LG, yılın ilk çeyreğinde rekora koşuyor

Son iki yıldır özellikle televizyon ve mobil bölümün düşük performansı nedeniyle sektörde sıkıntılı günler geçiren LG, geçen yıl faaliyet karında yüzde 35 civarında düşüş yaşamıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise yükseliş işaretleri var.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk çeyreği, son iki yıl içerisindeki en yüksek faaliyet karının elde edildiği dönem olacak. Tablolar umutları yeşertmiş olacak ki, tarihinde ilk kez asıl mali tablo öncesinde LG ön değerlendirme raporlarını basınla paylaştı.

LG’nin yılın ilk çeyreğindeki faaliyet karı beklentisi 441 milyon dolar civarında. Yıl bazında yüzde 66 artış gösteren faaliyet karı, yüzde 4.5 düşüşle 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşen gelir içerisinden elde edildi. Bu da, LG’nin masrafları kısma adına önemli hamleler yaptığını gösteriyor.

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Elbette mobil bölümün artışta fazla katkısı olmadı zira LG G5, ilk çeyrek tablolar içerisinde yok ve ikincisine dahil olacak. Geçen yıldan gelen G4, V10 ve farklı G4 alternatifleri ile satışlar devam ediyor. Bu bakımdan mobil bölüm üç çeyrek üst üste düşüş yaşadı.

Firma yılın ilk çeyreğinde daha çok sağlık ekipmanları ve OLED televizyon satışı yaptı. Ayrıca düşen televizyon panel fiyatları da faaliyet karına etki etti. Yine Güney Kore para birimi won’un değer kaybetmesi de ihracatı olumlu etkiledi. Bununla birlikte LG G5 modelinin göstereceği performans ile, yılın ikinci çeyreğinde yeni bir faaliyet karı rekoru kırılabilir.