayı değil, yılın ilerleyen aylarında da yeni amiral gemi modelleri karşımıza çıkacak.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/lg-confirms-new-phones-for-mwc-2013-1123171 Yorum Yaz
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mandrake 6 yıl en beğenilen
Amiral gemilerden koca bir deniz filosu kurdu, yetmedi..
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DH Misafiri 6 yıl
ya herkes telefon cıkarıyor bana gore en ıyı telefon sarj meselesı adamlar 2 mılyarlık telefon cıkarıyor ama sarjlar en cok 2 gun gıdıyor yazık bu paralara vatandasımızı uyaralım bak kımse alması herkes elındekı telefonla ıkıyıl ıdare etsın bak bakalım kaca dusuyor o 2 mılyarlık telefon akıllı telefon degıl akıllı adamlar olalım arkadaslar bızlerın neslı tukenesıye bırakın telefonun fıyatı dussun
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mehmetferhat 6 yıl
pil konusunda Hitachi firmasının yeni bir çözümü varmış ama %50 60 oranında fark olacakmış bakalım piyasaya çıkınca göreceğiz.
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Krone 6 yıl
Lg Türkiye malesef hiç çalışmıyor, Optimus G gibi bir telefon nasıl olur da gelmez? Çok yazık
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Faux Carnival 6 yıl
Cep telefonlarında Full HD saçmalık derken bir anda endüstri standardı oldu. Çok enteresan gerçekten bu sektör...
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criss1940 6 yıl
talerk
lg kusura bakmasın ama isterse ivy bridge işlemci radeon 8xx serisi gpu koysun söyleyin optimus g yi ne zaman satışa çıkardıki bunu çıkarıyor

kesinlikle katılıyorum, daha optımus g yi görmedik adamlar 2'yi cıkarıyor, ne biçim pazarlama stratejisi anlamıyorum, biraz samsungu örnek alsınlar. adamlar seneden seneye amiral gemisini çıkarıyor, ve güncellemelerlede 1,2 sene destekliyorlar, samsungu tebrik etmek lazım
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mehmetferhat 6 yıl
HErkes bu telefonu Ces 2013'te bekliyordu neden tanıtmıyorlar acaba ?
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kucuker34 6 yıl
Lg fena ürünler yapmıyor ama pazarlama kabiliyeti yüzünden yerinde sayıyor..
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ihsanttk 6 yıl
bence LG amiral gemisi yapmasın...teknolojisini gücünü ve birikimini "maket gemi" yapmaya versin belki başarılı olur....yada telefoncularda vitrinde 6.sahibini bekleyen lg marka "amiral gemisi" modellerine bakıp düşünsün "ben nerde yanlış yaptım" diye....
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PwaGG 6 yıl
Yine lg yine amiral gemisi :D
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smithwill 6 yıl
optimus g vardi bi ara,ona noldu yahu?
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hayal@t 6 yıl
hakikaten daha optimus g yi göremedik Türkiyede optimus G2 çıkacakmış.
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bayraak 6 yıl
Yanlız telefonun özellikleri inanılmaz. Şu an itirbariyle benim pc den daha güçlü. Crysis 2 oynuyorum bu PC le ben adamlar ne yapmış be :D
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