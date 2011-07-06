LG'den 23-inç boyutlu Full HD LCD monitör: M2380D-PM

Haber Editörü
Küresel pazarın sayılı LCD panel üreticilerinden LG, 23-inç ebatındaki modeli M2380D-PM'i Japonya pazarına sunmaya hazırlanıyor.
1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip M2380D-PM, 1000:1 kontrast oranı (5.000.000:1 dinamik kontrast), 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 5 ms tepki süresi, yaklaşık 170 derece görüş açısı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.
LG M2380D-PM'in temmuz ayı ortalarından itibaren 380$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.
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Amaç tüketiciyi yeni ürün diye keklemek galiba.