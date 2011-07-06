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LG'den 23-inç boyutlu Full HD LCD monitör: M2380D-PM

7 yıl
7,8b
1
4
Monitör
knight
Haber Editörü
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Küresel pazarın sayılı LCD panel üreticilerinden LG, 23-inç ebatındaki modeli M2380D-PM'i Japonya pazarına sunmaya hazırlanıyor.
1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip M2380D-PM, 1000:1 kontrast oranı (5.000.000:1 dinamik kontrast), 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 5 ms tepki süresi, yaklaşık 170 derece görüş açısı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.
LG M2380D-PM'in temmuz ayı ortalarından itibaren 380$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

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dreamblue35 7 yıl
ıps panel mi va panel mi ne kullanıyorda bu adamlar bu kadar pahalı
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tahir40 7 yıl
japonlara bak. En kalite ürünleri üretip tüm dünyaya satarken, Sony toshiba sharp çalışmayacak. ucuz kore malları ülkede satılacak...
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homebird 7 yıl
Hiçbir yenilik getirmeyen ürünleri neden yeni gibi sunarlar bir türlü anlayamadım gitti. Ürüne ihtiyacı olan kişi zaten özelliklerine bakarak alıyor, piyasada aynısı varsa neden daha pahalıya alsın!

Amaç tüketiciyi yeni ürün diye keklemek galiba.
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mavizaman 7 yıl
Kazık.. hiçbir ekstrası yok 380$ hemde japonyaya.
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